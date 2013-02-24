Alcatel One Touch Idol X; 5-inç Full HD ekran, dört çekirdek, Android 4.2 bir arada

Alcatel, bugün akıllı telefon - tablet melezi sınıfında yer alan One Touch Idol X modelinin tanıtımını gerçekleştirdi.



İlk bakışta farklı renk alternatifleriyle dikkatleri üzerinde toplayan One Touch Idol X, 5-inç büyüklüğünde ve 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekranı bünyesinde barındırıyor. Akıllı telefon - tablet melezinin çerçeve kalınlığı 2.4 mm iken, gövde kalınlığı ise sadece 7.1 mm düzeyinde. One Touch Idol X'in, kendi sınıfının en ince modellerinden olduğunu söylemek mümkün.

Gücünü 1.2 GHz saat hızında çalışan dört çekirdekli işlemciden alan (çipset bilgisi verilmemiş) ve Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 4.2 ''Jelly Bean'' versiyonu yüklü şekilde gelen melez cihaz, 16 GB'lık dahili depolama alanı sunuyor. Ancak dahili depolama alanının yetersiz kaldığı durumlarda kapasiteyi microSD kartlarla arttırıbiliyoruz. Melez cihazın Full HD video kaydedebilen kamerasının çözünürlüğü ise (13 megapiksel / 8 megapiksel) pazardan pazara değişiklik gösterecek. Hatırlatmak gerekirse daha önce benzer bir stratejiye LG Optimus G'de şahit olmuştuk.



Alcatel tarafından 2.000 mAh kapasiteli bataryanın yeterli görüldüğü One Touch Idol X'in, temmuz ayına doğru satışına başlanması beklenirken fiyat üzerindeki sır perdesi henüz kaldırılmış değil.

