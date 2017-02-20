Alev püskürten drone ile elektrik hatlarında temizlik

Elektrik tellerini temizlemek için gelen çalışanlar, alev püskürtmek için özel bir yakıt deposuna sahip DJI S1000+ modeli olduğu tahmin edilen bir drone uçurarak elektrik tellerine yaklaştırıyorlar. Her ne kadar başlarda sadece tel üzerindeki poşetlere doğru alev püskürterek kontrollü bir şekilde temizlik yapıyor izlenimi uyandırsalar da daha sonra alevlerin tamamen elektrik teline de temas ettiği rahatça görülüyor.
Elektrik telleri üzerindeki çöpleri temizlemek için bir çalışanın tele yaklaşması oldukça tehlikeli ancak bu yöntemin de pek güvenli sayılmaz. Ayrıca çalışanların oldukça soğukkanlı görünmeleri ve olası tehlikelere karşı yangına müdahale edebilecek bir ekipmana sahip olmamaları da görüntüleri daha da tehlikeli ve ilginç kılıyor.
Çinli çalışanların alev püskürten drone ile yaptığı temizliği aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz:
http://www.theverge.com/circuitbreaker/2017/2/17/14652556/drone-fire-garbage-powerline-china Yorum Yaz Paylaş Tweetle
izole tel zarar görür bu durumda drone kullanılamaz, alevi püskürten şalümo is çıkartmayanı olabilirdi.
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