Aladdin ve The Lion King klasik oyunları yeniden karşımızda

Disney’in artık efsaneleri haline gelen Aladdin ve The Lion King yapımları bu yıl yeniden vizyona girerken oyunları da unutulmadı. Disney iki eski klasiği PC ve modern konsollara uyarlamaya hazırlanıyor.

Efsaneler bir arada

Oyunları Nighthawk Interactive ve Digital Eclipse geliştirdi. İki oyun da tek paket halinde hem fiziksel hem de dijital olarak satılacak. Nintendo Switch, Xbox One ve PS4 yanında PC için de Steam üzerinden indirilebilecek.

Her iki oyun modern Full HD olarak oynanabiliyor ancak isterseniz filtreler kullanarak 1990’lı yıllardaki 16-bit tasarımına geçiş de yapabiliyorsunuz. Her iki oyun için Genesis, Game Boy, Super Game Boy filtreleri yanında The Lion King için ekstradan SNES filtresi de var. Oyunlarda 15 saniye geriye atlama veya otomatik oyun moduna alma yer alıyor.

Yine her iki oyunda sanal bir müzeye yer verilmiş. Bu müzede oyunların geliştirme aşamaları ve geliştiriciler ile yapılan röportaj gibi ayrıntılar mevcut. Ayrıca hile kodları da kullanılabiliyor. Son olarak Aladdin oyununda 1993 yılındaki bir fuar için hazırlanan ve satışa çıkmayan bir demo da yer alıyor. Oyun paketi 30$ olarak 29 Ekim tarihinde piyasada olacak.