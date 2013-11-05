Akıllı telefonları araç içi HUD ekranı olarak kullandırtan uygulama: Hudway

Modern bazı otomobillerin içerisinde bulunan ya da harici olarak satın alınabilen ürünler sayesinde kullanılan HUD (Heads up display) sistemi, hız ve navigasyon bilgilerini direkt olarak ön cam üzerine yansıtabiliyor ve bu sayede daha güvenli bir sürüş sağlanmış oluyor. Bu özellik için hazırlanan Hudway isimli uygulama ise, yansıtma işlemi için akıllı cep telefonlarından yararlanıyor.

Şimdilik sadece iOS (Android 2014 Şubat ayında) işletim sistemli iPhone ve iPod Touch gibi cihazlar üzerinde çalışabilen Hudway uygulaması, her hangi bir projektör sistemine ihtiyaç duymadan GPS üzerinde elde ettiği hız ve navigasyon bilgilerini araçların ön camı üzerine yansıtabiliyor. Bu işlemi yerine getirebilmesi için akıllı cihazın ön konsol ile cam arasına yerleştirilmesi gerekiyor ve telefonun ekranı üzerinden yansıtma yapıldığı için gündüz kullanılamadığı belirtiliyor.

İlginç bir fikir olmasına rağmen gerçek şartlar altında kullanımı hakkında bazı sorun işaretleri bulunan Hudway, ücretsiz olarak buradan elde edilebiliyor. Sistemin işleyişini anlatan tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.





http://www.digitaltrends.com/cars/hudway-unveils-iphone-based-head-display-app-free/