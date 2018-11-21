Samsung mobil bölümü krizin eşiğinde

2016 yılında Galaxy Note 7 modelinde batarya problemi yaşayan ve teknoloji tarihinin en büyük geri çağırma programını başlatmak zorunda kalan Samsung, buna rağmen krizden çıkmasını bilmişti. Bugün ise yoğun rekabete yenik düşmek üzere.

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Samsung mobil bölümü başkanı ve etkinliklerin sempatik yüzü DJ Koh’un çalışanlarına gönderdiği iddia edilen bir mektupta işlerin pek yolunda gitmediği anlaşılıyor. Koh mobil bölümün pazardaki pozisyonunu korumakta zorlandığını ve gelecek yılın amiral gemilerinin başarı kazanmasını beklediklerini dile getirdi.

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Koh ayrıca mobil bölümün krize girmesini engellemek için elinden geleni yapacağını ifade ederken tüm kaynakların Galaxy S10 serisi ve katlanabilir akıllı telefon için ayrıldığını da sözlerine ekliyor.

Uzun yıllar önce akıllı telefon pazarında liderliği Nokia’nın elinden alan Samsung bugüne kadar da korumasını bildi. Ne var ki üst seviye segmentte artık tüketicilerin doyuma ulaşmış olması, akıllı telefon pazarında durgunluk ve Çinli rakiplerin önemli pazarlarda fiyat-performans ürünleri ile Samsung’u alt etmesi işleri zorlamaya başladı.

Bu yıl Apple ile kıyasıya bir mücadeleye giren Huawei 2020 yılında Samsung’u da geçmiş olmayı planlıyor. Xiaomi, Oppo gibi diğer önemli üreticiler de yıllık 100 milyon satış barajını geçti veya geçmek üzere. Yani aslında Çin ülke olarak akıllı telefon pazarının lideri diyebiliriz.

Elbette Samsung telefonların yüksek fiyat etiketleri de ilginin düşmesinin en önemli sebeplerinden. İlla marka tercihi yapmak isteyen tüketiciler de haliyle orta seviye Samsung telefonlara yöneliyor. Bu da kâr marjını ve faaliyet kârını aşağı çekiyor. Bakalım 2019 yılı Samsung için ne getirecek?