Netflix'ten beklenen Punisher açıklaması geldi

Çizgi roman dünyasının en sevilen anti-kahramanlarından biri olan Punisher, beklendiği gibi kendi dizisine kavuşuyor. İlk olarak Daredevil'ın geçtiğimiz ay yayınlanan ikinci sezonunda tanıtılan Frank Castle (Punisher) karakteri, izleyicilerin beğenisini kazanmayı başardı. Jon Bernthal'ın etkileyici performansı ile hayat bulan Punisher'ın izleyicilerden aldığı bu olumlu tepki, karakterin kendi dizisine kavuşmasının da yolunu açtı.

Bir süredir gündemde olan Punisher dizisi, bugün Netflix tarafından yayınlanan açıklama ile resmi olarak duyuruldu. Hannibal dizisinin yazarlarından Steve Lightfoot öncülüğünde geliştirilecek olan Punisher, Netflix'in yayınladığı altıncı Marvel dizisi olacak. Bugüne kadar Daredevil ve Jessica Jones'u yayınlayan internet kanalı, önümüzdeki dönemde de Luke Cage, Iron Fist ve The Defenders'ı ekranlara taşıyacak.

Frank Castle'ı bir kez daha Jon Bernthal'ın canlandıracağı Punisher dizisinin hangi zaman aralığında geçeceği veya kahramanın hangi macerasını anlatacağı şimdilik bilinmiyor. Bunun yanı sıra, Castle'ın, kahramanları bir araya getirecek The Defenders'ın bir parçası olup olmayacağı da merak edilen soruların başında geliyor.

http://deadline.com/2016/04/the-punisher-marvel-series-netflix-1201746504/