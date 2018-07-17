Alcatel 5 ülkemizde satışa sunuldu

MWC 2018 fuarında boy gösterdikten sonra global çapta dağıtıma başlayan Alcatel 5 ülkemize de geldi. Çift ön kamerası ile dikkat çeken Alcatel 5 akıllı telefon modeli fiyatıyla biraz üzebilir.
Alcatel 5 özellikleri ve fiyatı
5.7 inçlik IPS ekranında 720x1440 piksel çözünürlük sunan Alcatel 5 modeli 4 çekirdekli MediaTek MT6750 yonga setinden gücünü alıyor. Model 3GB RAM ve 32GB arttırılabilir kapasite ile destekleniyor.
Geleneksel tasarımdan biraz uzaklaşan Alcatel 5 modeli üst kısmı biraz kalın, alt kısmı biraz ince bir çizgi izliyor. Ekranda ise 18:9 görüntü oranı elde edilmiş. Kasa metal alaşımdan oluşuyor.Ayrıca Bkz. "Alcatel 5'i inceledik: Yeni tasarım, 18:9 ekran"
Ön kısımda 13MP+5MP çözünürlüğündeki LED destekli çift kamera kadraja birden fazla yüz girdiğinde otomatik olarak açıyı 120 dereceye çıkarıyor. Ayrıca 106 noktadan tarama yapabilen bir yüz tanıma fonksiyonu da var. Arka kamera ise 12MP çözünürlüğünde ve yine yapay zeka özellikleri ile destekleniyor.
3000mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olan telefon 150Mbps indirme hızlarına çıkabilen bir LTE modem barındırıyor. Android 7.0 ile gelecek olan telefonun fiyatı 1599TL olarak açıklandı.
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Erkani QHD Alcatel in kine gore neredeyse 4 kati yuksek cozunurlukte ...
forum.donanimhaber.com/...
Resmi Turkiye Garantili :
hepsiburada.com/...
Hepsini 400 TL lik farkla sahip olabilirsiniz ...
Pazarlamaci gibi oldum
Oyle birsey de yok kattiyen de olmaz ...
Ama dayanamadim yazdim ...
Analaycaginiz Alcatel in o fiyatina o dandik donanimina guncellemesine mesele fiyatsa onceki mesajimda Xiaomi Mi A1 onerdim yok ust seviye islemcili daha ustun paketli kaliteli de olsun diyorsaniz 400 TL farkla Nokia 8 var.
Yani Alcatel kendinisi neyin ortasina konumlandirdi harbi komik. Alcatel ekibi kimse Turkiye dek mevzut fiyatlandirma olsun gerek donanim/fiyat olarak konumlandirma olsun hicbir yerde kendilerine umut baglamasinlar ...
Dedigim gibi bu model en fazla ederi 800 TL ...
2 yil oncesine ait islemci ! Ederi en fazla 800 TL.
Hizli sarj yok.
usb 2.0 ile geliyor .
Kamerasinda OIS zaten yok.
LTE CAT4 ile geliyor 150/50 cok cok yavas internet hizina sahip vasat ...
Dahili hafizasi 32 GB buna hicbirsey yuklenemez hafizasi dolar. Harici hafiza karti da sadece FAT32 destekliyor. Hafiza kartina tasinsa bile iskenceniz daha da artacaktir malum hafiza karti destekledigi hiz turu kendi ic dahili vasat hizindan daha da vasat kotu olacagindan bin pisman olacaksiniz ...
Iskence dolu bir cihaz ile cebbelesmek isterseniz o parayi verebilirsiniz. Bedava dahi olsa kullanilmaz ...
Kasasi bildiginiz plastik legen ... 3. sinif kalite ve premium hissi filan da yoktur.
Karar sizindir ...
eu.alcatelmobile.com/...
Incelemeleri detayli :
trustedreviews.com/...
Ugly design
Clunky software
Mediocre performance
Old version of Android
Giriş seviyesi cihazlar bile hangi seviyede iyi bakın.
Meraklısı için güzel bir cihaz olmuş.
bide kıyaslama gondereyimki bi bakın..
epey.com/...
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