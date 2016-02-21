Alcatel akıllı telefonları hem iddialı, hem gözlük hediyeli





Bugüne kadar maliyete odaklanan akıllı telefonları ile tanıdığımız Çinli Alcatel, bu yıldan itibaren premium seviyeye hitap edecek bir marka haline gelmek istiyor. Firma, bu amaçla OneTouch ekini modellerinden çıkardı ve iki iddialı akıllı telefonla MWC 2016 fuarında boy gösterdi.





Alcatel Idol 4 adındaki yeni seri, hem incelik açısından hem de donanımı açısından dikkat çekecek ürünlere sahip. Seride iki ürün yer alıyor: Alcatel Idol 4 ve Alcatel Idol 4S. Elbette premium özellikler dediğimiz zaman hemen maliyet devreye giriyor.





Alcatel Idol 4S





Alcatel Idol 4S modelinde 5.5 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlüğünde AMOLED ekran biri karşılıyor. 4 adet Cortex-A72 ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeğini big.LITTLE formunda çalıştıran Snapdragon 652 yonga seti modele gücünü verirken, Adreno 510 grafik birimi ile sınıfında önemli performans değerlerine imza atıyor.





3GB RAM ile güçlendirilen cihaz, 32GB depolama kapasitesini microSD kartlar ile artırabiliyor. Arka taraftaki 16MP çözünürlüğünde kamera, 2K video kaydı yapabilirken, ön taraftaki 8MP çözünürlüğündeki kamera da LED flaş ile desteklenmiş. Cihaza gerekli enerjiyi 3000mAh kapasiteli bataryası sağlıyor. Android 6.0 işletim sistemi üzerinde çalışan cihaz 7mm kalınlık değerine sahip. Cihazın fiyatı 400$-500$ arasında olacak.





Alcatel Idol 4





Alcatel Idol 4 biraz daha orta seviyeye yaklaşmış bir cihaz. 5.2 inçlik Full HD IPS ekrana sahip olan cihaz, 8 adet Cortex-A53 çekirdeği barındıran Snapdragon 617 yonga setinden gücünü alıyor. 3GB RAM ve 16GB artırılabilir depolama kapasitesi ile desteklenen modelde, 13MP çözünürlüğünde arka kamera, 8MP çözünürlüğünde ön kamera, 7.1mm kalınlık, Android 6.0 işletim sistemi, 2610mAH kapasiteli batarya şeklinde diğer özellikler mevcut. Bu modelin fiyatı ise 280$ olarak belirlenmiş.





Bunların dışında seride hızlı şarj özelliği ve 2 adet 3.6Watt'lık stereo hoparlörler de can alıcı unsurlar arasında. Diğer taraftan, cihazların içerisinde geldiği kutu, bir sanal gerçeklik gözlüğü haline dönüşebiliyor. Gözlük, Google CardBoard tarzında hazırlanmış. Yine kutu içeriğine JBL kulaklıklar da dahil edilmiş. Seri, gelecek haftalarda başta Avrupa olmak üzere pek çok bölgede satışa sunulacak.

http://www.phonearena.com/news/Alcatel-surprises-with-two-new-smoking-hot-phones-Idol-4S-and-Idol-4-blend-metal-and-glass-with-affordability_id78515