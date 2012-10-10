Alcatel'in Windows Phone 7.8 işletim sistemli modeli One Touch View görüntülendi

Haber Editörü
Google'ın mobil işletim sistemi Android ile akıllı telefon pazarında kendisini gösteren Alcatel, görünüşe göre diğer yandan Microsoft ile şansını denemeye karar vermiş. Alcatel'in ''Windows Phone'' 7.8 mobil işletim sistemli akıllı telefonu One Touch View kısa bir süre önce görüntülendi.
İlk bakışta köşeli tasarımıyla ve turuncu renkli arka yüzüyle dikkat çeken One Touch View'a, 1 GHz saat hızında çalışan tek çekirdekli işlemci ve 512 MB RAM güç veriyor. Alt segment - orta segment arasında konumlandırılan One Touch View'ın ön yüzünde üç tane dokunmaya duyarlı tuş, 4.0-inç boyutunda - 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde dokunmatik IPS panelli ekran ve VGA çözünürlüğünde ön kamera yer alıyor. Akıllı telefonun arka yüzünde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebilen kamera ve loş mekanlarda çekim için LED flaş göze çarpıyor.
4 GB kadar dahili depolama alanı bulunan ve 3G, Wi-Fi, Bluetooth üçlüsünü bünyesinde barındıran akıllı telefonun bataryası 1500 mAh seviyesinde. Yıl sonuna kadar Rusya pazarına giriş yapması beklenen One Touch View'ın, 199 Euro fiyatla satılacağı tahmin edilmekte. Bakalım Alcatel, HTC, Nokia ve Samsung ile benzer şekilde Windows Phone 8'li bir modelle karşımıza çıkacak mı? Bekleyelim ve görelim.
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Ayrıca Alcatel başka isim bulamıyor mu? Niye yine One Touch View? İlk telefonu sanki çok matah birşeydi, çok tuttuda ismini tekrar kullanıyor.
Biliyorum klişe olacak ama, Türkiye'ye geldiğinde vergiler filan derken nereden baksanız TL fiyatı 700 lirayı bulur.Ki geleceğini hiç sanmam.
Bunun dışında bu fiyattan bile TR ye giriş yapsa yine almam,üstüne biraz daha para koyar gider kaçak telefon alırım.
WP kullanıcılarına diyorum;sakın bana gelip de ''bu sistem bu telefona yeter demeyin.Nokia lumia modellerinin bile ki 920 özellikle sistem özellikleri için ''alınabilir'' diyorlar.Bu telefonun giriş seviyesi için yeterli olacağını sanmıyorum en azından 1 seneyi bile çıkartamaz gibi geliyor bana.