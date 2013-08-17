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Alcatel'den 6 inçlik One Touch Scribe Pro akıllı telefon

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Alcatel'den 6 inçlik One Touch Scribe Pro akıllı telefon

Tüketici tarafında giderek ilgi çeken ve üreticilerin de yatırımını artırdığı 5 inç ve üzeri Phablet segmentine yeni üyeler katılmaya devam ediyor. Dünyanın en ince akıllı telefon ünvanını bir dönem elinde bulunduran eskilerin Fransız şimdilerin ise Çinli akıllı telefon üreticisi Alcatel, 6 inçlik yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor.

Alcatel One Touch Scribe Pro adlı modele ait basın afişleri Eldar Murtazin tarafından internete sızdırıldı. Boyutları nedeniyle Samsung Galaxy Note 3 ve HTC One Max gibi Phablet modellerine rakip olan Scribe Pro, fiyatı ile de dikkat çekiyor.

6 inçlik ekranda tahminen 720p çözünürlüğe yer veriliyor. 4 çekirdekli 1.5GHz saat hızında çalışan işlemci, 13MP çözünürlükte ana kamera, 3400mAh batarya, çift SIM desteği, kapasitif ekran kalemi, Dolby Digital Plus ses teknolojisi şeklinde özelliklere yer veriliyor. Model ile birlikte sunulan kapaklı kılıf ise üzerindeki LED ekran sayesinde zamanı gösterebiliyor. 

Alcatel One Touch Scribe Pro modeli 300$ fiyat etiketi ile ilk olarak Hong Kong'da piyasaya sürülecek. Avrupa veya ABD pazarına ne zaman gireceği ise bilinmiyor. 

http://www.phonearena.com/news/Alcatel-One-Touch-Scribe-Pro-leaked--6-inch-display-quad-core-processor-for-300_id46466 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Be All My Sins Remembered 6 yıl en beğenilen Sebnem Ferah
eghnacr

Yeter artık samsungun çıkardıkları yetmemiş gibi

Zihniyete bak sen
istersen rekabet denen şey olmasın?
eghnacrYeter artık samsungun çıkardıkları yetmemiş gibiZihniyete bak senistersen rekabet denen şey olmas...
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ssbrutality 6 yıl
Fransızlardan Nefret Ediyorum.
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dreamblue35 6 yıl
fotografın alt tarfında birde mini versyonu var cihaza ait özellikler kısmen görünüyor ama şunu söyleyebilirim 4.3" ekran 1.2ghz işlemci ve ıps ekran gayet yeterli bir özellik; o telefona 2500mah pil çok bile gelir
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DubSteq 6 yıl
Psydia
300 dolara bu donanim cok iyi. Turkiyede 600 tlye ciksa peynir ekmek gibi satilir.

600 tl ye gelirse 10 tane alır stok yaparım hocam :D
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duayn 6 yıl
Bence Alcatel satış başarısı için ilk önce başka bir marka ismi oluşturmalı.
AL-CA-TEL çok itici yaw


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iboocum 6 yıl
işte bunlar hep note'un rakibi olmaya çalışan başarısız telefonlar
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Master_Evil 6 yıl
quad core dual sim... şu dual sim talebini doyurur mu görücez
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Batuist 6 yıl
yıl 2023 samsung 54" süper telefonunu çıkarmaya hazırlanıyor.. bu telefonla birlikte tekerlekli taşıma bavulu da hediye edilecekmiş..
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koppa 6 yıl
Alcatel su yeni nesil scribe lardan Turkiye ye neden getirmez. Duy sesimizi Alcatel
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okan_cehapelioglu 6 yıl
alcatel eskiden cok sağlam kaliteli ve şarj konusunda başarılı telefon telefonlar yapardı bilenler bilir
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AVNmouth 6 yıl okan_cehapelioglu
morpheus_1905

alcatel eskiden cok sağlam kaliteli ve şarj konusunda başarılı telefon telefonlar yapardı bilenler bilir

Evet hocam ben halen kullanıyorum sarjı 6 gün gidiyor :D
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JohnnyCash 6 yıl
Türkiyeye gelse satar
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Brky 6 yıl
cop
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ssbrutality 6 yıl
Fransızlardan Nefret Ediyorum.
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Bukalemun 6 yıl
Ülkemize kaliteli ÇİFT HATLI telefon getirmesi gerekli. ayrıca OT 995 e üvey evlat muamelesi yapıyor. yazılım a destek vermesi gerekli....
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