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Alcatel Shine Lite modeli Türkiye’de

Alcatel’in geçen yıl sonlarında piyasaya sürdüğü giriş seviyesindeki akıllı telefonu Shine Lite, ülkemizde de rafları süslemeye başladı. Model katma değerli özellikleri ile ilgi çekmeye çalışacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
6,5b
1
10
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçen yıl IFA 2016 fuarında tanıtılan ve giriş seviyesine yönelik olarak satışa sunulan Alcatel Shine Lite modeli ülkemizde de raflara çıkmaya başladı. Model katma değerli özellikleri ile ilgi çekmeye çalışacak.

Kendi çapında donanımlı

5 inçlik ekranında 720p çözünürlük sunan Alcatel Shine Lite, metal çerçeve ve 2.5D cam kaplama ile göze hitap ediyor. Ekran Dragon Trail kaplama ile sağlamlaştırılmış. Toplam kalınlık ise 7.45mm şeklinde olmuş.

4 adet Cortex-A53 çekirdeği barındıran MediaTek 6737 yonga setinin güç verdiği akıllı telefon 2GB RAM ve 16GB depolama kapasitesi ile destekleniyor. Arka kısımda 13MP çözünürlüğünde, ön kısımda da 5MP çözünürlüğüne bir kamera mevcut. Ayrıca özçekimlerden video oluşturan Faceshow ve kolaj oluşturan Splitcatcher yazılımları da ekstra olarak yerini almış.

Model parmak izi tarayıcısını biraz daha geliştirmiş. Örneğin kullanıcılara sayısı beşe varan farklı uygulamalar için parmak izlerini atama ve akıllı telefon bekleme modundayken bu uygulamaları anında açabilmelerine olanak tanınıyor. Kullanıcılar, parmaklarını dokundurarak, en sevdikleri uygulama ve oyunların kilidini anında açabiliyorlar.

Ayrıca Bkz. "Galaxy Note 7 halen popüler"

Parmak izi özellikleri Safebox ile kullanıcının kişisel bilgilerini de koruyor. Bu ek güvenlik katmanı, hassas nitelikteki fotoğraflar, videolar ve belgelerin sanal bir kasada saklanmasını sağlıyor. Android 6.0 işletim sistemi ile gelen modelin fiyatı 999TL olarak belirlenmiş.

 

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Bukalemun 2 yıl en beğenilen
Xiaomi Mi5 = S820 :))) = 999 TL kampanyalarla MTK 6797 olsa bile alcatel pahalı .. çünkü aksesuar , servis , destek ve paylaşım yok. S650 Xiaomi pro 3 daha cazip düşük bütçe içinse...
Xiaomi Mi5 = S820 :))) = 999 TL kampanyalarla MTK 6797 olsa bile alcatel pahalı .. çünkü aksesuar , servis , destek ve paylaşım yok. S650 Xiaomi pro 3 daha caz...
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Kefelon 2 yıl
Bu nasıl fiyattır? Özellikleri okurken 650 TL zor eder şimdi 699 yazmışlardır kesin o da verilmez diyecektim ki 999 TL şok etti beni.
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mg3 2 yıl
Hangi akla hizmet ediyor alcatel turkiye idol 4si bile getiremiyorlar idol 4 ekrani olsun dis cercevesi olsun guzel tel ama batarya performansi kotu malesef piyasada 7saati askin ekran sureleri alan teller mevcutbu 999 tl bu cihaza para verene kadar zone fone 3 laser cikti 1300 tlye kamerasiyla ekraniyla batarya performansiyla f/p urunu olmus incelemelerde 8 saatten fazla ekran suresi alindigi yaziliyor alacatel turkiyede fazla tutunacagini sanmam bu kafayla giderseler.
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tecnikadamoguz01 2 yıl
Türkiye'de idol 4 ü satışa çıkarıp üstüne bunu çıkarmak bildiğin firma için ölü yatırım olmuş resmen
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cosica 2 yıl
telefonu resmen ölü doğurdular. satışa sunuldu diye her yerde haber çıkmasına rağmen bu gün kaç mağaza gezdim göremedim. asus ve alcatel gibi markalar bu yüzden kaybediyorlar. fiyatı zaten uygun değil bir de piyasada yok! bu sıralar kurcalamalık ikinci telefon bakıyordum sanırım ibre android one modellere kayacak.
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frux 2 yıl
Türkiye'de satılan Alcatel'in idol 3 ve idol 4 modelleri çok şık telefonlar ama batarya performansları pek iyi değil..
Stereo Hoparlöri sesleri güçlü ve kaliteli, fakat batarya'dan keybediyor.. Ekran kullanım süreleri vasat düzeyde..
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cosica 2 yıl
satışa sunuldu diyor ama mağazalarda gözükmüyor. keşke usb-type-c koysalarmış ve umarım android 7.0 alır hatta 8 bile almalı. fiyatı da 800'ü geçmeseymiş iyiymiş.
edit: 3-4 ay önceki forum haberinde 200 dolar altında çıkacağı yazılmış. Idol-4 1019 TL. Fiyat düşürülmeli. Malzemesi mi daha kaliteli anlayamadım şimdi :( Idol-4 her şeyiyle daha iyi ve hatta daha da hafif buna rağmen ve sadece 19 TL daha pahalı Shine'dan bu fiyata göre.
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Gencbeyiin 2 yıl
Türkiye'de satmaz.
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Xloud 2 yıl
Alcatel Idol 3 5.5 730tl kendi kendiyle çelişmiş...
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aceleciburak 2 yıl
Alcatel Türkiye'den ne köy ne de kasaba olur saçma cihaz politikları ile performanstan yoksun cihazları ülkemizde satışa sundukça kimse bakmaz...
Alcatel ülkemizde bir noktayı kaçırmış yanlış planlama ile F/P öngörüsünde bulunmuş ülkemiz için ancak güçlü donanımı uygun fiyatla bulmak isteyen çok büyük bir kitleyi görmezden gelmiş ...
bknz: idol 4 satılmadığı için şuan 1019 TL ye hepsiburada da bulunabiliyor ...
2017 projeksiyonu olarak Türkiye pazarı için ''Her Evde en az bir adet Alcatel Markalı Multimedya cihazı olmasını istiyoruz'' diye bence başarısız bir ekibin başında olan Alcatel Ülke Müdürü Tamer İşisağlam'a kolay gelsin 11 ay kaldı ütopik hedefi için ...
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Bukalemun 2 yıl en beğenilen
Xiaomi Mi5 = S820 :))) = 999 TL kampanyalarla MTK 6797 olsa bile alcatel pahalı .. çünkü aksesuar , servis , destek ve paylaşım yok. S650 Xiaomi pro 3 daha cazip düşük bütçe içinse...
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