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Akıllı telefonları araç içi HUD ekranı olarak kullandırtan uygulama: Hudway

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Akıllı telefonları araç içi HUD ekranı olarak kullandırtan uygulama: Hudway
Modern bazı otomobillerin içerisinde bulunan ya da harici olarak satın alınabilen ürünler sayesinde kullanılan HUD (Heads up display) sistemi, hız ve navigasyon bilgilerini direkt olarak ön cam üzerine yansıtabiliyor ve bu sayede daha güvenli bir sürüş sağlanmış oluyor. Bu özellik için hazırlanan Hudway isimli uygulama ise, yansıtma işlemi için akıllı cep telefonlarından yararlanıyor.
Şimdilik sadece iOS (Android 2014 Şubat ayında) işletim sistemli iPhone ve iPod Touch gibi cihazlar üzerinde çalışabilen Hudway uygulaması, her hangi bir projektör sistemine ihtiyaç duymadan GPS üzerinde elde ettiği hız ve navigasyon bilgilerini araçların ön camı üzerine yansıtabiliyor. Bu işlemi yerine getirebilmesi için akıllı cihazın ön konsol ile cam arasına yerleştirilmesi gerekiyor ve telefonun ekranı üzerinden yansıtma yapıldığı için gündüz kullanılamadığı belirtiliyor.
İlginç bir fikir olmasına rağmen gerçek şartlar altında kullanımı hakkında bazı sorun işaretleri bulunan Hudway, ücretsiz olarak buradan elde edilebiliyor. Sistemin işleyişini anlatan tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.


http://www.digitaltrends.com/cars/hudway-unveils-iphone-based-head-display-app-free/ Yorum Yaz
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cabriolet1981 6 yıl en beğenilen
Ekrandan ne kadar yansıyabilir ki.
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djoz 6 yıl
Çok lazımdı.. Normal navigasyonlar yetmiyordu.. Görüşü de kısıtlıyordu, önümüzü falan hiç göremiyorduk..

Gündüz de kullanılamıyormuş zaten, bu kadar kasmanın alemi ne?
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Shift41 6 yıl
Severim böyle uygulamaları. Önceden AwesomeHud kullanıyordum.
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-gg- 6 yıl
Öncelikle tele şarj dayanmaz. İkincisi, araç içinde yolda ekran ışığı bile rahatsız ederken, bunu cama yansıtmak dahada göz alacaktır. Parlaklığıda sona getirmek gerekecek çünkü.
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JoeyBane 6 yıl
Gayet iyi bir sistem. Fazla dikkat de dağıtmaz.
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OnurD7 6 yıl
Android'de de kullanılabilen Navier Hud uygulaması da var ancak telefonun konulduğu yer kaygan olmamalı yoksa dönüşlerde telefon oradan oraya kayıyor.

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ozeba 6 yıl
Gunduz vakti kullanmak telefon surekli gunes isigina maruz kalacagindan dolayi zararli olabilir zaten. Gece vakti guzel olabilir ama.
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hazarRS 6 yıl
cabriolet1981
Ekrandan ne kadar yansıyabilir ki.

Araçların ön camı eğimli olduğu için telefondan yayılan görüntü, cam şeffaf da olsa belli bir açıyla geldiği için ayna vazifesi görerek yansıma yapar. En kötü telefon ekranı bile akşam karanlığında rahatlıkla görünebilir-okunabilir.
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thestell 6 yıl
Zaten yok muydu bu playde?
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RONNIE 6 yıl
Android sistemli telefonumda 1 yildan fazla suredir kullaniyorum. Android markette bir ton uygulama var. Gunduz kullaniminda is gormuyor ancak gece yolculuklarinda ise yaradigi gercek.
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Sebastian Shaw 6 yıl
bende telefonu kablosuz olarak aracin aiatemine bagliyoruz bu sekilde uygulama ile hud a ostenilen bildirimler (arama,mesaj,mail vs) yansitiliyor sandim
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shadowgeist 6 yıl
Merakla bekliyorum guzel bir sistem emege saygi
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cabriolet1981 6 yıl en beğenilen
Ekrandan ne kadar yansıyabilir ki.
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zuhalterr 6 yıl cabriolet1981
cabriolet1981

Ekrandan ne kadar yansıyabilir ki.

gunduz zaten yansimaz da gece karanliginda tatmin edici derecede yansima yapacagini tahmin ediyorum, deneyip gormek lazim
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