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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei Enjoy 10'un tanıtım tarihi belli oldu

    Huawei çok yakında yeni bir giriş seviyesi akıllı telefon çıkarmaya hazırlanıyor. Huawei Enjoy 10 olarak adlandırılan cihazın tanıtım tarihi bugün resmen açıklandı.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Mobil sektöre yönelik sızıntıları ile tanıdığımız Evan Blass, bu ayın başlarında Huawei Enjoy 10'un bir görüntüsünü paylaşmıştı. Yakında piyasaya sürülecek akıllı telefon Çinli sertifikasyon kurumu TENAA'nın web sitesinde de listelendi.
    Çinli şirket bugün Huawei Enjoy 10'un 18 Ekim'de tanıtılacağını resmen açıkladı. Weibo platformu aracılığı ile yapılan duyuruda ayrıca telefonun tasarımını gözler önüne seren iki basın görseli de yayınlandı.
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    Bunlardan biri cihazın açık mavi - pembe ve koyu yeşil - koyu mavi olmak üzere  en az iki degrade renk seçeneği ile geleceğini gösteriyor. Parmak izi tarayıcısı olmayan telefonun arka tarafında çit kamera sistemi var. Ayrıca delikli bir ekrana sahip.

    Huawei Enjoy 10'un teknik özellikleri

    Huawei Enjoy 10, 720 x 1560 piksel çözünürlük sunan 6.39 inç LCD ekran taşıyacak. Gücünü ise 2.2 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli işlemciden alacağını belirtelim. Kirin 710F yonga seti olduğuna yönelik bilgiler var.
    Akıllı telefonun arkasında 48 megapiksel ana sensör ve 8 megapiksel lens kombinasyonundan oluşan çift arka kamera görev yapacak. Ön tarafında ise 8 megapiksel selfie kamerası yer alacak. 3.900 mAh kapasiteli pil içermesi beklenen cihazın fiyatı ise 140 dolar civarında olacak.


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