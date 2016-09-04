Alcatel Idol 4 serisi ve Shine Lite ülkemize geliyor

Bu hafta itibariyle gerçekleşen IFA 2016 tüketici elektroniği fuarından ülkemiz için müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. ZTE Axon serisinden sonra Alcatel’in 3 farklı akıllı telefonu ülkemizde satışa çıkıyor.

Erdi Özüağ tarafından aktarılan bilgilere göre Alcatel’in Idol 4, 4s ve IFA 2016 fuarında tanıtılan Shine Lite modelleri ülkemizde satışa çıkacak. Satış için belirlenen tarih Ekim ayı. Henüz TR fiyatları bilinmiyor ancak modeller 3 farklı segment içerisinde yer alıyor.

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Alcatel Idol 4s modeli 5.5 inç büyüklüğünde 2560x1440 piksel çözünürlüğünde AMOLED ekran barındırırken, Snapdragon 652 yonga setinden gücünü alıyor. Sistem 3GB RAM ve 32GB arttırılabilir depolama kapasitesi ile destekleniyor.

Arka kamera 16MP çözünürlüğünde iken faz algılamalı otomatik odaklama ile destekleniyor ve 4K video kaydı yapabiliyor. Ön kamera da 8MP çözünürlüğünde ve Full HD video kaydı sunuyor. 3000mAh kapasiteli batarya QuickCharge 2.0 ile hızlı şarj olabiliyor. Model için 400$ civarında bir fiyat etiketi mevcut.

Alcatel Idol 4 ise daha düşük donanıma sahip ancak firma bazı özel dokunuşlar gerçekleştirmiş. 5.2 inçlik Full HD IPS ekrana sahip olan model Snapdragon 617 yonga setinden gücünü alıyor. 2GB/3GB RAM ve 16GB arttırılabilir kapasite ile desteklenen model ön kısımdaki 3.6W gücünde çift hoparlör barındırıyor. Hoparlör, JBL ile ortaklık kapsamında geliştirilmiş.

Arka kısmında 13MP çözünürlüğünde ve ön kısmında da 8MP çözünürlüğünde kamera bulunan model 2610mAh kapasiteli batarya barındırıyor. Bu model için de 280$ civarında bir başlangıç fiyatı söz konusu.

Tam Boyutta Gör

Alcatel Shine Lite modeline gelecek olursak, 5 inçlik 720p çözünürlüğünde bir ekrana sahip olan telefonda 13MP çözünürlüğünde arka ve 5MP çözünürlüğünde ön kamera yer alıyor. Özçekimler için ayrı bir albüm oluşturan cihazda farklı filtreler ve iyileştirme seçenekleri sunuluyor. Modelin 200$ altında olacağı ifade ediliyor.