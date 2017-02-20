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Alev püskürten drone ile elektrik hatlarında temizlik

Çin’in Xiangyang şehrinde, bir enerji şirketi tarafından elektrik tellerindeki çöpleri temizlemek için gönderilen görevlilerin ateş püskürten drone’ları kullanması görenleri şaşırttı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Alev püskürten drone ile elektrik hatlarında temizlik
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Günümüzde hayatımızın her alanında görmeye alıştığımız dronel’ar artık bize pek yabancı gelmiyor ancak geçtiğimiz günlerde Çin’de çekilen görüntülere aşina olduğumuz söylenemez. Çinli elektrik şirketi çalışanları; elektrik hatlarına zarar veren hatta elektrik kesintilerine yol açabilen poşet gibi çöpleri ortadan kaldırmak için oldukça ilginç ve bir o kadar da tehlikeli bir yöntem kullandı.

Elektrik tellerini temizlemek için gelen çalışanlar, alev püskürtmek için özel bir yakıt deposuna sahip DJI S1000+ modeli olduğu tahmin edilen bir drone uçurarak elektrik tellerine yaklaştırıyorlar. Her ne kadar başlarda sadece tel üzerindeki poşetlere doğru alev püskürterek kontrollü bir şekilde temizlik yapıyor izlenimi uyandırsalar da daha sonra alevlerin tamamen elektrik teline de temas ettiği rahatça görülüyor.

Elektrik telleri üzerindeki çöpleri temizlemek için bir çalışanın tele yaklaşması oldukça tehlikeli ancak bu yöntemin de pek güvenli sayılmaz. Ayrıca çalışanların oldukça soğukkanlı görünmeleri ve olası tehlikelere karşı yangına müdahale edebilecek bir ekipmana sahip olmamaları da görüntüleri daha da tehlikeli ve ilginç kılıyor.

Çinli çalışanların alev püskürten drone ile yaptığı temizliği aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz:


http://www.theverge.com/circuitbreaker/2017/2/17/14652556/drone-fire-garbage-powerline-china Yorum Yaz
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selcuksert38 2 yıl en beğenilen
keşke kaçak elektriği kesen drone da yapılsa ::))
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nokta_28 2 yıl
Hepsi Manyak Bunların...
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sis651 2 yıl
Şuanda helikopterlerle basınçlı saf su sıkılarak yapılıyor zaten bu temizlikler. Suda arınmamış bir parça tuz olsa gitti o helikopter... Uçan bir cihaz ile ateş püskürtmek de takılan uçurtma, balon, naylon vs. şeyler için çok iyi çözüm olmuş.
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Mehmet_Ali61 2 yıl
Fotoğrafta alev topu yaklaşıyormuş gibi duruyor resmen
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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V4LKyR 2 yıl
Telde ne gibi bir yangın çıkabilir ki? :D Düz tel.
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arel.gr 2 yıl V4LKyR
V4LKyR
Telde ne gibi bir yangın çıkabilir ki? :D Düz tel.

izole tel zarar görür bu durumda drone kullanılamaz, alevi püskürten şalümo is çıkartmayanı olabilirdi.
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unyeee 2 yıl
bahçe motoruna 8 tane pervane bağlamışlar sanki hiçbir özelliği yok havada sabit kalamıyor yakında yüksek akım atlar buna :)
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Musty3535123 2 yıl
güzel fikir, yakında hırsızlık yapan dronelarda görürüz :)
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selcuksert38 2 yıl en beğenilen
keşke kaçak elektriği kesen drone da yapılsa ::))
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