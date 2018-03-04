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Türkiye'de son 10 yılın kazananı Renault oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre 2008-2017 yılları arasında Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil markası Renault oldu. Hemen arkasından Volkswagen geldi.
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Türkiye'de son 10 yılın kazananı Renault oldu
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2008-2017 yıllarını içeren 10 yıllık dönemde Türkiye’nin en çok tercih ettiği otomobil markası belli oldu. Açıklanan verilere göre bu dönemde vatandaşların en çok tercih ettiği marka Renault olurken, hemen arkasından gelen marka ise Volkswagen oldu.

Trafiğe kayıtlı araçlar 22 milyonu aştı 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre Ocak ayı itibariyle Türkiye’de trafiğe kayıtlı araç sayısının 22 milyon 325 bin 33 olduğu açıklanırken, bunlardan %54,2’sini otomobillerin oluşturduğu belirtildi.

2008-2017 yılları arasındaki 10 yıllık dönemde markalar arasındaki rekabetin kazananı Renault oldu. Bu dönem içerisinde trafiğe kaydı yapılan otomobil markaları arasında Renault 844 bin 952 adetle ipi göğüslemeyi başardı. Fransız üreticinin en yakın rakibi Volkswagen ise 684 bin 495 adet ile ikinci sıraya yerleşti. Bu ikiliyi 455 bin 63 adet ile Hyundai takip ederken, Fiat ise 450 bin 106 adet ile dördüncülükte kaldı.

Ocak ayında da ilk iki değişmedi 

TÜİK verilerine göre geçtiğimiz Ocak ayının kazananı da yine Renault oldu. Yalnızca Ocak ayında 11 bin 678 Renault marka otomobil trafiğe kaydedildi. Fransız üreticiyi hemen arkasından 9 bin 592 ile Volkswagen, 5 bin 935 adet ile de Fiat izledi.


https://aa.com.tr/tr/ekonomi/turkiyenin-otomobil-tercihinde-10-yilin-lideri-renault-oldu/1079316 Yorum Yaz
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Ac1DBuRN 1 yıl en beğenilen
Talismayı hadi geçtik diyelim de, Megane premium demek için premium ne demek bilmiyor olmak gerekir. Renault ilk sırayı aldıysa bunu önce uygun fiyatı, yedek parçası ve geniş servis ağı ile kazanmıştır. Premium bu kriterlerin içinde değil olamaz.
Talismayı hadi geçtik diyelim de, Megane premium demek için premium ne demek bilmiyor olmak gerekir. Renault ilk sırayı aldıysa bunu önce uygun fiyatı, yedek pa...
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YüzüğüKayıpFrodo 1 yıl Moueson
Moueson
Kesinlikle liderliği hak eden bir marka Renault.Artık eski halinden eser kalmadı.Pek çok araçları sınıfında liderliğe oynuyor .Magene olsun Talisman olsun kesinlikle premium bir imaja sahip otomobiller.Kesinlikle müşterisini umursayan ve değer veren ender markalardandır Renault.
Bir gün herkes renault sahibi olacak


Fakirliğimizin göstergesi değil yani
MouesonKesinlikle liderliği hak eden bir marka Renault.Artık eski halinden eser kalmadı.Pek çok araçları sınıfında liderliğe oynuyor .Magene o...
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FrknEgeOztrk 1 yıl
Şirket ve rent a car araçlarını çıkarınca oluşan sonuç "vatandaş terciği"dir. Bu bildiğin şirket ve kiralama firmalarının tercihi.
2 Yanıt Yanıtla +28
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N KUL 1 yıl
Megane sedan,iç hacmi,dış görüntüsü,motoru,mekaniği,herşeyi ile, iyi bir otomobil.
Alınteriyle para kazanan adam,iki katı parayı verip aynı işi gören arabayı neden alsın? Megane 2018 yılını rekor satışla kapatır👍
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redbul_540 1 yıl

Hyundai'nin Fiat'dan fazla satmasına şaşırdım,ama haklı bir başarı.
Ayrıca fakir bir ülkeyiz.En az bir tane premium marka olmalıydı en çok satanlar listesinde.
Yurt dışında en çok satan markalar Mercedes-BMW olur bizde renault vosvos
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ECDAD_OSMANLI 1 yıl
Renault Fiat Hyundai Citroen Peugeot birinci oluyorsa bilinki Türkiye'de rent a car sektörü büyüyor
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jac0B0 1 yıl ECDAD_OSMANLI
EJDAD_OSMANLI
Renault Fiat Hyundai Citroen Peugeot birinci oluyorsa bilinki Türkiye'de rent a car sektörü büyüyor

Vw yi unutmussun hem de en basa yazilmasi gerekiyordu.
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majesturk 1 yıl
Nedenin cevabı basit, çoğu arabası çok az yakıyor, bu yüzdende piyasası var...
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Magnetic Power 1 yıl
Renault mu ucuz? Güldürmeyin insanı..Araç fiyatları hiç de ucuz değil.Ayrıca "en kıl" bayilere sahip marka...en az indirimi bu marka yapıyor.( Filo alımlarda da tam tersi )
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E_Aydin35 1 yıl
Bunu anlamak için araştırmalara bakmak gerekmez sokaklarda buna canlı canlı şahit oluyoruz.. Her 5 araçtan 2'si Renault gerçekten. Ancak haksız bir liderlik mi?
Bence değil. İnsanların Renault tercih etmelerinin altında bir çok sebep var. Bu haberin konu başlığı olan piyasadaki sayı adedi bile bunların başında geliyor. Son zamanlarındaki iddialı ve ilgi çekici tasarım politikaları da (özellikle Clio)bu sonuç için yer hazırlamış oluyor.
Ne diyelim güzel ürünler yapmaya devam ettiği sürece, f/p oranını kaybetmediği sürece hatat kullanıcı yönünde olumlu anlamda iyileştirdiği sürece bu liderliğin değişmesi zor
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RelaxedGuy 1 yıl
İlk göz ağrısının unutulmaması ile alakalı bir durum. Devrim arabaları ve Anadol macerası sonrası OYAK - mais girişimciliği ile Bursa'da kurulan ilk otomobil fabrikası olunca yılların değistiremediği , neredeyse yerli marka diyebileceğimiz bir alışkanlık yarattı yurdum insanında. Yılların birikimi ile geniş bir pazar buldu kendine. Atadan , dededen alıştığımız Renault 12 ve diğer rakamlı serilerden sonra Renault çok yol kat etti.Kalitesi ve sorunsuzlugu tartışılır ama servislerinde ki müşteri odaklı yaklaşımlari şahsimca hep takdire şayandir. Arkadaşımın dizel 1.5 DCI Fluence nda yaşadığı turbo arızası ve garantisinin üzerinden 2 ay geçmesine karşın iyi niyetle garanti kapsamına sokarak turboyu yenileyen ve müşterisini yolda bırakmayan bir markadır. Bu alışkanlık kolay kolay bitmez bu topraklarda..
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Stand Alone 1 yıl
Şahsen tercih edeceğim bir marka değil. Renault benim için Clio işe başlar Clio ile son bulur.
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TheLastNinja 1 yıl
alman fransız amerikan malı almak istemiyorum, sömürgeci yaklaşımı ile şimdiye kadar yaptıkları belli, aklı ve insafı olanın da kore, japonya gibi alternatiflere yöneleceğini düşünüyorum, bir kia hyundai yada japon araçlarının hiç bir eksiği yok bence. ego sorunu olanlar anlayamaz o ayrı tabii ki
ha bu arada japonların da özellikle çin halkına yaptığı zulüm belli, geriye kalıyor kore araçları. bu aralar benzinli modellerine turbo şarj da ekledikleri için benim gözdem oldular iyice
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BekirHan 1 yıl
Nasıl gelir seviyesinde pergelin ağzı açıldıysa otomobil alımında da durum aynı. Gariban symbol yada en fazla sandero alabiliken yaşadığınız çevre eşrafa şöyle yabancı bir gözle bakın. BMWler, Mercedesler, Porscheler... Alan alıyor valla biz derdimize yanalım anca...
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sarge61 1 yıl BekirHan
Şöyle bir durum da var, her lüks araç alanın tam fiyatını verip aldığını sanmayın. Bir şekilde ya aracı şirkete yazdırıp yada sakat birisinin üzerine yapıp az vergiyle çok daha ucuza alan gördüğüm çok kişi var.
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