Albert Einstein'ın hayatı dizi oluyor

Genelde yayınladığı belgeseller ile bilinen National Geographic kanalı, son dönemde hemen hemen her kanalın şansını denediği kurgusal dizi alanına yöneliyor. Geçtiğimiz yıl yayınladığı ilk mini dizisi Saints & Strangers ile bu alana göz kırpan kanal, tarihindeki ilk kurgusal dizi olan Genius için hazırlıklara başladı. Usta yönetmen Ron Howard (Akıl Oyunları, Da Vinci Şifresi) öncülüğünde geliştirilecek dizi, 10 bölümlük ilk sezon siparişi aldı.

Genius, bir antoloji dizisi olacak. Yani American Horror Story veya True Detective gibi dizilerde olduğu gibi Genius'ın da her sezonunda farklı bir hikaye işlenecek. Adından da anlaşılabileceği gibi dizi, tarihin en önemli dehalarının ve mucitlerinin hikayelerini anlatacak.

İlk iki bölümünü Ron Howard'ın yöneteceği dizinin ilk sezonunda, ünlü fizikçi Albert Einstein'in hayatı anlatılacak. Walter Isaacson'ın Einstein: His Life and Universe adlı biyografisinden uyarlanacak olan dizinin senaryosunu Noah Pink kaleme alacak. Çekimlerine çok yakında Prag'da başlanacak olan Genius'un ilk sezonu önümüzdeki yıl yayınlanacak.

http://deadline.com/2016/04/national-geographic-channel-scripted-series-genius-anthology-ron-howard-direct-1201745935/