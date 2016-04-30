Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Netflix'ten beklenen Punisher açıklaması geldi

Netflix, bugün yayınladığı açıklama ile bir süredir gündemde olan Punisher dizisini resmi olarak duyurdu. Dizi Marvel'in en sevilen kahramanlarından birini izleyiciler ile buluşturacak.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
4,3b
1
17
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
 Çizgi roman dünyasının en sevilen anti-kahramanlarından biri olan Punisher, beklendiği gibi kendi dizisine kavuşuyor. İlk olarak Daredevil'ın geçtiğimiz ay yayınlanan ikinci sezonunda tanıtılan Frank Castle (Punisher) karakteri, izleyicilerin beğenisini kazanmayı başardı. Jon Bernthal'ın etkileyici performansı ile hayat bulan Punisher'ın izleyicilerden aldığı bu olumlu tepki, karakterin kendi dizisine kavuşmasının da yolunu açtı.
 Bir süredir gündemde olan Punisher dizisi, bugün Netflix tarafından yayınlanan açıklama ile resmi olarak duyuruldu. Hannibal dizisinin yazarlarından Steve Lightfoot öncülüğünde geliştirilecek olan Punisher, Netflix'in yayınladığı altıncı Marvel dizisi olacak. Bugüne kadar Daredevil ve Jessica Jones'u yayınlayan internet kanalı, önümüzdeki dönemde de Luke Cage, Iron Fist ve The Defenders'ı ekranlara taşıyacak.
 Frank Castle'ı bir kez daha Jon Bernthal'ın canlandıracağı Punisher dizisinin hangi zaman aralığında geçeceği veya kahramanın hangi macerasını anlatacağı şimdilik bilinmiyor. Bunun yanı sıra, Castle'ın, kahramanları bir araya getirecek The Defenders'ın bir parçası olup olmayacağı da merak edilen soruların başında geliyor.

http://deadline.com/2016/04/the-punisher-marvel-series-netflix-1201746504/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Gaara34 3 yıl en beğenilen
DC evrenini kendime daha yakın bulmama rağmen süper kahraman dizilerinde dizinin yayınlandığı kanalın çok önemli rolü oluyor. Misal DC evreninden CW'nin uyarladığı arrow flash'den kat be kat daha iyi Netflix'in Daredevil uyarlaması.

The CW Television, Netflix'den bir şeyler kapar umarım. Ne arrow ne flash Daredevil kadar seyir zevki yüksek anlar yaşatmıyor. Netflix'in Punisher ile çitayı yukarı taşıyacağına eminim.

Adamlar taş gibi dizi yapıyor, ne holiday tatili ne de durduk yere "canım bu hafta yeni bölüm yayınlamak istemiyor" gibi saçmalıklarda yok. Kapı gibi veriyorlar tüm bölümleri hiç bir kaygıları olmadan.

Helal olsun koca yürekli Netflix senin gibi yayıncılara ihtiyacımız var.
DC evrenini kendime daha yakın bulmama rağmen süper kahraman dizilerinde dizinin yayınlandığı kanalın çok önemli rolü oluyor. Misal DC evreninden CW'nin uyarla...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +19
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DeanWinchester. 3 yıl
İyi, bilindik bir yüz oynuyor güzel olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mementopolis 3 yıl
12 Angry Men
The walking dead da shane rolunü oynuyordu ve çok iyiydi. :D

Nicki "12 Angry Man" ve Shane iyi oynuyordu demek :(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
inonu88 3 yıl
harika haber cocuklugumdan beri punisher hayraniyim tum filmleri izledim, oyunlari oynadim, cizgi romanlarini bile okumustum bulabildikce. Daredevilde gorulmesi cok hosuma gitmisti, full dizisi cikarsa benim kadar kimse mutlu olamaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
QuexSeeL 3 yıl
Unarım bu karakter de artık öldürmeyeceğim, katil olmayacağım triplerine girmez. Punisher i mundar etmeseler bari arrow gibi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
redoracle 3 yıl
Punisher aslında şöyle deadpool gibi ölümsüz veya wolwerine gibi ölümsüze yakın bir düşmanla kapışsa gerçekten güzel olur,öbür türlü daredevildeki gibi öldürmemeye uğraşacak duracak.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
12 Angry Men 3 yıl
The walking dead da shane rolunü oynuyordu ve çok iyiydi. :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
senjido 3 yıl
daredevil 10 numara bi karakterdi. çok kan vahşet yok. oynayan adamda yaşıyor resmen.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
N. Chomsky 3 yıl

Sıkılmıştım zaten dandik Daredevil'den. Biraz vahşet görmek fena olmaz.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
balcis 3 yıl
halihazırda punisher daredevil'dan bile rol çalıyor, uyarlaması ve cast'ı çok başarılı olmuş bir karakter. ortaya güzel bir seyirlik çıkar umarım.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gaara34 3 yıl en beğenilen
DC evrenini kendime daha yakın bulmama rağmen süper kahraman dizilerinde dizinin yayınlandığı kanalın çok önemli rolü oluyor. Misal DC evreninden CW'nin uyarladığı arrow flash'den kat be kat daha iyi Netflix'in Daredevil uyarlaması.

The CW Television, Netflix'den bir şeyler kapar umarım. Ne arrow ne flash Daredevil kadar seyir zevki yüksek anlar yaşatmıyor. Netflix'in Punisher ile çitayı yukarı taşıyacağına eminim.

Adamlar taş gibi dizi yapıyor, ne holiday tatili ne de durduk yere "canım bu hafta yeni bölüm yayınlamak istemiyor" gibi saçmalıklarda yok. Kapı gibi veriyorlar tüm bölümleri hiç bir kaygıları olmadan.

Helal olsun koca yürekli Netflix senin gibi yayıncılara ihtiyacımız var.
1 Yanıt Yanıtla +19
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
matraxzalim 3 yıl Gaara34
Gaara34
DC evrenini kendime daha yakın bulmama rağmen süper kahraman dizilerinde dizinin yayınlandığı kanalın çok önemli rolü oluyor. Misal DC evreninden CW'nin uyarladığı arrow flash'den kat be kat daha iyi Netflix'in Daredevil uyarlaması.

The CW Television, Netflix'den bir şeyler kapar umarım. Ne arrow ne flash Daredevil kadar seyir zevki yüksek anlar yaşatmıyor. Netflix'in Punisher ile çitayı yukarı taşıyacağına eminim.

Adamlar taş gibi dizi yapıyor, ne holiday tatili ne de durduk yere "canım bu hafta yeni bölüm yayınlamak istemiyor" gibi saçmalıklarda yok. Kapı gibi veriyorlar tüm bölümleri hiç bir kaygıları olmadan.

Helal olsun koca yürekli Netflix senin gibi yayıncılara ihtiyacımız var.

Cw , warner brosun genclik icin yaptigi bir kanal, o yuzden arrow ve flash da genclerin izleyecegi genclik ve duygusal uzerine ilerliyor.kanal formati oyle diyelim.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jubeii 3 yıl
umarım daredevildaki yönetmenler ve senaristler olaya dahil olur.
gerçi 2. sezonda 1. sezondaki kaliteyi aradım ama umut vaadetmeye devam ettiler.
heleki bu kahraman bozması filmlerin enflasyonu içerisinde izledikten sonra tat
bırakmayı beceren az filmden biriydi.
holywoodda güzel yönetmen ve senaristler var bu işi yapabilirler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +134 BlackLead +127 Domatore +113 Galatas4ray +108 Mugetsuga +102 Tugrul_512bit +86 sistemli adam +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4305 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
punisher, Daredevil ve
8 etiket daha netflix marvel çizgi roman sinema diziler Sinema ve Dizi Bilim ve Teknoloji Infinitum Nihil
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Bugün ortalama bir web sayfası ilk “Doom” oyunu boyutlarında 3 yıl Facebook Messenger'a kendini imha eden mesaj özelliği geliyor 3 yıl Milli Savaş Gemisi TCG Anadolu hakkında merak edilenler 3 yıl Intel Kaby Lake işlemciler sızdırıldı 3 yıl James Webb Uzay Teleskobu detaylanıyor: İşte teleskobun dev "altın aynası" 3 yıl İnternette bir dakikada neler oluyor? 3 yıl Mobilite: Telefon savaşları, iPhone 7 Pro, HTC One S9 ve dahası... 3 yıl Windows 10 pazar payı yükselmeye devam ediyor 3 yıl Samsung, anne ile bebeğini yakınlaştırıyor 3 yıl Albert Einstein'ın hayatı dizi oluyor 3 yıl Nvidia GeForce GTX 1000 serisi, 6 Mayıs’ta geliyor 3 yıl Xiaomi Max özellikleri detaylanıyor 3 yıl Will.i.am ikinci akıllı saatini duyurdu 3 yıl Samsung Galaxy J5 ve J7 2016 satışa çıkıyor, ama bir farkla 3 yıl Intel Sofia ve Broxton mimarileri iptal edildi 3 yıl Uzman çavuşun hayatını cebindeki iPhone'u kurtardı 3 yıl Puma’dan robot ayakkabı kutusu 3 yıl Apple Watch üzerinde Windows 95 tecrübesi 3 yıl PC oyunculuğu konsollardan daha fazla kazandırmaya devam ediyor 3 yıl Lumia 535 Windows Phone platformunun en popüler modeli olmayı başardı 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Netflix'ten beklenen Punisher açıklaması geldi Sonraki iOS 9.3 sürümündeki açık, klasörleri yuvarlak hale getiriyor 3 yıl Samsung Galaxy A3 2016 inceleme videosu "Tasarımıyla öne çıkan telefon" 3 yıl Facebook, sanal gerçeklikte yol gösterici olmak istiyor 3 yıl Falcon 9'un iniş anlarına 360 derecede göz atın 3 yıl Global oyun pazarı raporu yayımlandı 3 yıl Makine öğrenme dili cebe giriyor 3 yıl Windows 10 artık Cortana'dan Google aramasına izin vermiyor 3 yıl Xiaomi’den akıllı saat, ama çocuklara... 3 yıl ASRock’tan mini-STX formatında kasa 3 yıl Huawei, bu kez Mate serisini çift kamera ile buluşturmaya hazırlanıyor 3 yıl Snapchat'in günlük video izlenme sayısı 10 Milyarı aştı 3 yıl Yeni Lara Croft'u kimin canlandıracağı belli oldu 3 yıl Privates, en güvenli sohbet uygulaması olma yolunda 3 yıl Tablet pazarında kan kaybı sürüyor 3 yıl 2si1 "Nükleer" Teknoloji ve Oyun Programı 3 yıl LG G5 kutusundan çıkıyor; 360 Cam ve 360 VR gözlük de mercek altında 3 yıl Almanya'dan akıllı telefon bağımlılarına: Trafik ışıklı kaldırımlar 3 yıl Çin'in Apple'ından Apple Watch'a rakip geliyor 3 yıl Intel, kendisini artık bir bilgisayar firması olarak görmüyor 3 yıl Sony, daralan pazarın mağduru oldu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim