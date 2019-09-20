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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Alcatel yeni kapaklı telefonunu duyurdu

    Hem tuşlu bir telefon olsun hem de Google Assistant gibi özellikleri olsun istiyorsanız seçenekler artıyor. Alcatel Go Flip 3 trende katılan son telefon oldu.
    1 sa.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    IFA 2019 fuarı ile birlikte standart cep telefonu sektöründe bir hareketlilik olduğu gözlerden kaçmıyor. Nokia’nın segmentinde iddialı 3 cep telefonundan sonra Alcatel de rekabetçi olacak yeni bir telefon duyurdu.

    Alcatel Go Flip 3 özellikleri

    Alcatel Go Flip 3 modeli 2.8 inçlik ekranında 320x240 piksel çözünürlük barındırıyor. Snapdragon 210 yonga setinden gücünü alan cihazda 512MB RAM ve 4GB depolama kapasitesi mevcut. 1350mAh kapasiteli batarya uzun kullanım süreleri sunabiliyor. En önemli tarafı 4G desteği sunması ve bu sayede internete bağlı kalabiliyor. WiFi üzerinden 8 cihaza kadar da interneti paylaştırabiliyor.

    Ayrıca Bkz. "En hızlı Huawei: Porsche Design Mate 30 RS"

    Telefon rakipleri gibi KaiOS işletim sistemi ile çalışıyor. Atanmış tuş marifetiyle Google Assistant dijital asistanını çağırarak arama yapma, navigasyon başlatma gibi fonksiyonlar isteyebiliyorsunuz. KaiOS uygulama mağazasından destekli pek çok uygulama da indirilebiliyor. Henüz Alcatel Go Flip 3 için bir fiyat açıklanmadı.

     


    https://www.slashgear.com/alcatels-new-flip-phone-has-4g-lte-and-google-assistant-19592243/ Yorum Yaz
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