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Alcatel'in yeni akıllı telefonu One Touch Star gün yüzüne çıktı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
3,6b
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Alcatel'in yeni akıllı telefonu One Touch Star gün yüzüne çıktı
Alcatel, Google'ın mobil işletim sistemi Android desteğini arkasına alan çözümlerle karşımıza çıkmaya devam ediyor. Firmanın yeni hamlesi One Touch Star oldu.
Fiziksel detaylarla başlayacak olursak, 117.9 mm uzunluğunda, 60.8 mm genişliğinde, 9.7 mm kalınlığında ve 119.5 gram ağırlığında tasarlanan One Touch Star'ın arka yüzeyinde zımparalanmış alüminyum kullanılmış. Zımparalanmış alüminyum arka yüzeyin şık bir görünüm kazandırdığı akıllı telefonun dört farklı renk seçeneği söz konusu. Ekranın hemen altına ise Android'e özel dokunmaya duyarlı menü tuşları yerleştirilmiş.
Tek sim kart girişli ve çift sim kart girişli olmak üzere iki farklı modeli bulunan One Touch Star'a, 1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemci (çipset belirtilmemiş), 512 MB RAM, 4 GB eMMC dahili depolama alanı (2.4 GB'lık bölüm kullanıcılara ayrılmış) ve Android 4.1 ''Jelly Bean'' işletim sistemi eşlik ediyor. Akıllı telefonun kapasitesi, microSD kartlar yardımıyla arttırılabiliyor.
One Touch Star, 4.0-inç büyüklüğünde ve 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif AMOLED ekrana sahip. Çizilmelere karşı koruma altına alınan ekrana ''Oleophobic'' kaplama uygulanmış. Bu sayede ekranda oluşacak parmak izleri minimum düzeye indirgenmiş.
Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, Bluetooth 4.0 ve GPS / A-GPS gibi teknolojilere destek veren One Touch Star'ın ön yüzünde VGA çözünürlüğünde, arka yüzünde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera var. Otomatik odaklama ve LED flaş özellikli ana kamera, 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde saniyede 30 kare hareketli görüntü yapabiliyor.
HSPA (HSDPA: 7.2 Mbps / HSUPA: 5.76 Mbps) alt yapısı desteği sunan akıllı telefon için 1.500 mAh kapasiteli batarya yeterli görülmüş durumda. Firmaya göre batarya, 300 saate varan bekleme süresi ve 4.5 saate varan konuşma süresi vadediyor. Bataryanın şarj olması ortalama 2 saat 10 dakika sürüyor.
Alcatel One Touch Star'ın vergiler hariç fiyatının 2000 İsveç Kronu yani yaklaşık 557 TL olması bekleniyor.
Alcatel'in yeni akıllı telefonu One Touch Star gün yüzüne çıktı

http://www.alcatelonetouchstar.com/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
kartalaraz 6 yıl en beğenilen Drakoid
Vagabond Warrior

Bir iphone kopyacılığı sezdim sanki...

bütün araçlardada 4 teker var hepsi birbirinimi kopyalamış..
2 Yanıt Yanıtla +4
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DH Misafiri 6 yıl
arkadaşalr ben aldım inşallah hayırlı olur
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neodyum 6 yıl
Hey gidi Alcatel


uzaylı gibi telefonlarını bilirim.
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nightsoldier 6 yıl
İphoneu kopyalamışlar kolaya kaçmışlar. Benzemek farklı şey, taklit etmek farklı. Bu benzememiş, piyasanın en iyi modellerinin tasarımlarını taklit etmiş.
Buna o parayı verecegıme nokıa lumıa kullanırım daha iyi ... En azından özgün tasarım ve bilindik nokia kalitesi olur
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..scream.. 6 yıl
alcatel in rakiplerine göre daha çok yol katetmesi lazım...
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mygokhan 6 yıl
Tasarım gayet güzel 500 tl fiyata göre. Özellikleri ise tatminkar..
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stalker(1979) 6 yıl
Demek ki Apple ile samsung birleşse böyle bir şey çıkacak:) "Adamlar ne yapsın üçgen sekizgen, yuvarlak telefon mu üretsin" diyenlerin muhabbeti de sıktı artık. Dünyada prestijli markalarda var onlar sekizgen üçgen vs telefon yapmadan özgün telefonlar üretebiliyorlar (örnek Motorola,HTC, Sony,Pantech,Blackberry vs vs)
Demek ki illa taklit kopya tel yapmaya gerek yok. Bırakın bu üçgen mi yapsınlar sekizgen mi yapsınlar muhabbetini. Emek hırsızlığının savunulacak hiç bir yolu yok.
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Castiel 6 yıl
512mb ram...... yıl 2013....
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Istanbullu Einstein 6 yıl
Biraz özgünlük iyi olurdu. Bir de özellikleri fiyatına göre vasat bence.
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die_caprio 6 yıl
her telefon duyurusunda yok ona benziyor yok buna benzemiş bla bla bla

ne istiyordunuz? sekizgen ,yuvarlak felanmı? siz tasarımcı olsanız ne şekilde bir telefon çıkarırdınız?

telefon dahi üretemeyen ülkemin güzel insanları elin malını beğenmez,eleştirir olmuş.başka birşeye bakmazlar zaten
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derbederxl 6 yıl Istanbullu Einstein
Istanbullu Einstein

Biraz özgünlük iyi olurdu. Bir de özellikleri fiyatına göre vasat bence.

550 tl ye alternatif önerini alayım ozaman? bekliyorum
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depeche35 6 yıl
Sanki Türkiyeye gelecekmiş gibi tartışıyoruz ya, boşuboşuna....
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Vitalyzd 6 yıl
iPhone tasarimini begenmemek ve etkilenmemek mumkun degil.Alcatel tasaricimlarina kizmamak gerekir.
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denostar 6 yıl
kanatkanat
önden ve yandan iphone 5 arkadan s3:)

Aynen öyle olmuş, bunu mesela Samsung yapamaz, Sony ve diğer büyük firmalar yapamaz. Alcatel yapar, dava açsalar bile Alcatele reklam olur. Kaybedecekleri fazla bir şey yok.
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teknolojix21 6 yıl
557 tl lik bir telefondan bahsediyoruz özelliklerine göre gayet iyi bir fiyat 5 megapixel kamera olması da gayet iyi ram düşük geldi bana biraz ancak çift ve tek sim iPhone göre daha çok renk seçeneği ve de sd kartla arttırılabilir hafıza . Jailbean da birçok yenilik sunuluyor ve bence piyasaya göre gayet iyi telefon iPhone a benzetmişler bence güzel olmuş dışardan bakanlar iPhone zannederken sen elinde 557 tllik kaliteli bi telefon taşımış oluyorsun .
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depeche35 6 yıl
İphone a benzese ne olur benzemese ne... arabalar da birbirine benziyor. Sırf Troll muhabetinden başka birşey değil. Aşın şu ; o buna , bu buna benzedi olayını. Avrupadaki forumlarda çok nadiren bu muhabetler dönüyor.
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ali.semiz 6 yıl
Batarya vede ram biraz daha iyi olsaydı çok başarılı olurdu
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