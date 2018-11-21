Alcatel 5V satışa çıktı: İşte özellikleri ve fiyatı

Alcatel 5 akıllı telefon modelinden sonra bir üst versiyon olarak gösterebileceğimiz Alcatel 5V modeli de ülkemizde piyasaya çıktı. Yeni ilk neslin çizgisinden uzaklaşarak trendi yükselen çentikli tasarıma geçiş yapıyor.

Alcatel 5V özellikleri ve fiyatı

6.2 inçlik ekranında 1500x720 piksel çözünürlük sunan Alcatel 5V modeli çentik tasarımı sayesinde 19:9 görüntü oranı sunuyor. Ekranın kasaya oranı yüzde 88 ile oldukça başarılı bir noktada. Arka kısım ise metal yerine cam kaplama kullanmış.

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12nm sürecinde üretilen 8 Cortex-A53 çekirdekli Helio P22 yonga setinin güç verdiği Alcatel 5V modeli enerji verimliliği tarafında da iddialı. 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi ile desteklenen modelin 4000mAh kapasiteli bataryası uzun kullanım süreleri sunuyor.

12MP+2MP çözünürlüğünde çift kamera barındıran telefon yapay zekâ desteği sayesinde otomatik ayarlamalar yapabiliyor. 8MP çözünürlüğündeki ön kamera yüz tanıma özelliğine sahip.

Kutudan Android 8.1 ile çıkan Alcatel 5V akıllı telefon modeli 3.5mm kulaklık girişini unutmamış. Telefon 2199TL fiyat etiketi ile raflardaki yerini aldı.