Alibaba, Sina Weibo sosyal paylaşım platformunun %18'lik hissesini satın alıyor





Temmuz 2009'daki Urumçi başkaldırıları ve bu olayları takip eden katliamlar sonrası isyanın yayılmasını engellemek amacıyla Çin hükümeti tarafından alınan önlemler, neredeyse tüm yerel mikroblog hizmetlerinin kapatılmasına ve Facebook, Twitter gibi küresel platformlara erişim yasağı getirilmesine neden olmuştu. O dönemde yaşanan bu uzanç verici hadiselerin ardından ülkesinin internet piyasasında meydana gelen boşluğu doldurmak için kolları sıvayan çevrimiçin medya şirketi Sina, kendi ismiyle Çince'de mikroblog anlamına gelen "weibo" kelimesini birleştirerek Facebook - Twitter karışımı Sina Weibo platformunu Ağustos 2009'da hizmete sundu. Mart 2011'de 100 milyon kayıtlı kullanıcı barajını aşan ve aynı dönemde weibo.com alan adına geçiş yapan internet sitesi, oldukça hızlı bir yükseliş göstererek geçen yılki Baidu ortaklığının ardından Alibaba'yla işbirliğine gidiyor.

Elektronik ticaret devi Alibaba, Alipay ödeme sistemi, küçük işletmeleri hedef alan Alibaba.com kurumsal ticaret sitesi, Çin'in eBay'ı olarak nitelendirilen tüketici odaklı Taobao çevrimiçi alışveriş portalı gibi geniş ticaret platformlarını elinde bulunduran Çin'in en büyük şirketlerinden biri. Firmanın kurucusu Jack Ma'nın yönetim kurulu başkanlığına geçiş yapmasıyla CEO'luk koltuğuna Jonathan Lu Xaoxi''nin oturacağı Alibaba Group, önümüzdeki yıl Hong Kong'da gerçekleştireceği halka arz için şimdiden önemli hamlelere imza atmak, ülkesindeki internet şirketleriyle ortaklığa gitmeyi amaçlıyordu. Piyasa değer 100 milyar doları aşan şirket, kısa süre önce yayınladığı basın açıklamasıyla Sina Weibo'nun %18'lik hissesini 586 milyon dolar ödeyerek satın alacağını duyurarak planladığı yatırımı gerçekleştirmiş oldu.

Alibaba'nın %18'lik hissesini belirli bir tarihe kadar %30 seviyesine çıkarabilmesine imkan tanıyan bu anlaşma sayesinde Sina Weibo, önümüzdeki üç yılda tahmini 380 milyon dolar daha fazla reklam ve sosyal ticaret hizmetleri geliri elde edecek. Analistlere göre bu alımda oldukça cömert davranan Alibaba'yı böyle bir yatırıma iten unsur ise; 400 milyonun üzerinde kayıtlı kullanıcısı bulunan mikroblog sitesinin elinde bulundurduğu verilerin elektronik ticaret faaliyetlerini desteklemek maksadıyla kullanılabilecek olması. Yakında İngilizce sürümü de yayınlanacak Sina Weibo'nun Çin'deki en büyük paylaşım platformu olması, ticaret portalları zinciri olan Alibaba ve yaklaşan halka arz çalışmaları için gerçekleştirilen ortaklığın ehemmiyetini artırıyor.

Sina Weibo ve Alibaba'nın çevrimiçi servisleri arasında bir bütünleşmenin yaşanmasının da gündemde olduğu belirtiliyor. Uzak doğu ülkesinde WeChat mesajlaşma hizmetiyle kıyasıya bir rekabet içerisinde olan Sina, gerek ana şirketin karlılık durumunu devam ettirerek piyasa değerini koruması gerekse Sina Weibo'nun rekabette avantaj sağlayabilmesi için Baidu ile arama motoru ve bulut bilişim hizmetlerini içine alan bir anlaşmaya varmış, buna rağmen yine de büyük ortaklar için kapılarının açık olduğunu ilan etmişti. Alibaba'nın cömert yatırımı sonrası medya şirketinin daha sakin bir dönem geçirmesi bekleniyor. Anlaşmanın önümüzdeki mali raporlara nasıl yansıyacağı merak ediliyor.