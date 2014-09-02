Alcatel OneTouch Flash akıllı telefonu resmiyet kazandı









Ülkemizde farklı kanallarla akıllı telefon modellerinin satışını gerçekleştiren Çinli Alcatel, Galaxy Note 3 Neo modeline rakip olacak OneTouch Flash adlı yeni Phablet modelini resmiyete kavuşturdu.





5.5 inçlik IPS ekranında 720p çözünürlük barındıran model 1.4GHz saat hızında çalışan 8 çekirdekli MediaTek işlemcisinden gücünü alıyor. İşlemcinin yanında MediaTek'in NFC teknolojisine alternatif olarak geliştirdiği Hotknot da yongasetine dahil edilmiş.





Modelde 1GB RAM ve 8GB artırılabilir kapasite yer alırken, 3200mAh gücünde batarya ile uzun kullanım süreleri hedeflenmiş. 13MP çözünürlükteki arka kamera yanında 5MP çözünürlükteki ön kamera özel bir fonksiyonla daha iyi özçekim yapabilecek hale getirilmiş. İşletim sistemi ise Android 4.4 KitKat.





Alcatel OneTouch Flash modeli 8 Eylül itibariyle Tayland'da satışa sunulacak ve sonrasında diğer ülkelere gönderilecek. Fiyatı bilinmemekle birlikte 250$ civarında olduğu tahmin ediliyor.

http://www.phonearena.com/news/Alcatel-OneTouch-Flash-announced-as-a-Samsung-Galaxy-Note-3-Neo-competitor_id60065