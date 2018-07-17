Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Alcatel 5 ülkemizde satışa sunuldu

Alcatel’in diğer modellerinden biraz farklı tasarımı ile ilgi çeken akıllı telefonu Alcatel 5 ülkemizde satışa çıktı. Alcatel 5 özellikleri ve fiyatını haberimizde bulabilirsiniz.
10 ay (Son Güncelleme: 10 ay)
4,7b
1
21
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

MWC 2018 fuarında boy gösterdikten sonra global çapta dağıtıma başlayan Alcatel 5 ülkemize de geldi. Çift ön kamerası ile dikkat çeken Alcatel 5 akıllı telefon modeli fiyatıyla biraz üzebilir.

Alcatel 5 özellikleri ve fiyatı

5.7 inçlik IPS ekranında 720x1440 piksel çözünürlük sunan Alcatel 5 modeli 4 çekirdekli MediaTek MT6750 yonga setinden gücünü alıyor. Model 3GB RAM ve 32GB arttırılabilir kapasite ile destekleniyor.

Geleneksel tasarımdan biraz uzaklaşan Alcatel 5 modeli üst kısmı biraz kalın, alt kısmı biraz ince bir çizgi izliyor. Ekranda ise 18:9 görüntü oranı elde edilmiş. Kasa metal alaşımdan oluşuyor.

Ayrıca Bkz. "Alcatel 5'i inceledik: Yeni tasarım, 18:9 ekran"

Ön kısımda 13MP+5MP çözünürlüğündeki LED destekli çift kamera kadraja birden fazla yüz girdiğinde otomatik olarak açıyı 120 dereceye çıkarıyor. Ayrıca 106 noktadan tarama yapabilen bir yüz tanıma fonksiyonu da var. Arka kamera ise 12MP çözünürlüğünde ve yine yapay zeka özellikleri ile destekleniyor.

3000mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olan telefon 150Mbps indirme hızlarına çıkabilen bir LTE modem barındırıyor. Android 7.0 ile gelecek olan telefonun fiyatı 1599TL olarak açıklandı.

 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Slaved by makarna 10 ay en beğenilen
Ederi en fazla 1000TL
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Guest-FAA9DFD80 10 ay
Tasarım berbat bu ne ?


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 10 ay
kaıt üzerinde gayet güzel duruyor incelemesini bekliyoruz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 10 ay
Giris seviyesi cihaza bu kadar para verilecegine ustune 400 TL verip ust seviye kendisi kanitlamis islemci Snapdragon 835 4 GB RAM 64 GB dahili hafizali . Cift Carl Zeiss li kamerasi ustelik Android surekli en hizli en guceli resmi sozu de verilmis .
Erkani QHD Alcatel in kine gore neredeyse 4 kati yuksek cozunurlukte ...
forum.donanimhaber.com/...
Resmi Turkiye Garantili :
hepsiburada.com/...
Hepsini 400 TL lik farkla sahip olabilirsiniz ...
Pazarlamaci gibi oldum

Oyle birsey de yok kattiyen de olmaz ...
Ama dayanamadim yazdim ...
Analaycaginiz Alcatel in o fiyatina o dandik donanimina guncellemesine mesele fiyatsa onceki mesajimda Xiaomi Mi A1 onerdim yok ust seviye islemcili daha ustun paketli kaliteli de olsun diyorsaniz 400 TL farkla Nokia 8 var.
Yani Alcatel kendinisi neyin ortasina konumlandirdi harbi komik. Alcatel ekibi kimse Turkiye dek mevzut fiyatlandirma olsun gerek donanim/fiyat olarak konumlandirma olsun hicbir yerde kendilerine umut baglamasinlar ...
Dedigim gibi bu model en fazla ederi 800 TL ...
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
intel7mix 10 ay
Fiyatıyla fiyasko olan cihazlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kanatlandırmayan_Redbull 10 ay
Gorunus guzel
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 10 ay
notebookcheck.net/...
2 yil oncesine ait islemci ! Ederi en fazla 800 TL.
Hizli sarj yok.
usb 2.0 ile geliyor .
Kamerasinda OIS zaten yok.
LTE CAT4 ile geliyor 150/50 cok cok yavas internet hizina sahip vasat ...
Dahili hafizasi 32 GB buna hicbirsey yuklenemez hafizasi dolar. Harici hafiza karti da sadece FAT32 destekliyor. Hafiza kartina tasinsa bile iskenceniz daha da artacaktir malum hafiza karti destekledigi hiz turu kendi ic dahili vasat hizindan daha da vasat kotu olacagindan bin pisman olacaksiniz ...
Iskence dolu bir cihaz ile cebbelesmek isterseniz o parayi verebilirsiniz. Bedava dahi olsa kullanilmaz ...
Kasasi bildiginiz plastik legen ... 3. sinif kalite ve premium hissi filan da yoktur.
Karar sizindir ...
eu.alcatelmobile.com/...
Incelemeleri detayli :
trustedreviews.com/...
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
astegon 10 ay smart1978
trustedreviews.com/... adresindeki CONS kısmı çok güzel olmuş;
Ugly design
Clunky software
Mediocre performance
Old version of Android

1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
astegon 10 ay
Ederi şu kadar ederi bu kadar demeyin.
Giriş seviyesi cihazlar bile hangi seviyede iyi bakın.
Meraklısı için güzel bir cihaz olmuş.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
El_domingo 10 ay astegon
Bu cihazın nesini merak edecekler? meraklıları kim? hakkaten merak ettim..

bide kıyaslama gondereyimki bi bakın..
epey.com/...
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
El_domingo 10 ay
alıcı niye uzulsun eninde sonunda bir cok alternatifi var almaz olur biter asıl satıcı bu fiyata nasıl satacak onu dusunsun...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
axesis 10 ay
güzel alet .. tasarımını sevdim belki fiyat ilerde biraz daha inerse dicem ama bu kurla zor şimdilik ..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Slaved by makarna 10 ay en beğenilen
Ederi en fazla 1000TL
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
GoldPunch +42 Bay Robot +38 sepulturgay +33 Askaparta +23 Wi Fi +22 frostburn +22 Johan Elmander +20 Mutlak.Sıfır +19 deoks +18 oly1786 +18
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4672 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
alcatel, alcatel 5 ve
4 etiket daha alcatel 5 fiyatı Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 ay Yeni iPhone'ların sızan ekran panelleri, modellerin boyut farkını ortaya koyuyor 10 ay Nike'ın yeni krampon modeli PhantomVSN ile tanışın 10 ay Rolls-Royce imzalı uçak motoruna sahip motosiklet: TMC Dumont 10 ay Jeff Bezos'un serveti 150 milyar doları aştı 10 ay Lansmanı ertelenen Nokia X5, 18 Temmuz'da tanıtılacak 10 ay iPhone 9 Plus'ın tasarımı sızdı: İşte şimdiye kadarki en büyük iPhone 10 ay Porsche'nin en çok satan modeli yenilenmeye hazırlanıyor; işte 2019 Porsche Macan 10 ay 60 yaşını geçkin Japonların %82’si kendini emekli olmaya hazır hissetmiyor 10 ay Elon Musk'ın ''pedofili'' suçlamasında bulunduğu dalgıç, Musk'a dava açmaya hazırlanıyor 10 ay Panama'daki bir grup maymun taş devrine girdi! 10 ay Xiaomi Mi Max 3'ün resmi görselleri yayınlandı 10 ay Tarih öncesinde mutfak: dünyanın en yaşlı ekmeği bulundu! 10 ay Yükseklik korkunuz mu var? Sanal Gerçeklik Terapisi yardımcınız olabilir 10 ay Stabilite testi: AMD ve Nvidia sürücüleri karşı karşıya! 10 ay G20 Zirvesi'nde konu yine kripto paralar 10 ay Ferrari'nin tasarımcısından 2 milyon dolarlık elektrikli hiper otomobil 10 ay Ethereum Classic birimi Koineks platformunda 10 ay Emporio Armani yeni nesil Connected akıllı saatini duyurdu 10 ay Alcatel 5V duyuruldu: İşte özellikleri ve fiyatı 10 ay Samsung Mobile'ın patronu DJ Koh, Galaxy Note 9 kullanırken görüntülendi 10 ay GÖRÜNTÜLENEN Alcatel 5 ülkemizde satışa sunuldu Sonraki Galaxy S10, Note 10 ve Galaxy A serisinde ultrasonik parmak izi tarayıcısı kullanılacak 10 ay GPU Turbo güncellemesi alacak Huawei cihazlar belli oldu! 10 ay Şehirden uzak, yeşil alanlarda yaşayanların beyinleri daha uzun süre sağlıklı kalıyor 10 ay Skype, 15 yıl sonra çağrı kayıt özelliğine kavuşuyor 10 ay Xiaomi Mi Band 3 mercek altında: "Kutu açılışı ve ilk bakış" 10 ay Antidepresanlar ne kadar işe yarıyor? 10 ay Putin: “Rusya Dünya Kupası sırasında 25 milyon siber saldırıya maruz kaldı.” 10 ay Defalarca takla atan Tesla Model 3, sağlamlığıyla güven verdi 10 ay Youtube'dan 25 milyon dolarlık "Dürüst Haber" hamlesi! 10 ay Microsoft, mobil cihazlara gelecek olan büyük Office güncellemesini duyurdu 10 ay Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi kripto para dünyasına girebilir 10 ay Heyecanla beklenen Xiaomi Mi 8 Explorer Edition, 24 Temmuz'da satışa çıkıyor 10 ay Bitcoin'le 4 milyar dolar aklayan Alexander Vinnik Fransa'ya iade edilecek 10 ay 2018 Goodwood Hız Festivali'nden eğlenceli görüntüler [Galeri] 10 ay Microsoft noktayı koydu: Surface Phone çıkarmayacağız 10 ay Pahalı ama hak ediyor mu? "Razer Wolverine Tournament Edition" incelemesi 10 ay ABD’den geri adım: S400 anlaşması ABD’yi Patriot satışı için masaya oturttu 10 ay Microsoft'tan AirPods katili bir kablosuz kulaklık geliyor 10 ay ZTE, ABD yasağının resmen kaldırıldığını açıkladı: Anlaşmanın bedeli 1.4 milyar dolar 10 ay The Boring Company şimdi de tuğla üretecek Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Müzikle Zamanda Yolculuk
DH Forum
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim