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Alcatel, One Touch Snap serisi akıllı telefonlarını tanıttı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Alcatel, One Touch Snap serisi akıllı telefonlarını tanıttı
Alcatel, Barcelona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi kapsamında One Touch Snap serisi akıllı telefonlarına resmiyet kazandırdı. Seri, One Touch Snap ve One Touch Snap LTE olmak üzere iki ayrı modelden oluşuyor. Akıllı telefonlar arasındaki teknik farklılığın tahmin edilenin aksine LTE desteğinden ibaret olmadığını belirtelim.
One Touch Snap'in teknik özellikleriyle başlamak gerekirse, 130.3 mm x 67 mm x 9 mm boyutlarında tasarıma sahip olan akıllı telefon, 1.2 GHz saat hızında çalışan dört çekirdekli işlemciyi, 1 GB RAM'i, 4 GB'lık dahili depolama alanını (2.4 GB'ı kullanıcılara ayrılmış), 4.5-inç büyüklüğünde - 540 x 960 piksel (qHD) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekranı, 1.3 MP ön kamerayı, 8 MP arka kamerayı, Wi-Fi 802.11 b/g/n / Bluetooth 4.0 / A-GPS desteğini ve 1.800 mAh kapasiteli bataryayı bünyesinde barındırıyor.
134 mm x 69.6 mm x 10.9 mm boyutlarında tasarlanan One Touch LTE ise 1.4 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemciyi, 1 GB RAM'i, 4 GB dahili depolama alanını (2.4 GB'ı kullanıcılara ayrılmış), 4.65-inç büyüklüğünde- 480 x 854 piksel (FWVGA) çözünürlüğünde dokunmatik ekranı, 2 MP ön kamerayı, 8 MP arka kamerayı, Wi-Fi 802.11 b/g/n / Bluetooth 4.0 / GPS desteğini ve 2.200 mAh kapasiteli bataryayı beraberinde getiriyor.
One Touch Snap'in mobil işletim sistemi Android 4.2 ''Jelly Bean'' iken; One Touch LTE, Android'in 4.1 ''Jelly Bean'' versiyonunu kullanıyor. One Touch Snap'in arka kamerası 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde hareketli görüntü kaydı yapabilirken; One Touch Snap LTE'nin video kayıt çözünürlüğü daha yüksek yani 1920 x 1080 piksel. Depolama kapasiteleri microSD kartlar aracılığıyla arttırılabilen akıllı telefonların ekranı Dragontail cam panelle koruma altına alınmış ve ekranlara ''oleophobic'' kaplama uygulanmış. Bu kaplama sayesinde ekran üzerindeki parmak izlerinin bir nebze dahi olsa önüne geçiliyor.
One Touch Snap'in nisan ayına doğru, One Touch Snap LTE'nin ise temmuz ayına doğru pazara giriş yapması bekleniyor. 
Alcatel, One Touch Snap serisi akıllı telefonlarını tanıttı

http://www.gsmarena.com/alcatel_one_touch_snap_and_one_touch_snap_lte_debut-news-5618.php Yorum Yaz
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inexo 6 yıl
Gör bunları Motorola
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Tasarımı pek iç açıcı değil
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londoner23 6 yıl
çok sıradan

+ sı ne ki... ?
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umidigo 6 yıl
alcatel bu telefonları ülkemize getirirse çok satar.Birazdan iphone benzeri diyenler gelir :)
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AERN 6 yıl
Bu ara ne kadar çok telefon tanıtılıyor.
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kartalaraz 6 yıl
alcatelin tasarımları hoşuma gidiyor...
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xconnect 6 yıl
İlk telefonum anteni uzatılabilir bir Alcatel.
Hey gidi günler...
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