Alcatel 5V, orta sınıfa farklı bir çözüm sunuyor

Üst segment cihazların gün geçtikçe artan fiyatları karşısında akıllı telefon üreticileri orta sınıfa verdikleri önemi artırmaya başladılar. Alcatel de bu firmalardan biri. Ülkemiz için sunulan Alcatel 5V ile kullanıcılara güncel tasarım çizgileri ile oluşturulmuş estetik bir cihazın sunulması amaçlanıyor.

Tasarım

Alcatel 5V’nin tasarım noktasında günümüz standartlarını yakaladığını söyleyebiliriz. Çentikli yapıdaki 6.2 inç ekran, yüzde 85 seviyesinde ekran gövde oranına sahip. Bu sayede neredeyse çerçevesiz bir görünüm elde edebiliyorsunuz. 720 x 1500 (HD+) çözünürlüğündeki bu ekran 268 PPI piksel yoğunluğu sunmayı başarıyor. Dragontrail koruyucu camla birlikte de düşme ve darbelere karşı oldukça dirençli.

Arka tarafı çevirdiğimizde parlak yüzeyli kapak bizleri karşılıyor. Bu kapağın orta kısmına Alcatel logosu ve parmak izi sensörü konumlandırılmış. Parmak izi sensörü yerine yüz tanımayla da kilit ekranınızı açabilirsiniz. Sol üst tarafta çift arka kamera bizleri karşılıyor. 153.7 x 74.55 x 8.5 mm boyutlarındaki cihazın 2.5D kıvrımlı ekran gibi ek tasarım dokunuşları ile oluşan estetik yapısının dikkatleri üzerine çektiğini söyleyebiliriz. 158 gram ağırlık da rakiplerine kıyasla oldukça iyi bir değer.

Performans

12nm üretim süreci sonunda ortaya çıkan 8 çekirdekli Helio P22 yonga setinden gücünü alan Alcatel 5V özellikle enerji verimliliği konusunda oldukça iddialı. MediaTek’in yeni modellerinden olan Helio P22 yapay zeka uygulamaları, yüksek hızlı veri bağlantısı vb. özellikleri cihaza kazandırıyor. Gündelik kullanım için oldukça ideal olduğunu söyleyebiliriz. 3 GB RAM ve 32 GB hafızayla gelen bu yonga setinin 4000 mAh boyutunda batarya ile birlikte de kullanıcılara uzun kullanım süreleri sunacağı kesin. 5V/2A şarj desteği sayesinde bu bataryayı doldurabiliyorsunuz. Firmanın belirttiğine göre Alcatel 5V 20 saate kadar konuşma süresi sunabiliyor.

Kamera ve diğer özellikler

Alcatel 5V çift arka kamera ile geliyor. Ana kameramız 12 MP çözünürlüğünde. Yardımcı kamera derinlik algılama işlemlerinde kullanılmak üzere 2 MP olarak belirlenmiş. Böylece portre modu ile arka planı bulanıklaştırarak fotoğraflar çekebiliyorsunuz. İkili bu kamera paketinin hemen altında çift ton led flaş mevcut. Kameraların sunduğu diğer özellikler ise yavaş çekim video kaydı, dijital görüntü sabitleyici (EIS), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), HDR, panorama vb. şeklinde sıralanabiliyor. Selfie fotoğraf çekmek isteyenler için 8 MP çözünürlüğünde ön kameranın yerleştirildiğini belirtelim. Android 8.1 Oreo ile gelen Alcatel 5V'nin, çift hat, FM radyo ve microSD hafıza kartı desteği gibi diğer özellikleri de farklı ihtiyaçlara yönelik çözümler üretebiliyor.

Fiyatlandırma ve renk seçenekleri

Kısacası Alcatel 5V modelinin orta sınıfta güncel tasarım çizgileri arayan ancak bunu donanımdan çok fazla feragat etmeden elde etmek isteyen kullanıcılara hitap ettiğini söyleyebiliriz. Cihazın siyah ve mavi olmak üzere iki renk seçeneği var. Parlak arka kapak sayesinde iki rengin de dikkat çekici gözüktüğü bir gerçek. Alcatel Türkiye Garantili olarak ülkemizde de satışa sunulan Alcatel 5V modelinin fiyat etiketi ise 1500-1600 TL bandında. Bu civarda akıllı telefon arayışında olan kullanıcılar göz atabilirler.