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Alcatel One Touch Idol X; 5-inç Full HD ekran, dört çekirdek, Android 4.2 bir arada

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
2,3b
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44
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Alcatel One Touch Idol X; 5-inç Full HD ekran, dört çekirdek, Android 4.2 bir arada
Alcatel, bugün akıllı telefon - tablet melezi sınıfında yer alan One Touch Idol X modelinin tanıtımını gerçekleştirdi.
İlk bakışta farklı renk alternatifleriyle dikkatleri üzerinde toplayan One Touch Idol X, 5-inç büyüklüğünde ve 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekranı bünyesinde barındırıyor. Akıllı telefon - tablet melezinin çerçeve kalınlığı 2.4 mm iken, gövde kalınlığı ise sadece 7.1 mm düzeyinde. One Touch Idol X'in, kendi sınıfının en ince modellerinden olduğunu söylemek mümkün.
Gücünü 1.2 GHz saat hızında çalışan dört çekirdekli işlemciden alan (çipset bilgisi verilmemiş) ve Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 4.2 ''Jelly Bean'' versiyonu yüklü şekilde gelen melez cihaz, 16 GB'lık dahili depolama alanı sunuyor. Ancak dahili depolama alanının yetersiz kaldığı durumlarda kapasiteyi microSD kartlarla arttırıbiliyoruz. Melez cihazın Full HD video kaydedebilen kamerasının çözünürlüğü ise (13 megapiksel / 8 megapiksel) pazardan pazara değişiklik gösterecek. Hatırlatmak gerekirse daha önce benzer bir stratejiye LG Optimus G'de şahit olmuştuk.
Alcatel tarafından 2.000 mAh kapasiteli bataryanın yeterli görüldüğü One Touch Idol X'in, temmuz ayına doğru satışına başlanması beklenirken fiyat üzerindeki sır perdesi henüz kaldırılmış değil.
Alcatel One Touch Idol X; 5-inç Full HD ekran, dört çekirdek, Android 4.2 bir arada

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DH Misafiri 5 yıl
alcatel one touch ıdol x kullanıyorum ama telefonun arka kapağını açamıyorum ,bataryaya ulaşamıyorum
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mitto92 5 yıl
arkadaşlar idol x kullanan memnun mu telefondan kasma filan yapıyor mu güncelleme geldi mi
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patronizm 6 yıl
Tasarım harika.
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DH Misafiri 6 yıl
arkadaşlar ben aldım alcatel one towco 8008 iki gün sonra servise gönderdim.karşı tarafa ses gitmiyor ve çekmiyor.40 gün oldu hala bir cevap yok telefonu daha cözemetim
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Golden Gate 6 yıl
Şu android ' lerden ve snapdragon 800 ' lerden iyiden iyiye tiksindim . Her gün aynı özelliklerde cihazmı çıkar ya .

Ios , iyice ayrıcalık olmaya başladı ...
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Barce 6 yıl
Telefon şu an sadece evkur da satılıyor. Bugün gördüm, inceledim. Cihaz dış görünüm olarak 10 numara. Hakikaten tasarım süper ancak telefonda bir şeyler eksik gibi geldi bana. Fiyatı 990 TL, o fiyat etmez belki ama farklı olmak isteyen tipe önem verenler düşünebilir ama ben bu fiyata almazdım. İlerleyen günlerde tekno marketlerde satılırsa fiyat uygun olabilir. Bu fiyata maalesef alternatifi çok.
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DH Misafiri 6 yıl
telefonu aldım 1300 tl ye bence telefon iphone 5 e taş çıkarır samsung s4 ü ezer geçer zaten şiddetle tavsiye ederim not: android 4.3.2 yani enyüksek sürüm bu telefonda ram 1gb ekran 5 inç ince kusursuz tasarım küçük sim kart micro sd destekliyor bataryası çıkmıyor 10 numara telefon ve fransız çin (sharp) ortak yapımı
unutmadan şarj sıkı kullanımda bile 2 gün yetiyor hiçde kötü değil
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yunuskafe 6 yıl
Telefon şuan da nerede ve ne kadar'a satılıyor acaba bi bilgi verebilir misiniz ?
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DH Misafiri 6 yıl
Bu telefonlar aslında gerçek alcatel markası ile ilgisiz, yani alcatel ismini satmış, bunlar Çin malı telefon bende 995 var bir yıldır kullanıyorum sorun yok ama arayın alcatel Türkiye'yi bizle alakası yok diyorlar Servisi'de Maltepe'de bir özel servis bitene alcatel bayisi servisi yok
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patientx 6 yıl
ZTE Grand S (4 x 1.7ghz snapdragon + 2 gb ram + full hd ekran + 5 inç + 13 mp) ve ZTE V987 (4 x 1.2ghz mt6589 + 1 gb ram + 720p ekran + 5 inç + 8 mp) arasında ve TAMAMEN birebir benzerlikte bir telefıon olmuş. v987 ile birebir görünümü aynı

Elimdeki v987 nin işlemcisi ve ekran çipi olabilir, bu durumda 720p de alet gayet hızlı. Antutu da 13108 puanı var.
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shaq t 6 yıl
mtk6589 quad core 2gb ram 1920 x 1080 piksel çözünürlük 5inç IPS ekran 3000mAh pil telefonlar çinde 160$ perakende fiyatından başlıyor, 600-700 tl fiyat neden olmasın? Turkcell çakma telefonlarından bin kat iyidir bu telefon.
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GktgyS 6 yıl
Çok güzel yapmışlar bravo Alcatele
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muratai 6 yıl
Islemcisi buyuk ihtimalle mtk6589. Bu drumda gpu su sgx554mp2 gayette yeterli full hd icin.
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genc34 6 yıl
herkesler başardı şu tasarım işini bir samsung yaya kaldi, baksana ne güzel cihaz yapmiş eloglu gör samsung gör.
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osmanefeozkan 6 yıl
görünümü çok iyi
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