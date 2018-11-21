Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung mobil bölümü krizin eşiğinde

Durgunlaşan pazar, yükselen fiyatlar ve Çinli üreticilerin yoğun rekabeti Samsung’da alarm zillerinin çalmasına neden oldu. Beklenen satışlar gelmezse Samsung’u bir kriz bekliyor.
6 ay
14,4b
1
40
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

2016 yılında Galaxy Note 7 modelinde batarya problemi yaşayan ve teknoloji tarihinin en büyük geri çağırma programını başlatmak zorunda kalan Samsung, buna rağmen krizden çıkmasını bilmişti. Bugün ise yoğun rekabete yenik düşmek üzere.

Bizzat patrondan haber var

Samsung mobil bölümü başkanı ve etkinliklerin sempatik yüzü DJ Koh’un çalışanlarına gönderdiği iddia edilen bir mektupta işlerin pek yolunda gitmediği anlaşılıyor. Koh mobil bölümün pazardaki pozisyonunu korumakta zorlandığını ve gelecek yılın amiral gemilerinin başarı kazanmasını beklediklerini dile getirdi.

Ayrıca Bkz. "G.Skill kristal LED tasarımlı bellek kitlerini duyurdu"

Koh ayrıca mobil bölümün krize girmesini engellemek için elinden geleni yapacağını ifade ederken tüm kaynakların Galaxy S10 serisi ve katlanabilir akıllı telefon için ayrıldığını da sözlerine ekliyor.

Uzun yıllar önce akıllı telefon pazarında liderliği Nokia’nın elinden alan Samsung bugüne kadar da korumasını bildi. Ne var ki üst seviye segmentte artık tüketicilerin doyuma ulaşmış olması, akıllı telefon pazarında durgunluk ve Çinli rakiplerin önemli pazarlarda fiyat-performans ürünleri ile Samsung’u alt etmesi işleri zorlamaya başladı.

Bu yıl Apple ile kıyasıya bir mücadeleye giren Huawei 2020 yılında Samsung’u da geçmiş olmayı planlıyor. Xiaomi, Oppo gibi diğer önemli üreticiler de yıllık 100 milyon satış barajını geçti veya geçmek üzere. Yani aslında Çin ülke olarak akıllı telefon pazarının lideri diyebiliriz.

Elbette Samsung telefonların yüksek fiyat etiketleri de ilginin düşmesinin en önemli sebeplerinden. İlla marka tercihi yapmak isteyen tüketiciler de haliyle orta seviye Samsung telefonlara yöneliyor. Bu da kâr marjını ve faaliyet kârını aşağı çekiyor. Bakalım 2019 yılı Samsung için ne getirecek?

 

https://www.gizmochina.com/2018/11/21/samsung-mobile-division-is-in-crisis-reveals-an-internal-report/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Ryukk6193 6 ay en beğenilen
Demek ki neymiş o fiyatlara telefon satamazsınız apple da samsungda fiyatlarında indirim yapmak zorunda kar marjınızı biraz düşürün de cihazları gerçek değerinde satın...
Demek ki neymiş o fiyatlara telefon satamazsınız apple da samsungda fiyatlarında indirim yapmak zorunda kar marjınızı biraz düşürün de cihazları gerçek değerin...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +61
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WoXeD 6 ay
500 dolarlık cihazları 1000 dolara kakt..... aman satmaya çalışırlarsa öyle olur :)
Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erkanberk 6 ay
A9 serisini 4 kameralı diye 4.300 TL den pazara sürersen (ve daha bir sürü şey) bu haberi normal karşılarım, hatta zevk alırım. Ederinden satın canımı yiyin :)
Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
foreveriphone 5 ay
20 farklı firmanın 200 farklı modelinde kullandığı androidli cihazı 1000 dolara satmaya kalkarsan 100 dolarlık j7 prime 2 yi bu ülkede 2000tl ye satmaya kalkarsan batman uzun sürmez.Note 9 hakkı 500 dolardır 1000 değil.2 katı kazanmak istiyor milleti parayı yolda yürürken kazanıyor sanıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vamp 5 ay
Yok oydu buydu kıldı tüydü diye diye Apple ile birlikte fiyatları 500 dolardan 1000 dolara çıkartırsanız böyle oturur kriz geliyor diye düşünürsünüz. Cep telefonları tüketim aracıdır. Ne bir ekran kartı, ne de işlemcidir. Ne de prof bir fotoğraf makinesindir. Günlük işlerimiz için kullandığımız ürünler 1000 doları hak etmez.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 ay
Tabi batarlar beter olsunlar yılda bin çeşit telefon çıkar eskiyi unut .olurmu öyle bence en mantıklısı bi üst bi orta bi alt seviye yapsa ve onları da desteklese daha güzel olmaz mı .2 senelik telefona bi güncelleme geliyor sonrası yok akılllanmaları dileğiyle
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
polat333 5 ay
Adamlar uyanık, bulmuşlar kerizleri sömürüyorlar, iphone 15000 tl ye telefon satar, samsung yakın fiyatlara telefon çıkarır, akıllı kullanıcılarda hava atmak için varını yokunu bunlara yatırıp alır, ve bu keriz avı böylece devam eder, nedir yani 5 bin tl ve üstü telefonlar nasaya bağlanıp sizi uzaylılar ilemi görüştürüyor, yoksa elinize alınca özel güçleremi kavuşuyorsunuz da o paraları acımadan veriyorsunuz ?, şahsi düşüncem 2500 tl üstüne telefon almak akıl karı değil, ve bana göre en iyi telefon 3000 tl den fazla etmezki bu fiyatlar bile astronomik rakamlardır.
yazıktır vermeyin o paraları o telefonlara, gerçekten sakin bir şekilde düşünün o paraları etmez bu cihazlar, altı üstü telefon, başka hiç bir şey değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tahayasin1 6 ay
Fiyat Fiyat Fiyat, problem burada!
Karı koca çalışıp aylıkları neredeyse 7000 euro olan Alman çift iPhone ve samsung çok pahalı diyor ve almıyor. Fiyatı düşünce Ya bir önceki amiral gemisi alıyor yada aktüel model diğer markalardan alıyor.
Faturalı cazip teklifler olmasa sıfır satarlar burada(Almanya)
İşin komik tarafı bu iki pahalı firmanın cihazları yine biz türklerin elinde boy gösteriyor. Elhamdülillah🤣
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nike 6 ay
Çinliler ile bu fiyatlara rekabet edemez.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 ay
Çinli firmalar kazıklamaya çalışmaz çünkü aynısı yaparlarsa kendilerine de olacaklarını bilirler zaten bir firma çökse birsürü çinli marka var oppo,xiaomi,nubia vb. zaten bu firmalar da kar marjını düşük tutuyorlar o yüzden umarım samsungun satışları düşer ki akıllanırlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DelirteJackson 6 ay
Çinli firmalar deşiyor, samsung fiyat indirsin de millet alsın bu iş bir sürü J7 piyasaya çikarmakla olmaz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yolyordam35 6 ay
Pocophone 299$ a satilirken zor tabii
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DODANLI 6 ay
Yüksek fiyattan girip kampanya, indirim vb aksiyonlar yaparak fiyatı düşürmektense yerine uygun fiyattan giriş yapıp satsa cihazlarını Samsung a bir şey olmaz.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +213 Informed +124 12 Angry Men +111 serdar_k +63 flowerhorn +61 madmahmutd +60 volkie +59 Chronotide +53 mu5tafa +51 CoreXXX +43
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
14405 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
samsung, samgun mobile ve
6 etiket daha dj koh Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Ekrem71 MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 ay Google’ın Dijital Denge uygulaması kısıtlı sayıda Android Pie cihazı için yayınlandı 6 ay Apple, yapay zeka teknolojileri üreten Silk Labs'ı satın aldı 6 ay Meizu Note 9'un AnTuTu puanı ve teknik özellikleri ortaya çıktı 6 ay Enis ile birlikte geçen 1 Yılda neler oldu? 6 ay Şıklığı ile göz kamaştıran Honor 10 Lite resmen tanıtıldı 6 ay Assassin's Creed Rebellion indirmeye sunuldu 6 ay Roccat Renga Boost oyuncu kulaklıkları duyuruldu 6 ay Microsoft ve Google’dan önemli iş birliği 6 ay Deezer'ın Apple Watch uygulaması güncellendi 6 ay Alcatel 5V satışa çıktı: İşte özellikleri ve fiyatı 6 ay Kış lastiği fiyatlarındaki artış cep yakıyor 6 ay Netflix iOS uygulamasının kontrolleri güncellendi 6 ay Android Pie işletim sistemindeki adaptif parlaklık özelliği, makine öğrenimini kullanıyor 6 ay Yeni nesil Apple Watch cilt kanserinden koruyacak 6 ay Çinliler katı hal pillerinde seri üretime geçiyor 6 ay Dünyanın ilk tam vücut taraması yapabilen medikal cihazı tanıtıldı: EXPLORER 6 ay Cooler Master MP750 Soft RGB fare matı duyuruldu 6 ay Nubia Red Magic Mars Geekbench’te görüntülendi 6 ay Turkcell’de AKK kalkıyor, “gerçek limitsiz internet” geliyor! 6 ay Su taşkınlarının Mars yüzeyinde kanyonlar oluşturduğu keşfedildi 6 ay GÖRÜNTÜLENEN Samsung mobil bölümü krizin eşiğinde Sonraki Bixby 3.0 sürümü katlanabilir telefon ile gelecek 6 ay Yeni Spectacles gözlükler daha pahalı olacak 6 ay Çin’deki bellek fiyatıyla oynama soruşturmasında milyar dolarlık cezalar yolda 6 ay 2019 Seat Leon kamuflajlı görüntülendi 6 ay Looney Tunes World of Mayhem Android kayıtları başladı 6 ay Hem güneş enerjisini depolayan hem de binaları havalandıran çatı sistemi 6 ay Once Upon A Deadpool için ilk fragman yayımlandı 6 ay Xiaomi, Hindistan'da aynı anda 500 Mi Store açarak rekor kırdı 6 ay NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'na turist taşımayı planlıyor 6 ay Bitcoin’deki çöküş diğer sektörlerde domino etkisi yarattı 6 ay 3D yazıcılar hava kalitesini düşürüyor 6 ay Scythe, Katana 5 işlemci soğutucusunu duyurdu 6 ay Monster'da Bu Hafta - Hitman 6 ay Elon Musk, devasa uzay gemisi BFR'nin yeni ismini açıkladı 6 ay LG Türkiye'den 7 TL'ye amiral gemisi telefon 6 ay G.Skill kristal LED tasarımlı bellek kitlerini duyurdu 6 ay Volkswagen CEO'su itiraf etti: Waymo'nun birkaç yıl gerisindeyiz 6 ay Lexus'un son reklam filminin senaryosunu yapay zeka yazdı 6 ay LG Q9 sızmaya devam ediyor 6 ay Dünyanın ilk Android tabanlı uydu telefonu Thuraya X5-Touch satışa çıkıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei telefonlara Google darbesi -
DH Forum
John Wick: Chapter 3, gişedeki macerasına
DonanımHaber
Amazon Fire TV 4K UHD| FireFox Web
DH Forum
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim