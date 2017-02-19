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Asus ZenFone 3 Go geliyor

Asus’un giriş seviyesindeki önemli oyunculardan birisi olan ZenFone 2 Go modeli bu yıl da devam ediyor. MWC 2017 fuarında tanıtılacak model fiyat-performansa oynuyor.
2 yıl
3,9b
1
14
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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İlk kez ZenFone 2 serisi ile piyasaya çıkan ve tüketicilere giriş seviyesinde iyi bir alternatif olmayı başaran Go modeli bu yıl da hazırlıklarını tamamladı. MWC 2017 fuarında tanıtılması beklenen yeni model oldukça mütevazi.

Fiyat-performansa oynuyor

5 inçlik IPS ekranında 720p çözünürlük sunan Asus ZenFone 3 Go modeli emektar Snapdragon 410 yonga setinden gücünü alıyor. 2GB RAM ile desteklenen cihazdaki arka kamera, segmentinde farklılaşmayı sağlayacak.

13MP çözünürlüğündeki arka kamerada 1.4 mikron büyüklüğünde pikseller yer alıyor. Böylece karanlık ortamlarda daha iyi performans alınıyor. Ayrıca güçlü LED flaş ile kamera destekleniyor. Ön kamera ise 5MP çözünürlüğünde.

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Çift mikrofon ve akıllı amplifikatör ile ses konusunda da boş olmadığını gösteren ZenFone 3 Go metal alaşımlı kasaya sahip. Fuar sonrasında satışa çıkacağı tahmin edilen Go modeli için 160$ fiyat etiketi konuşuluyor. 

 

http://www.phonearena.com/news/Budget-Asus-Zenfone-3-Go-could-be-shown-at-MWC-2017_id91137 Yorum Yaz
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clb12 2 yıl en beğenilen
Çöp
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HanDar05 2 yıl
Bu forumun üyeleri ne işle meşgul telefonda neler yapıyorlar anlayamıyorum cidden.Yok sd 410 çöp yok 2 gb ram yetmez kasar,donar,patlar,çatlar ıvır zıvır.Sd410 giriş seviyesinin en kral işlemcisi arkadaşlar ve giriş seviyesi denildiği içinde bazı arkadaşlarımız böyle gelip her konunun altına masal okuyor kullanmasak inanacağız yani.
Bu telefon içinde yorumum şudur 750 tl ve altındaki her fiyattan kabul görür uzun sürede kullanılır ne kasar ne donar.Android kullanmayı bilmeyen arkadaşların veya donanım fetişcisi arkadaşların yorumlarına kanmamanızı tavsiye ederim
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damn2u 2 yıl
Snapdragon 425/430 koysa iş yapabilirdi, bu durumuyla rakipleri daha çekici olacaktır.
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Ruvale 2 yıl
Sd 410 ve 2Gb ram ikilisi ne yazık ki 1. aydan sonra telefonu taşıyamaz. 500-600 lira bandında kamerası için alınabilir ancak daha yüksek fiyatla girerse tercih edilmez.
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a_y_k_u_t 2 yıl
Eee bu resmen lenovo k5'in aynısı :D
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unpop 2 yıl a_y_k_u_t
a_y_k_u_t
Eee bu resmen lenovo k5'in aynısı :D

bu telefonun espirisi kamera odaklı olması oysa lenovo k5 in kamera hele ön kamera kötü malesef
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atilasat 2 yıl
160×3.70=592. ötv si kdv si trt si zarti zurtu derken 799 tl den giriş yapar. alınır mı? tabi ki HAYIR
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Kerim5100 2 yıl
Çabuk alexis gelmeden biri Zenfone 3 Zoom'un reklamını yapsın :D
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arel.gr 2 yıl Kerim5100
Kerim5100
Çabuk alexis gelmeden biri Zenfone 3 Zoom'un reklamını yapsın :D

alexis 'te kim, kadirirdem gibi mi ?
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Colouse 2 yıl
Helalinden 500 kağıt verilir, sonrası bu telefona fazla.
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cosica 2 yıl Colouse
Colouse
Helalinden 500 kağıt verilir, sonrası bu telefona fazla.

160 dolar üzerine hiç vergi koymasan bile 500'den fazla ediyor. o kadar insafsız olmayalım.799'dan gider bu telefon.
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clb12 2 yıl en beğenilen
Çöp
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