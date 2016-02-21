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Alcatel akıllı telefonları hem iddialı, hem gözlük hediyeli

Henüz fuar resmi olarak başlamadan, eteğindekileri dökmeye başlayan Alcatel, Windows 10 tablet modelinden sonra iddialı iki yeni akıllı telefon modelini daha görücüye çıkardı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
4,3b
1
11
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Alcatel akıllı telefonları hem iddialı, hem gözlük hediyeli


Bugüne kadar maliyete odaklanan akıllı telefonları ile tanıdığımız Çinli Alcatel, bu yıldan itibaren premium seviyeye hitap edecek bir marka haline gelmek istiyor. Firma, bu amaçla OneTouch ekini modellerinden çıkardı ve iki iddialı akıllı telefonla MWC 2016 fuarında boy gösterdi. 

Alcatel Idol 4 adındaki yeni seri, hem incelik açısından hem de donanımı açısından dikkat çekecek ürünlere sahip. Seride iki ürün yer alıyor: Alcatel Idol 4 ve Alcatel Idol 4S. Elbette premium özellikler dediğimiz zaman hemen maliyet devreye giriyor. 

Alcatel Idol 4S

Alcatel Idol 4S modelinde 5.5 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlüğünde AMOLED ekran biri karşılıyor. 4 adet Cortex-A72 ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeğini big.LITTLE formunda çalıştıran Snapdragon 652 yonga seti modele gücünü verirken, Adreno 510 grafik birimi ile sınıfında önemli performans değerlerine imza atıyor. 

3GB RAM ile güçlendirilen cihaz, 32GB depolama kapasitesini microSD kartlar ile artırabiliyor. Arka taraftaki 16MP çözünürlüğünde kamera, 2K video kaydı yapabilirken, ön taraftaki 8MP çözünürlüğündeki kamera da LED flaş ile desteklenmiş. Cihaza gerekli enerjiyi 3000mAh kapasiteli bataryası sağlıyor. Android 6.0 işletim sistemi üzerinde çalışan cihaz 7mm kalınlık değerine sahip. Cihazın fiyatı 400$-500$ arasında olacak. 

Alcatel Idol 4 

Alcatel Idol 4 biraz daha orta seviyeye yaklaşmış bir cihaz. 5.2 inçlik Full HD IPS ekrana sahip olan cihaz, 8 adet Cortex-A53 çekirdeği barındıran Snapdragon 617 yonga setinden gücünü alıyor. 3GB RAM ve 16GB artırılabilir depolama kapasitesi ile desteklenen modelde, 13MP çözünürlüğünde arka kamera, 8MP çözünürlüğünde ön kamera, 7.1mm kalınlık, Android 6.0 işletim sistemi, 2610mAH kapasiteli batarya şeklinde diğer özellikler mevcut. Bu modelin fiyatı ise 280$ olarak belirlenmiş. 

Bunların dışında seride hızlı şarj özelliği ve 2 adet 3.6Watt'lık stereo hoparlörler de can alıcı unsurlar arasında. Diğer taraftan, cihazların içerisinde geldiği kutu, bir sanal gerçeklik gözlüğü haline dönüşebiliyor. Gözlük, Google CardBoard tarzında hazırlanmış. Yine kutu içeriğine JBL kulaklıklar da dahil edilmiş. Seri, gelecek haftalarda başta Avrupa olmak üzere pek çok bölgede satışa sunulacak.  
Alcatel akıllı telefonları hem iddialı, hem gözlük hediyeli
 

http://www.phonearena.com/news/Alcatel-surprises-with-two-new-smoking-hot-phones-Idol-4S-and-Idol-4-blend-metal-and-glass-with-affordability_id78515 Yorum Yaz
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DH Misafiri 3 yıl
güzel cihazlar fiyatlar yüksek
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bafbaf 3 yıl
Biri bu başlık için iyi para almış bence, ya dh ya ekrem.
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kraix 3 yıl
15.6 milyar euro değeri olan bir şirket fransızlar fransız dokunuşu yapmışlar... Hoparlör ve JBL iş ortaklığı çok iyi gerçekten...
idol 4S in tek eksiği parmak izi okuyucu özelliği olmaması o olsaydı düşünülebilirdi...
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FearMyLife 3 yıl
Adamlar daha ne yapsın telefon güzel donanım güzel metal çerçeve kutuyu bile kullanılabilir hale getirmişler. Üstelik çoğu tepe modelin içinden çıkan boş kulaklıklar yerine jbl kulaklık koymuşlar. Paket olarak f/p
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Grkwnxs 3 yıl
Ön tasarımı bence de çok iyi
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Bay Small 3 yıl
çöp
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isakoc 3 yıl
Ben tasarımı beğendim açıkçası S6 ile Z5 karışımı olmuş ama genede hoş görünüyor.
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onizuka_sensei 3 yıl
Adamlar samsung ve sony tasarımını karıştırıp telefon yapmışlar işte. Ama hoş gözüküyo. Zaten bu tarz firmalardan yenilikçi bişey beklemiyorum. Yenilikçi teknolojiler için ar-ge ye yatırım yapmaları lazım. O zamanda telefon fiyatları samsung lg sony ile aynı olup kimse almazdı.
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korsanzeki168 3 yıl
sakın bulaşmayın bu firmaya şirket olarak 10 tane idol 2 aldık hepsi elimizde patladı aman diyeyim zaten orjinal alcatel degil çinli bir şirket satın almış bildigin tapon marka olmuş
1 Yanıt Yanıtla
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arel.gr 3 yıl korsanzeki168
korsanzeki168

sakın bulaşmayın bu firmaya şirket olarak 10 tane idol 2 aldık hepsi elimizde patladı aman diyeyim zaten orjinal alcatel degil çinli bir şirket satın almış bildigin tapon marka olmuş

çinli şirket satın almadı, ortak oldular.
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aspirin_00 3 yıl
samsung gibi geldi tasarımı neyse lg g5 bile alcatel kadar olamadı
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