Aksiyon severlere Sony'den yeni bir seçenek: HDR-AS30 video kamera

GoPro ürünlerinin hakim olduğu aksiyon kamerası pazarını boş bırakmayarak HDR-AS30 isimli yeni kamera modelini duyuran Sony, kullanıcıların ihtiyaçlarını doğru değerlendirerek yeni kamerasını hazırlamış durumda.

Hali hazırda satılmaya devam eden HDR-AS10 ve HDR-AS15 modelleri ile tasarımsal olarak benzer özellikler sunan aksiyon kamerası pazarının yeni üyesi HDR-AS30, teknik olarak 1/2.3-inç arka aydınlatmalı Exmor R CMOS sensörü ile 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde saniyede 60 kare, 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde ise saniye 120 kare sesli (Stereo mikrofon) video çekimi yapabiliyor. Aynı zamanda 12MP çözünürlüğünde fotoğraf da çekebilen ürün, dahili Wi-Fi ve NFC (Near Field Communication ya da Türkçe ismiyle Yakın Alan İletişimi) kablosuz bağlantı destekleri sayesinde akıllı cep telefonu ya da tablet bilgisayar modelleri ile veri alışverişi yapabiliyor. Aksiyon severlerin her zaman ihtiyaç duyduğu coğrafi koordinat verilerini, yine bünyesinde barındırdığı GPS üzerinden çektiği görüntülere ekleyebilen HDR-AS30, 60 metre derinliğe kadar su geçirmiyor ve 1.5 metre yükseklikten olabilecek düşmelere dayanabiliyor. Üzerinde yer alan 178 derece görüş açısına sahip ultra geniş açı Zeiss Vario-Tessar lensi ile her koşulda üst seviye görüntü kalitesi ortaya koyabilen kamera, görüntü sabitleme teknolojisi ile istenmeye titreşimlerin ve sarsıntıların önüne geçebiliyor. Ürün ayrıca önemli değerler hakkında bilgi sağlayabilen ufak bir LCD ekran da barındırıyor.

Kablosuz özellikleri yanında mini HDMI, USB ve harici mikrofon portlarından da veri aktarımı yapabilen Sony HDR-AS30 aksiyon kamerası, MicroSD / SDHC ve Memory Stick Micro hafıza kartlarını rahatlıkla kullanılabiliyor ve özel koruma kabı ile geliyor. 300$ fiyat etiketiyle satılacağı açıklanan HDR-AS30, önümüzdeki aydan itibaren elde edilebiliyor olacak.





