Alcatel'in Windows Phone 7.8 işletim sistemli modeli One Touch View görüntülendi

Google'ın mobil işletim sistemi Android ile akıllı telefon pazarında kendisini gösteren Alcatel, görünüşe göre diğer yandan Microsoft ile şansını denemeye karar vermiş. Alcatel'in ''Windows Phone'' 7.8 mobil işletim sistemli akıllı telefonu One Touch View kısa bir süre önce görüntülendi.



İlk bakışta köşeli tasarımıyla ve turuncu renkli arka yüzüyle dikkat çeken One Touch View'a, 1 GHz saat hızında çalışan tek çekirdekli işlemci ve 512 MB RAM güç veriyor. Alt segment - orta segment arasında konumlandırılan One Touch View'ın ön yüzünde üç tane dokunmaya duyarlı tuş, 4.0-inç boyutunda - 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde dokunmatik IPS panelli ekran ve VGA çözünürlüğünde ön kamera yer alıyor. Akıllı telefonun arka yüzünde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebilen kamera ve loş mekanlarda çekim için LED flaş göze çarpıyor.



4 GB kadar dahili depolama alanı bulunan ve 3G, Wi-Fi, Bluetooth üçlüsünü bünyesinde barındıran akıllı telefonun bataryası 1500 mAh seviyesinde. Yıl sonuna kadar Rusya pazarına giriş yapması beklenen One Touch View'ın, 199 Euro fiyatla satılacağı tahmin edilmekte. Bakalım Alcatel, HTC, Nokia ve Samsung ile benzer şekilde Windows Phone 8'li bir modelle karşımıza çıkacak mı? Bekleyelim ve görelim.

