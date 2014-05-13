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Akvis, OilPaint yazılımını 3.0 sürümüne yükseltti

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Yazılım
Can Tunçer
Haber Editörü
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Akvis, OilPaint yazılımını 3.0 sürümüne yükseltti
Hazırladığı fotoğraf düzenleme yazılımları ile tanınan Akvis, kısa zaman önce kullanıma sunduğu OilPaint yazılımını yeni özellikler ile güncellemeye devam ediyor.

32-bit ya da 64-bit işlemcili Windows XP / Vista / Win7 / Win 8 ve Mac OS X 10.4 - 10.9 işletim sistemleriyle ve popüler fotoğraf düzenleme uygulamalarıyla uyumlu olarak kullanılabilen Akvis OilPaint, içerisine eklenen fotoğrafları geliştirilen özel algoritması sayesinde yağlı boya ile yapılmış gibi görünen bir şekle sokabiliyor. Firmanın diğer yazılımları gibi kullanımı kolay bir ara yüz ile gelen OilPaint, özellikle manzara ve mimari fotoğraflarında oldukça ilginç sonuçlar ortaya koyabiliyor. Yazılımın içerisinde aynı zamanda isteğe bağlı olarak değiştirilebilen birçok ayar seçeneği de bulunuyor. Yayınlanan 3.0 sürümüyle bünyesine yeni efekt parametreleri eklenen yazılım, ayrıca yeni düz fırça ayarıyla köşeleri değiştirebiliyor ve yeni geliştirilen 3D fırça seçeneğiyle derinliğe sahip çizimlerin önünü açıyor.

50$ fiyat etiketiyle satılan OilPaint yazılımına ve 10 günlük deneme sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.


http://www.photographyblog.com/news/akvis_oilpaint_3.0/ Yorum Yaz
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