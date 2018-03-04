Türkiye'de son 10 yılın kazananı Renault oldu

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2008-2017 yıllarını içeren 10 yıllık dönemde Türkiye’nin en çok tercih ettiği otomobil markası belli oldu. Açıklanan verilere göre bu dönemde vatandaşların en çok tercih ettiği marka Renault olurken, hemen arkasından gelen marka ise Volkswagen oldu.

Trafiğe kayıtlı araçlar 22 milyonu aştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre Ocak ayı itibariyle Türkiye’de trafiğe kayıtlı araç sayısının 22 milyon 325 bin 33 olduğu açıklanırken, bunlardan %54,2’sini otomobillerin oluşturduğu belirtildi.

2008-2017 yılları arasındaki 10 yıllık dönemde markalar arasındaki rekabetin kazananı Renault oldu. Bu dönem içerisinde trafiğe kaydı yapılan otomobil markaları arasında Renault 844 bin 952 adetle ipi göğüslemeyi başardı. Fransız üreticinin en yakın rakibi Volkswagen ise 684 bin 495 adet ile ikinci sıraya yerleşti. Bu ikiliyi 455 bin 63 adet ile Hyundai takip ederken, Fiat ise 450 bin 106 adet ile dördüncülükte kaldı.

Ocak ayında da ilk iki değişmedi

TÜİK verilerine göre geçtiğimiz Ocak ayının kazananı da yine Renault oldu. Yalnızca Ocak ayında 11 bin 678 Renault marka otomobil trafiğe kaydedildi. Fransız üreticiyi hemen arkasından 9 bin 592 ile Volkswagen, 5 bin 935 adet ile de Fiat izledi.

https://aa.com.tr/tr/ekonomi/turkiyenin-otomobil-tercihinde-10-yilin-lideri-renault-oldu/1079316