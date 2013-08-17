Alcatel'den 6 inçlik One Touch Scribe Pro akıllı telefon





Tüketici tarafında giderek ilgi çeken ve üreticilerin de yatırımını artırdığı 5 inç ve üzeri Phablet segmentine yeni üyeler katılmaya devam ediyor. Dünyanın en ince akıllı telefon ünvanını bir dönem elinde bulunduran eskilerin Fransız şimdilerin ise Çinli akıllı telefon üreticisi Alcatel, 6 inçlik yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor.





Alcatel One Touch Scribe Pro adlı modele ait basın afişleri Eldar Murtazin tarafından internete sızdırıldı. Boyutları nedeniyle Samsung Galaxy Note 3 ve HTC One Max gibi Phablet modellerine rakip olan Scribe Pro, fiyatı ile de dikkat çekiyor.





6 inçlik ekranda tahminen 720p çözünürlüğe yer veriliyor. 4 çekirdekli 1.5GHz saat hızında çalışan işlemci, 13MP çözünürlükte ana kamera, 3400mAh batarya, çift SIM desteği, kapasitif ekran kalemi, Dolby Digital Plus ses teknolojisi şeklinde özelliklere yer veriliyor. Model ile birlikte sunulan kapaklı kılıf ise üzerindeki LED ekran sayesinde zamanı gösterebiliyor.





Alcatel One Touch Scribe Pro modeli 300$ fiyat etiketi ile ilk olarak Hong Kong'da piyasaya sürülecek. Avrupa veya ABD pazarına ne zaman gireceği ise bilinmiyor.

http://www.phonearena.com/news/Alcatel-One-Touch-Scribe-Pro-leaked--6-inch-display-quad-core-processor-for-300_id46466