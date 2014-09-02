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Alcatel OneTouch Flash akıllı telefonu resmiyet kazandı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Alcatel OneTouch Flash akıllı telefonu resmiyet kazandı

Ülkemizde farklı kanallarla akıllı telefon modellerinin satışını gerçekleştiren Çinli Alcatel, Galaxy Note 3 Neo modeline rakip olacak OneTouch Flash adlı yeni Phablet modelini resmiyete kavuşturdu.

5.5 inçlik IPS ekranında 720p çözünürlük barındıran model 1.4GHz saat hızında çalışan 8 çekirdekli MediaTek işlemcisinden gücünü alıyor. İşlemcinin yanında MediaTek'in NFC teknolojisine alternatif olarak geliştirdiği Hotknot da yongasetine dahil edilmiş. 

Modelde 1GB RAM ve 8GB artırılabilir kapasite yer alırken, 3200mAh gücünde batarya ile uzun kullanım süreleri hedeflenmiş. 13MP çözünürlükteki arka kamera yanında 5MP çözünürlükteki ön kamera özel bir fonksiyonla daha iyi özçekim yapabilecek hale getirilmiş. İşletim sistemi ise Android 4.4 KitKat.

Alcatel OneTouch Flash modeli 8 Eylül itibariyle Tayland'da satışa sunulacak ve sonrasında diğer ülkelere gönderilecek. Fiyatı bilinmemekle birlikte 250$ civarında olduğu tahmin ediliyor. 
Alcatel OneTouch Flash akıllı telefonu resmiyet kazandı
 

http://www.phonearena.com/news/Alcatel-OneTouch-Flash-announced-as-a-Samsung-Galaxy-Note-3-Neo-competitor_id60065 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
@CAN@ 5 yıl
Arka tasarımı Galaxy Note 2'ye benziyor. Fiyatı uygun ama önemli olan performansı.
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emre1393 5 yıl
Cop
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Fenomenon 5 yıl
herşey güzel de 1 gb ram olmamış.
250$ buraya gelince 800 lira olur. o fiyata zenfone 6 al daha iyi.
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SteveMeade 5 yıl
Güzel haberler bunlar, ülkemizde de görmek dileğiyle
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DaRKFoRCeS 5 yıl
İşlemcide çekirdek sayısı artıyor ram artmıyor.

En az 2 gb olmalı ne olursa olsun.

Hemşerilerinden örnek alsın biraz.

4 çekirdek bile fazla stabil olsun 2 çekirdek olsun.

Android kitkat ın işlemciye etkisi yok mu.
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Bukalemun 5 yıl
Kit kat ile yeterli. Ancak marka TR da siemens ve philips gibi vukuatlı.
Simdi olsa hemen alınır ( 650/700 TL )
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mert1907 5 yıl
Hiç şık durmuyor ve arayüz çok cırtlak.
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ayavas 5 yıl
1 gb ile çıkan her telefon resmen ölü doğmuş bebek gibi.bunu gördümmü zaten gerisini incelemeye gerek görmüyorum
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FeneristFB 5 yıl
Arkası not 2 ye benziyor
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