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Alcatel 5V satışa çıktı: İşte özellikleri ve fiyatı

Çentik tasarımı sayesinde çok agresif bir ekran-kasa oranına sahip olan Alcatel 5V ülkemizde de piyasaya sürüldü. Alcatel 5V özellikleri ve fiyatını haberimizde bulabilirsiniz.
6 ay
4,3b
1
13
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Alcatel 5 akıllı telefon modelinden sonra bir üst versiyon olarak gösterebileceğimiz Alcatel 5V modeli de ülkemizde piyasaya çıktı. Yeni ilk neslin çizgisinden uzaklaşarak trendi yükselen çentikli tasarıma geçiş yapıyor.

Alcatel 5V özellikleri ve fiyatı

6.2 inçlik ekranında 1500x720 piksel çözünürlük sunan Alcatel 5V modeli çentik tasarımı sayesinde 19:9 görüntü oranı sunuyor. Ekranın kasaya oranı yüzde 88 ile oldukça başarılı bir noktada. Arka kısım ise metal yerine cam kaplama kullanmış.

Ayrıca Bkz. "Samsung mobil bölümü krizin eşiğinde"

12nm sürecinde üretilen 8 Cortex-A53 çekirdekli Helio P22 yonga setinin güç verdiği Alcatel 5V modeli enerji verimliliği tarafında da iddialı. 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi ile desteklenen modelin 4000mAh kapasiteli bataryası uzun kullanım süreleri sunuyor.

12MP+2MP çözünürlüğünde çift kamera barındıran telefon yapay zekâ desteği sayesinde otomatik ayarlamalar yapabiliyor. 8MP çözünürlüğündeki ön kamera yüz tanıma özelliğine sahip.

Kutudan Android 8.1 ile çıkan Alcatel 5V akıllı telefon modeli 3.5mm kulaklık girişini unutmamış. Telefon 2199TL fiyat etiketi ile raflardaki yerini aldı.

 

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cngzmls 6 ay en beğenilen
Bu telefona bu parayı veren de ciddi sıkıntılar var, demektir.
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general4242 6 ay
Saka mi bu ? Bu çöp nasil 2200. Dh editorleri de csb konu mu açmaya başladı cidden astronomik bir rakam donanimi çöp resmen. Gm 9 pro bile f/p bunun yaninda 100 kat.
Saka mi bu ? Bu çöp nasil 2200. Dh editorleri de csb konu mu açmaya başladı cidden astronomik bir rakam donanimi çöp resmen. Gm 9 pro bile f/p bunun yaninda 10...
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TearsForFears 6 ay
"Çentik tasarımı sayesinde çok agresif bir ekran-kasa oranına sahip olan"




Ön kameranın en agresif özelliği f2.8 diyaframa sahip olması. Bir diğer agresif özelliği ise bluetooth 4.0. 720p ekranıyla yine çok agresif batarya süreleri sunacaktır herhalde. Galaxy S2'nin ekranı büyütülüp ekran kasa oranı iyileştirilmiş versiyonuna benziyor.
"Çentik tasarımı sayesindeçok agresifbir ekran-kasa oranına sahip olan"Ön kameranın en agre...
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DH Misafiri 4 ay
her malın bir alıcısı vardır. belliki alcatel bu cihaz ve fiyatla şunu hedeflemiş.. rakiplerin bir günde sattığı adete ben bir ayda ulaşacam.. :) şaka gibiyaa.. çentik ekran olmasa 1300 lira olacak telefon. çentik ekran olunca 2300 lira mı oluyor.. madem 4gb a 64 gb koy.. fiyatı 1700 yaz ozaman p20lite a gelen müşteriye satarsın.. siz en iyisi çocuk saati satın.. orada iyisiniz.
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DH Misafiri 5 ay
kesinlikle çok pahalı bu fiyata O L M A Z
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Eric Cartman. 5 ay
Diğer özellikleri ne olursa olsun, MTK işlemcili bir bu kadar para verenin aklından şüphe ederim. Çözünürlük desen yerlerde... Günümüz şartlarında böyle bir telefon çıkarmaya ben olsam, utanırdım. 100-200 ₺ fazla veririm, Pocophone F1 alırım. Eminim, bu telefonu 5’e katlar F1.
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volga tuygun 5 ay
Ahh Alcatel seni severdim... Ama bu ürüne bu fiyat politikanla hala nasıl batmadın anlayamıyorum.
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DH Misafiri 5 ay
2200 e satamaz
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SEO-Uzmanı 5 ay
bu cep telefonu işi aynı Linux Dağıtımlarına döndü gibi !
işlemci ARM, ve üretim çin,
üzerinde sadece dağıtıcısının marka adı var !
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pro-üye 5 ay
Bu şirket bu fiyat politikaları ile ne yapmaktadır neyi hedeflemektedir
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muammer816 6 ay
tam uygun f/p telefon olur mu diyordum ama fiyat beni benden aldı.. dıştan görünüşünü beğendim,gelişme var markada.bu fiyatlarla satamazlar tabi ki.
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cngzmls 6 ay en beğenilen
Bu telefona bu parayı veren de ciddi sıkıntılar var, demektir.
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general4242 6 ay
Saka mi bu ? Bu çöp nasil 2200. Dh editorleri de csb konu mu açmaya başladı cidden astronomik bir rakam donanimi çöp resmen. Gm 9 pro bile f/p bunun yaninda 100 kat.
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