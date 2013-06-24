Aksiyon kamerası pazarına yeni üye: Flytecam

Özellikle GoPro modellerinin ciddi oranda önde olduğu aksiyon kamerası pazarına yeni oyuncular dahil olmaya devam ediyor. Her türlü arazi şartında kullanılabilir yapıda geliştirilen Flytecam, oldukça da taşınabilir bir yapıda hazırlanıyor.

Full HD 1080p video çekim kapasitesi yanında ve 720p 60FPS yavaş çekimler de yapabilen aksiyon kamerası, özel gövde yapısı sayesinde 3 metre su içerisinde çalışabiliyor ve darbelere dayanabiliyor. Şarj edilebilir bataryası ile 3 saat çekim yapabilen Flytecam üzerinde, "Crystal Clear Sapphire" cam teknolojisine sahip 120° görüş açılı lens yer alıyor. Beraberinde gelen bağlantı aparatı ile istenilen her türlü noktaya takılabilen ve hafızası microSD kartlar yardımıyla 32GB'a kadar arttırılabilen kamera, yeşil, mavi, gri ve pembe olmak üzere 4 farklı renk seçeneğiyle kullanıcıların karşısına geliyor.

Şimdilik geliştirme sürecinde bulunan Flytecam aksiyon kamerası, çok yakın bir zaman içerisinde satışa sunulacak. Ürünü resmi satış fiyatı ise henüz belli olmuş değil.

http://gizmodo.com/flytecam-is-a-streamlined-gopro-challenger-550612931