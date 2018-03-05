Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Aktif koruma sistemi Pulat testleri geçti: Afrin’de kullanılacak

Zırhlı araçlar için aktif koruma sistemi PULAT'ın testleri başarıyla tamamlandı. ASELSAN tarafından geliştirilen sistem, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'deki tanklara entegre edilecek.
1 yıl
4,1b
1
33
Savunma Sanayi
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Aktif koruma sistemi Pulat testleri geçti: Afrin’de kullanılacak
Tam Boyutta Gör

ASELSAN tarafından geliştirilen, tank ve zırhlı araçlar için koruma sağlayacak PULAT ile ilgili yeni bilgiler paylaşıldı. Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Pulat’ın atışlı testlerden başarıyla geçtiğini duyurdu. PULAT, tanklara monte edildikten sonra Zeytin Dalı Harekatı’nda kullanılacak.
Çelik anlamına gelen PULAT isimli aktif koruma sistemi, radarla platforma yönelmiş tehditleri tespit ediyor ve tehdit araca çarpmadan önce uygun zaman ve mesafeden tehdidi etkisiz hale getiriyor. PULAT, atılan mühimmatı 8-10 metre mesafede karşılayarak havada imha ediyor.

Modüler mimarisiyle farklı tipte araçlara uygulanabiliyor

PULAT, aracın her tarafından gelen saldırılara karşı tam koruma sağlıyor. Tehditleri radar üzerinden tespit ettiği için toz, yağmur gibi fiziksel koşullarda aynı başarıyı gösterebiliyor. Modüler mimarisi sayesinde farklı tipte zırhlı araçlara uygulanabiliyor.

Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, PULAT’ın atışlı test faaliyetlerinin başarıyla gerçekleştiğini ve bu sistemin Afrin’de görev yapan tanklara kısa sürede entegre edileceğini ifade etti. Aktif koruma sistemin bu kadar hızlı entegre edilip muharebe alanında kullanılacak olması dünyada ilk olacak.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
1ses1 1 yıl en beğenilen
Vallahi biz çöp bile üretsek gurur duyuyorum. Zamanında toplu iğneyi bile yurtdışandan alıyorduk şimdi tank yapıyoruz.
Hükümeti çok eleştiriyorum ama doğru işleride yok değil hani.
Helal olsun sizlere.
Vallahi biz çöp bile üretsek gurur duyuyorum. Zamanında toplu iğneyi bile yurtdışandan alıyorduk şimdi tank yapıyoruz.Hükümeti çok eleştiriyorum ama doğru...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +51
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TIME 1 yıl
Mehmedimize hayirli olsun.
Daha iyilerini de uretiriz inşallah.
Yanıtla +37
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FatihAsl 1 yıl
Sahada başarılı olması dileği ile
Yanıtla +30
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
TheCaliph_ 1 yıl
Ahmet HABER de bunun konusunu acmisti. Afrin de kullanilacak diyordu Tank vuruldu sehit verdik
Sonra bir daha konu acamadi veya yandas haber bulamadi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Vatikanli Mumin 1 yıl
Hukumetmi üretiyor bunu?
Mühendisin hükümetle ne alakası var
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 yıl
sözleşmeli er ve erbaşlara hayırlı olsun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ebedi Dumura Uğratıcı 1 yıl
rainbowda da var active defense system aynısı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IraArel 1 yıl
Umarım devamı gelir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Flcnr 1 yıl
1. Sn. Müsteşar cümlesine ''Müsteşarlığımız tarafından geliştirilen'' diyerek başlamış, adı üstünde müsteşarlık burası neyi nasıl geliştirmiş anlamak mümkün değil.
2. Bahsi geçen sistem Ukrayna menşeli ZASLON L hardkill savunma sistemidir, acil ihtiyaç nedeniyle hazır alım olarak gerçekleştirilmiştir.
millisavunma.com/...
3. Zeytindalı harekatı kapsamında 17 Mehmedimizi tanklarımıza yapılan ATMG saldırılarında şehit verdik, harekat öncesi kamuoyuna ''tanklarımıza AKKOR entegrasyonu gerçekleştirildi'' diyerek haberler servis edildi ama tanklarımızın savunmasız olduğu sahada ortaya çıktı.
Savunma sanayi konusunda gerçekleştirilen her türden gelişmeyi canı gönülden destekledim, desteklerim ama sırf buradan rant devşirmek amacıyla kamuoyunu yanıltıcı bilgilendirilmeler yapılmasını kınıyorum. Bu eylem tarzının ülkemize zerre fayda sağlayacağı kanaati taşımıyorum, ancak kısa vadeli hükumet faydasına eylemler bunlar.
Hükumetin bu konuyu nasıl kullandığına örnek vermek gerekirse, hepimizin malumu yakın zamanda Alman Rheinmetall ve BMC firmasının Leopard tanklarının modernizasyonu için anlaşma yaptığı duyurusu gerçekleştirildi. Peki tank (ALTAY) yapmak için kolları sıvayan savunma sanayimiz Leopard tankını modernize etmekten aciz mi neden Alman ortaklı bir firmaya ihale ediyoruz? Cevap hayır, ASELSAN 2010 yılında yani 8 yıl önce bahsi geçen modernizasyonu yapabileceğini kanıtlamıştır.
İptal edilen ASELSAN Leopard NG projesi;
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Saygıdeğer dostlar hepimiz aynı gemideyiz, bu nedenle gerek savunma sanayi gerek başka konularda eleştiri yapanları saçma sapan gerekçelerle linç etmek yerine hangi hususlara eleştiri getirdiklerini anlamaya çalışmalıyız. Vatan sevgisi kimsenin tekelinde değildir, daha iyiye ancak farkındalık ve yanlışı eleştirerek ulaşabiliriz.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
interwap 1 yıl
Orjinalinin denemelerini görmek isteyenler :
youtu.be/...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ESOES1981TR 1 yıl
Operasyon bölgesinden onca tankı nasıl çekeceklerde yapacaklar
Benim bildiğim 10 dakkalık bir iş olmaz bu sistemin işlemesi için gereken bilgisayar ve ekipman montajı tanka yapılacak bunun içinde teknisyen gerekli aselsan teknisyenlerinin oraya gönderileceğini düşünmüyorum
ayrıca hani nerde işleyen etkili olduğunu kanıtlayan bir videosu var mı ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kunt1903 1 yıl
Çalışır halde videosunu bulan var mı? Ben bulamadım da.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
deniz_sea 1 yıl
Bence de güzel bir sistem ama haberde ki fotoğrafta olduğu gibi arkadan gelen tankı da vurmasın sonra....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4072 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
savunma sanayii, aktif koruma sistemi ve
7 etiket daha savunma teknolojileri afrin zeytin dalı harekatı pulat Savunma Sanayi Bilim ve Teknoloji Yusuf Akbaş
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Steam üzerinde en fazla oran Nvidia ekran kartlarına ait 1 yıl 42 Android telefon modeline fabrika üretim aşamasında Trojan bulaştığı ortaya çıktı 1 yıl DARPA yaralanan askerleri kurtarmak için askerlerin biyolojik saatini yavaşlatacak 1 yıl 4G LTE teknolojisinde önemli güvenlik açıkları tespit edildi 1 yıl LG V30+ incelemesi "Zarif bir kamera ve ses uzmanı" 1 yıl İnternet ağının yüzde 30'u WordPress'den besleniyor 1 yıl Porsche uçan otomobil hayalini gerçeğe dönüştürme yolunda 1 yıl Avrupa Birliği'nin teknoloji şirketlerine yönelik vergi politikası netleşiyor 1 yıl 2019 Mercedes-AMG C43 4MATIC ortaya çıktı 1 yıl Karar verildi: 2018 Dünya Kupası'nda video yardımcı hakem kullanılacak 1 yıl Sony'nin 4K ekranlı çerçevesiz akıllı telefonu yolda 1 yıl "Avrupa'da Yılın Otomobili 2018" ödülü sahibini buldu! 1 yıl Tanksavarlara karşı kafes zırh korumalı Kirpiler teslim edildi 1 yıl Samsung bazı Galaxy telefonları artık güncellemeyecek 1 yıl Samsung açıkladı: Galaxy S9'da neden ekrana gömülü parmak izi tarayıcı yok? 1 yıl E-devlet’e miras sorgulama hizmeti eklendi: Miras sorgulama nasıl yapılır? 1 yıl Meizu ön kamerayı da ekran içerisine entegre ediyor 1 yıl Yeni Spectacles gözlükleri yolda 1 yıl Toplu taşımada kart sistemini ortadan kaldıracak mobil uygulama geliyor 1 yıl Otomotiv ihracatı Şubat ayında rekor kırdı 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Aktif koruma sistemi Pulat testleri geçti: Afrin’de kullanılacak Sonraki Haier’den projeksiyonlu akıllı saat 1 yıl Samsung Galaxy S9 ve Galaxy A8 Enterprise Edition duyuruldu 1 yıl 2018 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu 1 yıl Twitter'daki kripto para dolandırıcıları Vitalik Buterin'in sabrını taşırdı 1 yıl Mercedes-AMG GT Coupe'nin görüntüsü sızdırıldı 1 yıl Samsung Galaxy S9 ve Asus ZenFone 5z l Mobilite yeni bölüm 1 yıl Asphalt 9: Legends App Store'da yayınlandı 1 yıl ONF İcra Direktörü: “Türkiye 5G’ye geçen ilk ülke olabilir” 1 yıl 2018 Oscar Ödülleri bu gece sahibini buluyor 1 yıl Apple'dan uygun fiyatlı MacBook Air geliyor 1 yıl Trump'tan Avrupalı otomobillere vergi tehditi 1 yıl Türkiye'de son 10 yılın kazananı Renault oldu 1 yıl Asus ZenFone 5 Lite'ı inceledik: 4 kamerası var 1 yıl ZTE, global telefonlarında Nubia arayüzünden vazgeçiyor 1 yıl Flashpoint filmini yönetecek isimler belli oldu 1 yıl Cooler Master MasterAir G100M soğutucu, UFO tasarımı ile dikkat çekiyor 1 yıl Apple ürünlerinin ortalama kullanım ömrü [Analiz] 1 yıl Hindistan'ın önde gelen iki kripto para borsası faaliyetlerini durduracak 1 yıl Bilgisayarı olmayan sınıfta bilgisayar dersi anlatmak: Gana örneği 1 yıl Kuzey Kore, geçtiğimiz yıl Bitcoin operasyonlarıyla 210 milyon dolar kazandı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim