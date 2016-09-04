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Alcatel Idol 4 serisi ve Shine Lite ülkemize geliyor

Bir süre önce ülkemizde resmi ofis açan ve faaliyetlerine başlayan Çinli üretici Alcatel, 3 farklı modelini satışa sunmaya hazırlanıyor. Özel detaylar haberimizde.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
13,2b
1
28
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bu hafta itibariyle gerçekleşen IFA 2016 tüketici elektroniği fuarından ülkemiz için müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. ZTE Axon serisinden sonra Alcatel’in 3 farklı akıllı telefonu ülkemizde satışa çıkıyor.

Erdi Özüağ tarafından aktarılan bilgilere göre Alcatel’in Idol 4, 4s ve IFA 2016 fuarında tanıtılan Shine Lite modelleri ülkemizde satışa çıkacak. Satış için belirlenen tarih Ekim ayı. Henüz TR fiyatları bilinmiyor ancak modeller 3 farklı segment içerisinde yer alıyor.

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Alcatel Idol 4s modeli 5.5 inç büyüklüğünde 2560x1440 piksel çözünürlüğünde AMOLED ekran barındırırken, Snapdragon 652 yonga setinden gücünü alıyor. Sistem 3GB RAM ve 32GB arttırılabilir depolama kapasitesi ile destekleniyor.

Arka kamera 16MP çözünürlüğünde iken faz algılamalı otomatik odaklama ile destekleniyor ve 4K video kaydı yapabiliyor. Ön kamera da 8MP çözünürlüğünde ve Full HD video kaydı sunuyor. 3000mAh kapasiteli batarya QuickCharge 2.0 ile hızlı şarj olabiliyor. Model için 400$ civarında bir fiyat etiketi mevcut.

Alcatel Idol 4 ise daha düşük donanıma sahip ancak firma bazı özel dokunuşlar gerçekleştirmiş. 5.2 inçlik Full HD IPS ekrana sahip olan model Snapdragon 617 yonga setinden gücünü alıyor. 2GB/3GB RAM ve 16GB arttırılabilir kapasite ile desteklenen model ön kısımdaki 3.6W gücünde çift hoparlör barındırıyor. Hoparlör, JBL ile ortaklık kapsamında geliştirilmiş.

Arka kısmında 13MP çözünürlüğünde ve ön kısmında da 8MP çözünürlüğünde kamera bulunan model 2610mAh kapasiteli batarya barındırıyor. Bu model için de 280$ civarında bir başlangıç fiyatı söz konusu.

 

Alcatel Idol 4 serisi ve Shine Lite ülkemize geliyor
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Alcatel Shine Lite modeline gelecek olursak, 5 inçlik 720p çözünürlüğünde bir ekrana sahip olan telefonda 13MP çözünürlüğünde arka ve 5MP çözünürlüğünde ön kamera yer alıyor. Özçekimler için ayrı bir albüm oluşturan cihazda farklı filtreler ve iyileştirme seçenekleri sunuluyor. Modelin 200$ altında olacağı ifade ediliyor.


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atilasat 3 yıl en beğenilen
nerde çer çöp firma var onlar geliyor ülkemize. yok mu bir baba yiğiy Xiaomi'yi getirecek?
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Sasaki Kojiro 3 yıl atilasat
Arkadaşım Xiaomi dediğin firma istediği patenti sahibine beş kuruş para ödemeden istediği gibi kullanan, patent sahibi mahkemeye verse bile Çin mahkemelerinin ve devletinin koruyup kolladığı bir firma. Bu şekilde kuruş patent ücreti ödemeden istediği gibi at koşturuyor Çin'de. Sadece Xiaoöi değil Lenovo, Oppo ve Huawei hariç neredeyse bütün Çin'li firmalar bu şekilde patent ihlali yapıyorlar.

Tamda bu sebepten dolayı da bu firmalar kafalarını Çin'den dışarı çıkaramıyorlar. Çünkü başka bir ülkeye girseler oranın kanunlarına tabi olacakları için patent sahiplerinin dava üstüne dava açacaklarını biliyorlar. Xiaomi bu yüzden Microsoft ile patent anlaşması imzaladı. Diğer patent sahipleriyle de imzalamaya çalışıyor.

Yani işin kısası Xiaomi bu hali ile Türkiye'ye resmi olarak giremez. Resmi olaeak girebileceği prosedürleri hallettikten sonrada bu kadar ucuz giremez. Öyle 1.500 liraya eesmi garantili Mi5 gibi bir olay olmayacak yani hiçbir zaman.
Arkadaşım Xiaomi dediğin firma istediği patenti sahibine beş kuruş para ödemeden istediği gibi kullanan, patent sahibi mahkemeye verse bile Çin mahkemelerinin ...
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2 Yanıt Yanıtla +15
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Kaşif79 2 yıl
Piyasada yok. Çıkacak dediler reklamını yaptılar ama telefon ortada yok :D:D
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aceleciburak 3 yıl
idol 4 modeli 21 Kasımdan itibaren Turkcell iletişim merkezleri üzerinden satışa sunulacak bu arada Alcatel genel teknik servis noktası noktasında Genpa ile anlaşmış açıkçası ben bu durumu beğendim çünkü Teleservice te bir çok kişinin mağduriyeti vardı ayrıca Teleservice bir çok markaya hizmet verdiği için yeteri kadar özenli yapıldığını düşünmüyordum GENPA Alcatel in servis ayağını oluşturduğu için kafada soru işareti bırakmayacağını tahmin etmektyim.
idol 4s için hala kesinleşmiş bilgi yok ama Alcatel in sitesi türkçeleşmiş ve idol 4s te özellik bilgisi Türkçe muhtemelen Ocak sonu Şubat ayı içerisinde idol 4s te gelir premium kalitede 2K Ekranlı bir cihazı tahmini 1399 - 1599 bandından kullanmak hiçte fena olmaz.
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aceleciburak 3 yıl
fiyatı güzel ayarlanırsa donanımı çok güzel bide ülkemiz kullanıcısına yurtdışındaki kutu içeriğindeki gibi içerikle gelmeli ve satış noktalarında kılıf ve ekran filmide ayrıca satılmalı ...
ayrıca idol 4s için bir beklentim var cihaz VR aksesuarı ile birlikte satılıyor VR için doğal destek Android 7.1 ile gelmekte bu cihaz 2017 içerisinde 7.0 değil 7.1 almalı gerçekten o zaman uzun ömürlü bir cihaz olur ...
Alcatel in facebook hesabında Türkiye için fiyat ayarlaması için uğraşıyoruz yazmakta umarım ekim sonu kasım başı bu kadar fazla modelin olduğu pazarda rekabetçi bir fiyat etiketi ile satışa çıkar ...
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Stumaster 3 yıl
Umarım JBL kulaklıkları kutudan çıkarmazlar.Eğer yurt dışı kutu içeriğiyle 1200 tl civarına gelirse ve güncelleme desteği de iyi olursa çok iyi olur.
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hakankabaoglu 3 yıl
youtu.be/...

Idol 4s kutu acılısı videosu kutusundan sanal gerceklik gözlüğü de cıkıyor 1200 den girsin bu tel yok satar
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aceleciburak 3 yıl hakankabaoglu
hakankabaoglu

youtu.be/...

Idol 4s kutu acılısı videosu kutusundan sanal gerceklik gözlüğü de cıkıyor 1200 den girsin bu tel yok satar

satmasına satarda parmak izi okuyuculu versiyon 6070O modeli sadece Amerikan pazarı için üretilmiş Avrupa'da satılan modelde parmak izi okuyucusuna yer verilmeyince firma bana itici gelmeye başladı global olarak tek model satışa çıkarıp parmak izi okuyucusunuda ekleyip ülkemizde 1500 dolaylarında satsaydı cidden çok satardı ama müşteri seçmeyi öncelik olarak atamış bir firma ...

diğer bir nokta ise Vodafone Smart Pro 7 olan cihazın birerbir 6070O olması ki muhtemelen Vodafone Avrupada parmak izi okuyuculu modeli biraz makyaj ile özel olarak satma hakkı almış o yüzden orijinal modelden farklılaşıyor ... bunu gördükten sonra cihazdan cidden soğudum diyebilirim...
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Esat1993can 3 yıl
blackberry dtek50 isimli telefon değil mi bu blackberry ile ortaklaşa yaptıkları bir modeldi diye biliyorum
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hakankabaoglu 3 yıl
4s 1200 den girerse yok satar 2 tane jbl hoparlöru yeter zaten 1300 den fazla da kimse almaz mi 5 alir millet
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simbolmina 3 yıl
4s'in 1200 lira olacağına imkan vermiyorum.
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By Doğu 3 yıl
Ülkemizde tutunamayan bi marka ama adamlar vazgeçmiyor. Kara para mı aklıyorlar anlam veremedim
idol 3 bile 1400 civarından girdi 4s 1200 olamaz en az 1699 dan girer yine ellerinde patlar
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tecnikadamoguz01 3 yıl By Doğu
Ucuz girecektır sebep ise aynı model vodafone Smart 7 Pro adı ile 1700tl ye satılıyor
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SEO-Uzmanı 3 yıl
iyi güzel gelsin bakalım !
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