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Aladdin ve The Lion King klasik oyunları yeniden karşımızda

Bir dönemin efsane oyunları Aladdin ve The Lion King’i halen oynamak istiyorsanız yakın zamanda tek paket halinde modern versiyonuna kavuşacaksınız. Ayrıca orijinal tasarımı da var.
3 sa.
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Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Aladdin ve The Lion King klasik oyunları yeniden karşımızda

Disney’in artık efsaneleri haline gelen Aladdin ve The Lion King yapımları bu yıl yeniden vizyona girerken oyunları da unutulmadı. Disney iki eski klasiği PC ve modern konsollara uyarlamaya hazırlanıyor.

Efsaneler bir arada

Oyunları Nighthawk Interactive ve Digital Eclipse geliştirdi. İki oyun da tek paket halinde hem fiziksel hem de dijital olarak satılacak. Nintendo Switch, Xbox One ve PS4 yanında PC için de Steam üzerinden indirilebilecek.

Ayrıca Bkz. "Gigabyte Türkiye yeni ekran kartları, SSD ve anakartlarını İstanbul’da tanıttı"

Her iki oyun modern Full HD olarak oynanabiliyor ancak isterseniz filtreler kullanarak 1990’lı yıllardaki 16-bit tasarımına geçiş de yapabiliyorsunuz. Her iki oyun için Genesis, Game Boy, Super Game Boy filtreleri yanında The Lion King için ekstradan SNES filtresi de var. Oyunlarda 15 saniye geriye atlama veya otomatik oyun moduna alma yer alıyor.

Yine her iki oyunda sanal bir müzeye yer verilmiş. Bu müzede oyunların geliştirme aşamaları ve geliştiriciler ile yapılan röportaj gibi ayrıntılar mevcut. Ayrıca hile kodları da kullanılabiliyor. Son olarak Aladdin oyununda 1993 yılındaki bir fuar için hazırlanan ve satışa çıkmayan bir demo da yer alıyor. Oyun paketi 30$ olarak 29 Ekim tarihinde piyasada olacak.

 


https://www.ubergizmo.com/2019/08/the-lion-king-aladdin-games-launch-modern-consoles/ Yorum Yaz
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SC0RPI0N 3 sa.
Umarım bu oyunlar 2b oyun trendini başlatırlarda diğer firmalarda 1080 ve 4k 2b oyunlar çıkartırlar. mighty final fight, nekketsu soccer çok efsane olurdu..
1 Yanıt Yanıtla
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Alperk87 2 sa. SC0RPI0N
nekketsu soccer ve metal slug çok efsanelerdi zaten bakıyorsun en zevk veren oyunlar grafikten ziyade oynanış dinamikleri iyi olan oyunlar mesela mario :D
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