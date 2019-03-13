Alcatel 5V, orta sınıfa farklı bir çözüm sunuyor

Tasarım
Alcatel 5V’nin tasarım noktasında günümüz standartlarını yakaladığını söyleyebiliriz. Çentikli yapıdaki 6.2 inç ekran, yüzde 85 seviyesinde ekran gövde oranına sahip. Bu sayede neredeyse çerçevesiz bir görünüm elde edebiliyorsunuz. 720 x 1500 (HD+) çözünürlüğündeki bu ekran 268 PPI piksel yoğunluğu sunmayı başarıyor. Dragontrail koruyucu camla birlikte de düşme ve darbelere karşı oldukça dirençli.
Performans
12nm üretim süreci sonunda ortaya çıkan 8 çekirdekli Helio P22 yonga setinden gücünü alan Alcatel 5V özellikle enerji verimliliği konusunda oldukça iddialı. MediaTek’in yeni modellerinden olan Helio P22 yapay zeka uygulamaları, yüksek hızlı veri bağlantısı vb. özellikleri cihaza kazandırıyor. Gündelik kullanım için oldukça ideal olduğunu söyleyebiliriz. 3 GB RAM ve 32 GB hafızayla gelen bu yonga setinin 4000 mAh boyutunda batarya ile birlikte de kullanıcılara uzun kullanım süreleri sunacağı kesin. 5V/2A şarj desteği sayesinde bu bataryayı doldurabiliyorsunuz. Firmanın belirttiğine göre Alcatel 5V 20 saate kadar konuşma süresi sunabiliyor.
Kamera ve diğer özellikler
Alcatel 5V çift arka kamera ile geliyor. Ana kameramız 12 MP çözünürlüğünde. Yardımcı kamera derinlik algılama işlemlerinde kullanılmak üzere 2 MP olarak belirlenmiş. Böylece portre modu ile arka planı bulanıklaştırarak fotoğraflar çekebiliyorsunuz. İkili bu kamera paketinin hemen altında çift ton led flaş mevcut. Kameraların sunduğu diğer özellikler ise yavaş çekim video kaydı, dijital görüntü sabitleyici (EIS), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), HDR, panorama vb. şeklinde sıralanabiliyor. Selfie fotoğraf çekmek isteyenler için 8 MP çözünürlüğünde ön kameranın yerleştirildiğini belirtelim. Android 8.1 Oreo ile gelen Alcatel 5V'nin, çift hat, FM radyo ve microSD hafıza kartı desteği gibi diğer özellikleri de farklı ihtiyaçlara yönelik çözümler üretebiliyor.
Fiyatlandırma ve renk seçenekleri
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-Güzel telefon ama cazip değil fiyatı. İnternette daha ucuz gözüküyor ama gene de cazip değil, kocaman ekrana 720p/298ppi hiç olmuyor. Lumia 620 kullanmıştım o bile ufacık ekranıyla aynı çözünürlükte ve parlaklıktaydı.