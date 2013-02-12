Alcatel'in yeni akıllı telefonu One Touch Star gün yüzüne çıktı

Alcatel, Google'ın mobil işletim sistemi Android desteğini arkasına alan çözümlerle karşımıza çıkmaya devam ediyor. Firmanın yeni hamlesi One Touch Star oldu.



Fiziksel detaylarla başlayacak olursak, 117.9 mm uzunluğunda, 60.8 mm genişliğinde, 9.7 mm kalınlığında ve 119.5 gram ağırlığında tasarlanan One Touch Star'ın arka yüzeyinde zımparalanmış alüminyum kullanılmış. Zımparalanmış alüminyum arka yüzeyin şık bir görünüm kazandırdığı akıllı telefonun dört farklı renk seçeneği söz konusu. Ekranın hemen altına ise Android'e özel dokunmaya duyarlı menü tuşları yerleştirilmiş.



Tek sim kart girişli ve çift sim kart girişli olmak üzere iki farklı modeli bulunan One Touch Star'a, 1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemci (çipset belirtilmemiş), 512 MB RAM, 4 GB eMMC dahili depolama alanı (2.4 GB'lık bölüm kullanıcılara ayrılmış) ve Android 4.1 ''Jelly Bean'' işletim sistemi eşlik ediyor. Akıllı telefonun kapasitesi, microSD kartlar yardımıyla arttırılabiliyor.



One Touch Star, 4.0-inç büyüklüğünde ve 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif AMOLED ekrana sahip. Çizilmelere karşı koruma altına alınan ekrana ''Oleophobic'' kaplama uygulanmış. Bu sayede ekranda oluşacak parmak izleri minimum düzeye indirgenmiş.

Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, Bluetooth 4.0 ve GPS / A-GPS gibi teknolojilere destek veren One Touch Star'ın ön yüzünde VGA çözünürlüğünde, arka yüzünde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera var. Otomatik odaklama ve LED flaş özellikli ana kamera, 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde saniyede 30 kare hareketli görüntü yapabiliyor.



HSPA (HSDPA: 7.2 Mbps / HSUPA: 5.76 Mbps) alt yapısı desteği sunan akıllı telefon için 1.500 mAh kapasiteli batarya yeterli görülmüş durumda. Firmaya göre batarya, 300 saate varan bekleme süresi ve 4.5 saate varan konuşma süresi vadediyor. Bataryanın şarj olması ortalama 2 saat 10 dakika sürüyor.

Alcatel One Touch Star'ın vergiler hariç fiyatının 2000 İsveç Kronu yani yaklaşık 557 TL olması bekleniyor.



http://www.alcatelonetouchstar.com/