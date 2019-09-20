Alcatel yeni kapaklı telefonunu duyurdu

IFA 2019 fuarı ile birlikte standart cep telefonu sektöründe bir hareketlilik olduğu gözlerden kaçmıyor. Nokia’nın segmentinde iddialı 3 cep telefonundan sonra Alcatel de rekabetçi olacak yeni bir telefon duyurdu.

Alcatel Go Flip 3 özellikleri

Alcatel Go Flip 3 modeli 2.8 inçlik ekranında 320x240 piksel çözünürlük barındırıyor. Snapdragon 210 yonga setinden gücünü alan cihazda 512MB RAM ve 4GB depolama kapasitesi mevcut. 1350mAh kapasiteli batarya uzun kullanım süreleri sunabiliyor. En önemli tarafı 4G desteği sunması ve bu sayede internete bağlı kalabiliyor. WiFi üzerinden 8 cihaza kadar da interneti paylaştırabiliyor.

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Telefon rakipleri gibi KaiOS işletim sistemi ile çalışıyor. Atanmış tuş marifetiyle Google Assistant dijital asistanını çağırarak arama yapma, navigasyon başlatma gibi fonksiyonlar isteyebiliyorsunuz. KaiOS uygulama mağazasından destekli pek çok uygulama da indirilebiliyor. Henüz Alcatel Go Flip 3 için bir fiyat açıklanmadı.