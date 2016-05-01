Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Albert Einstein'ın hayatı dizi oluyor

Bilim tarihinin en önemli isimlerinden biri olan Albert Einstein'ın hayatı dizi oluyor. National Geographic'in ilk kurgusal dizisi olan Genius'ın ilk sezonunda ünlü fizikçinin hayatı anlatılacak.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
3,8b
1
19
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
 Genelde yayınladığı belgeseller ile bilinen National Geographic kanalı, son dönemde hemen hemen her kanalın şansını denediği kurgusal dizi alanına yöneliyor. Geçtiğimiz yıl yayınladığı ilk mini dizisi Saints & Strangers ile bu alana göz kırpan kanal, tarihindeki ilk kurgusal dizi olan Genius için hazırlıklara başladı. Usta yönetmen Ron Howard (Akıl Oyunları, Da Vinci Şifresi) öncülüğünde geliştirilecek dizi, 10 bölümlük ilk sezon siparişi aldı.
 Genius, bir antoloji dizisi olacak. Yani American Horror Story veya True Detective gibi dizilerde olduğu gibi Genius'ın da her sezonunda farklı bir hikaye işlenecek. Adından da anlaşılabileceği gibi dizi, tarihin en önemli dehalarının ve mucitlerinin hikayelerini anlatacak.
İlk iki bölümünü Ron Howard'ın yöneteceği dizinin ilk sezonunda, ünlü fizikçi Albert Einstein'in hayatı anlatılacak. Walter Isaacson'ın Einstein: His Life and Universe adlı biyografisinden uyarlanacak olan dizinin senaryosunu Noah Pink kaleme alacak. Çekimlerine çok yakında Prag'da başlanacak olan Genius'un ilk sezonu önümüzdeki yıl yayınlanacak.

http://deadline.com/2016/04/national-geographic-channel-scripted-series-genius-anthology-ron-howard-direct-1201745935/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Bender B. Rodriquez 3 yıl en beğenilen john ronald reuel tolkien
Bence tesla olmali. Tam bir dram dizisi olur
3 Yanıt Yanıtla +31
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Saylan 3 yıl
Galileo ve ortacağın karanlık atmosferi. Engizisyon mahkeme vs. Mükemmel bir dizi cıkar bu senaryo dan. Arkadaşın dediği gibi Tesla da.
1 Yanıt Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
2 Avatar Avatar
DeanWinchester. 3 yıl
Ne güzel bir dizi olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KarmaLia 3 yıl
Da vinci yi işlemelerini isterdim ama yeterli kaynak olduğunu sanmıyorum hayatı hakkında.
(da vinci demons demeyin baya kurgu bir diziydi)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Aeronautical Engineering 3 yıl
Merak ve heyecanla bekliyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kayhanpulurbey 3 yıl
Güzel haber. Birazda eğlenelim.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Seyrim 3 yıl
İzlenir..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 3 yıl
iskobi06
Bender B. Rodriquez Bence tesla olmali. Tam bir dram dizisi olur
yok tesla üvey evlat olmaz o.

Aynen, Amerikanlar Tesla'yı sevmez çünkü kendi adamları var. Edison.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Saylan 3 yıl
Galileo ve ortacağın karanlık atmosferi. Engizisyon mahkeme vs. Mükemmel bir dizi cıkar bu senaryo dan. Arkadaşın dediği gibi Tesla da.
1 Yanıt Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kairros. 3 yıl Saylan
Saylan

Galileo ve ortacağın karanlık atmosferi. Engizisyon mahkeme vs. Mükemmel bir dizi cıkar bu senaryo dan. Arkadaşın dediği gibi Tesla da.

Galileo'nun dizisi cidden mükemmel olurdu,ama sonunu bilirdik hocam
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MPT-76 3 yıl
Müthiş bir haber ve müthiş bir proje her yıl bir bilim adamının hayatının işlenecek olması mükemmel bir şey bence. Merakla bekliyoruz.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkdiva 3 yıl
Süper haber bu.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Stan Marsh 3 yıl
Albert eniştenin dizisi olmalıydı zaten
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +134 BlackLead +127 Domatore +113 Galatas4ray +108 Mugetsuga +102 Tugrul_512bit +86 sistemli adam +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3786 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
sinema, diziler ve
6 etiket daha albert einstein genius national geographic Sinema ve Dizi Bilim ve Teknoloji Infinitum Nihil
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı şimdiden 200 milyon dolara ulaştı 3 yıl İşte dünyanın en güçlü roketi: Falcon Heavy 3 yıl MSI Vortex G65 6QF "Atom Karınca" video incelemesi 3 yıl Şüpheli Wi-Fi erişim noktası ismi Qantas uçağında kaosa neden oldu 3 yıl Elon Musk, Tesla Model 3'te Ludicrous Mod olacağını doğruladı 3 yıl Qualcomm’dan Snapdragon 820’li cihazları daha akıllı kılacak bir SDK 3 yıl Silverstone'dan soğutma odaklı Primera PM01 kasa 3 yıl 6GB RAM yarışına UMi de katılıyor 3 yıl LG, ekran altına parmak izi okuyucu entegre etti 3 yıl "Uçan Fransız": Hoverboard'la dünya rekoru kırdı (Video) 3 yıl Microsoft 1 gram DNA'ya 1 milyar TB veri depolamayı deneyecek 3 yıl Bugün ortalama bir web sayfası ilk “Doom” oyunu boyutlarında 3 yıl Facebook Messenger'a kendini imha eden mesaj özelliği geliyor 3 yıl Milli Savaş Gemisi TCG Anadolu hakkında merak edilenler 3 yıl Intel Kaby Lake işlemciler sızdırıldı 3 yıl James Webb Uzay Teleskobu detaylanıyor: İşte teleskobun dev "altın aynası" 3 yıl İnternette bir dakikada neler oluyor? 3 yıl Mobilite: Telefon savaşları, iPhone 7 Pro, HTC One S9 ve dahası... 3 yıl Windows 10 pazar payı yükselmeye devam ediyor 3 yıl Samsung, anne ile bebeğini yakınlaştırıyor 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Albert Einstein'ın hayatı dizi oluyor Sonraki Nvidia GeForce GTX 1000 serisi, 6 Mayıs’ta geliyor 3 yıl Xiaomi Max özellikleri detaylanıyor 3 yıl Will.i.am ikinci akıllı saatini duyurdu 3 yıl Samsung Galaxy J5 ve J7 2016 satışa çıkıyor, ama bir farkla 3 yıl Intel Sofia ve Broxton mimarileri iptal edildi 3 yıl Uzman çavuşun hayatını cebindeki iPhone'u kurtardı 3 yıl Puma’dan robot ayakkabı kutusu 3 yıl Apple Watch üzerinde Windows 95 tecrübesi 3 yıl PC oyunculuğu konsollardan daha fazla kazandırmaya devam ediyor 3 yıl Lumia 535 Windows Phone platformunun en popüler modeli olmayı başardı 3 yıl Netflix'ten beklenen Punisher açıklaması geldi 3 yıl iOS 9.3 sürümündeki açık, klasörleri yuvarlak hale getiriyor 3 yıl Samsung Galaxy A3 2016 inceleme videosu "Tasarımıyla öne çıkan telefon" 3 yıl Facebook, sanal gerçeklikte yol gösterici olmak istiyor 3 yıl Falcon 9'un iniş anlarına 360 derecede göz atın 3 yıl Global oyun pazarı raporu yayımlandı 3 yıl Makine öğrenme dili cebe giriyor 3 yıl Windows 10 artık Cortana'dan Google aramasına izin vermiyor 3 yıl Xiaomi’den akıllı saat, ama çocuklara... 3 yıl ASRock’tan mini-STX formatında kasa Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim