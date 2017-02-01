Alcatel Shine Lite modeli Türkiye’de

Geçen yıl IFA 2016 fuarında tanıtılan ve giriş seviyesine yönelik olarak satışa sunulan Alcatel Shine Lite modeli ülkemizde de raflara çıkmaya başladı. Model katma değerli özellikleri ile ilgi çekmeye çalışacak.

Kendi çapında donanımlı

5 inçlik ekranında 720p çözünürlük sunan Alcatel Shine Lite, metal çerçeve ve 2.5D cam kaplama ile göze hitap ediyor. Ekran Dragon Trail kaplama ile sağlamlaştırılmış. Toplam kalınlık ise 7.45mm şeklinde olmuş.

4 adet Cortex-A53 çekirdeği barındıran MediaTek 6737 yonga setinin güç verdiği akıllı telefon 2GB RAM ve 16GB depolama kapasitesi ile destekleniyor. Arka kısımda 13MP çözünürlüğünde, ön kısımda da 5MP çözünürlüğüne bir kamera mevcut. Ayrıca özçekimlerden video oluşturan Faceshow ve kolaj oluşturan Splitcatcher yazılımları da ekstra olarak yerini almış.

Model parmak izi tarayıcısını biraz daha geliştirmiş. Örneğin kullanıcılara sayısı beşe varan farklı uygulamalar için parmak izlerini atama ve akıllı telefon bekleme modundayken bu uygulamaları anında açabilmelerine olanak tanınıyor. Kullanıcılar, parmaklarını dokundurarak, en sevdikleri uygulama ve oyunların kilidini anında açabiliyorlar.

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Parmak izi özellikleri Safebox ile kullanıcının kişisel bilgilerini de koruyor. Bu ek güvenlik katmanı, hassas nitelikteki fotoğraflar, videolar ve belgelerin sanal bir kasada saklanmasını sağlıyor. Android 6.0 işletim sistemi ile gelen modelin fiyatı 999TL olarak belirlenmiş.