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Aksiyon videolarınızı televizyonda düzenleyin

Sugarlock HD, aksiyon kameraları ile çekilen görüntüleri bilgisayara ihtiyaç olmadan düzenlemek ve paylaşmak isteyenler için karşımıza çıkıyor. Ürünün yakında Indiegogo projesi de başlıyor.
3 yıl
4,3b
1
2
Video Kameralar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Aksiyon videolarınızı televizyonda düzenleyin

GoPro ya da benzeri aksiyon kameraları ile çok kolay çekimler gerçekleştirebiliyor ancak iş düzenleme sürecine geldiği zaman birçok kişi büyük sorunlar yaşayabiliyor. Bu sorunları ortadan kaldırarak düzenleme sürecini televizyonlara getiren Sugarlock HD, kağıt üzerinde büyük bir potansiyel vaadediyor.
2016 Şubat ayı içerisinde Kickstarter benzeri yapısıyla tanıdığımız Indiegogo üzerinde destek aramaya çıkacağı söylenen Sugarlock HD, Apple TV kadar boyutları bulunan bir cihaz. Standart televizyon modellerine HDMI portu üzerinden bağlanan ürün, üzerinde bir adet SD hafıza kartı yuvası taşıyor ve böylece aksiyon kamerası ile yapılan çekimleri bünyesine alabiliyor. Cihazın esas artısı bu noktadan sonra başlıyor.
Sugarlock HD içerisine eklenen videolar otomatik olarak kataloglar halinde arşivleniyor ve oldukça basit bir arayüz üzerinden her türlü video düzenleme işlemi televizyonda gerçekleştirilebiliyor. Mini PC'lerden farklı olarak bu noktada çok daha kullanıcı dostu bir arayüzü bulunan cihaz, detaylı teknik detayları bilinmiyor olsa da 4K videoların altından kalkabiliyor ve tüm kontrol işlemleri için iOS ile Android akıllı telefonlara özel hazırlanan Sugarlock Remote Control uygulamasını kullanıyor. 
Sosyal medya paylaşma işlemlerinin altından da kalkabilen Sugarlock HD, Indiegogo projesi kapsamında 239$'dan satılacak, resmi olaraksa 299$ fiyat etiketiyle raflardaki yerini alacak.
Aksiyon videolarınızı televizyonda düzenleyin
 

http://www.engadget.com/2016/01/09/sugarlock-actioncam-dock/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Reverans! 3 yıl
Fiyatı çok 299$
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Guest-05F99D7C6 3 yıl
Gereksiz bir urun.
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