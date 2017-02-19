Asus ZenFone 3 Go geliyor

İlk kez ZenFone 2 serisi ile piyasaya çıkan ve tüketicilere giriş seviyesinde iyi bir alternatif olmayı başaran Go modeli bu yıl da hazırlıklarını tamamladı. MWC 2017 fuarında tanıtılması beklenen yeni model oldukça mütevazi.

Fiyat-performansa oynuyor

5 inçlik IPS ekranında 720p çözünürlük sunan Asus ZenFone 3 Go modeli emektar Snapdragon 410 yonga setinden gücünü alıyor. 2GB RAM ile desteklenen cihazdaki arka kamera, segmentinde farklılaşmayı sağlayacak.

13MP çözünürlüğündeki arka kamerada 1.4 mikron büyüklüğünde pikseller yer alıyor. Böylece karanlık ortamlarda daha iyi performans alınıyor. Ayrıca güçlü LED flaş ile kamera destekleniyor. Ön kamera ise 5MP çözünürlüğünde.

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Çift mikrofon ve akıllı amplifikatör ile ses konusunda da boş olmadığını gösteren ZenFone 3 Go metal alaşımlı kasaya sahip. Fuar sonrasında satışa çıkacağı tahmin edilen Go modeli için 160$ fiyat etiketi konuşuluyor.