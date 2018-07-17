Alcatel 5 ülkemizde satışa sunuldu

MWC 2018 fuarında boy gösterdikten sonra global çapta dağıtıma başlayan Alcatel 5 ülkemize de geldi. Çift ön kamerası ile dikkat çeken Alcatel 5 akıllı telefon modeli fiyatıyla biraz üzebilir.

Alcatel 5 özellikleri ve fiyatı

5.7 inçlik IPS ekranında 720x1440 piksel çözünürlük sunan Alcatel 5 modeli 4 çekirdekli MediaTek MT6750 yonga setinden gücünü alıyor. Model 3GB RAM ve 32GB arttırılabilir kapasite ile destekleniyor.

Geleneksel tasarımdan biraz uzaklaşan Alcatel 5 modeli üst kısmı biraz kalın, alt kısmı biraz ince bir çizgi izliyor. Ekranda ise 18:9 görüntü oranı elde edilmiş. Kasa metal alaşımdan oluşuyor.

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Ön kısımda 13MP+5MP çözünürlüğündeki LED destekli çift kamera kadraja birden fazla yüz girdiğinde otomatik olarak açıyı 120 dereceye çıkarıyor. Ayrıca 106 noktadan tarama yapabilen bir yüz tanıma fonksiyonu da var. Arka kamera ise 12MP çözünürlüğünde ve yine yapay zeka özellikleri ile destekleniyor.

3000mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olan telefon 150Mbps indirme hızlarına çıkabilen bir LTE modem barındırıyor. Android 7.0 ile gelecek olan telefonun fiyatı 1599TL olarak açıklandı.