Aktif koruma sistemi Pulat testleri geçti: Afrin’de kullanılacak

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ASELSAN tarafından geliştirilen, tank ve zırhlı araçlar için koruma sağlayacak PULAT ile ilgili yeni bilgiler paylaşıldı. Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Pulat’ın atışlı testlerden başarıyla geçtiğini duyurdu. PULAT, tanklara monte edildikten sonra Zeytin Dalı Harekatı’nda kullanılacak.

Çelik anlamına gelen PULAT isimli aktif koruma sistemi, radarla platforma yönelmiş tehditleri tespit ediyor ve tehdit araca çarpmadan önce uygun zaman ve mesafeden tehdidi etkisiz hale getiriyor. PULAT, atılan mühimmatı 8-10 metre mesafede karşılayarak havada imha ediyor.

Modüler mimarisiyle farklı tipte araçlara uygulanabiliyor

PULAT, aracın her tarafından gelen saldırılara karşı tam koruma sağlıyor. Tehditleri radar üzerinden tespit ettiği için toz, yağmur gibi fiziksel koşullarda aynı başarıyı gösterebiliyor. Modüler mimarisi sayesinde farklı tipte zırhlı araçlara uygulanabiliyor.

Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, PULAT’ın atışlı test faaliyetlerinin başarıyla gerçekleştiğini ve bu sistemin Afrin’de görev yapan tanklara kısa sürede entegre edileceğini ifade etti. Aktif koruma sistemin bu kadar hızlı entegre edilip muharebe alanında kullanılacak olması dünyada ilk olacak.