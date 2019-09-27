Alibaba ilk yapay zekâ yongasını duyurdu

Bilindiği üzere gerek standart işlemciler gerek sonradan programlanabilir işlemciler gerekse de yapay zekâ işlemcileri açısından ABD firmalarına bir bağımlılık söz konusu. Huawei ve MediaTek gibi Asyalı firmalarda bu bağımlılıktan belirli bir ölçekte kurtulmak için çalışıyor. Alibaba da sessiz ama derinden ilerliyor.

Hanguang 800 neler sunuyor?

Bugüne kadar RISC-V dahil olmak üzere farklı mimarilerde işlemciler tasarlayan Çinli teknoloji devi Alibaba ilk kez bir yapay zekâ işlemcisi tasarladı. Hanguang 800 adındaki işlemci ülkenin ABD’ye bağımlılığını azaltmayı amaçlıyor.

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Hanguang 800 işlemcisi aynı zamanda Çin’de bulut ve uç sunucu noktası işlemcileri tasarlayan T-Head ve Alibaba DAMO Academy iş birliğinde geliştirildi. İşlemci daha çok öğrendiğini uygulama tarafına odaklanıyor. Donanım ve algoritmalar Alibaba’nın perakende ile lojistik uygulamaları dahil olmak üzere işletmelerin yazılımlarına odaklanmış.

Hanguang 800 en yoğun zamanda saniyede 78563 resim işleyebiliyor. Watt başına ise saniyede 500 resim işleyerek verimlilik sağlıyor. Resnet-50 Inference testlerinde sektörün en iyi sonuçlarından birisine imza attığı ifade ediliyor.

Hanguang 800 hali hazırda Alibaba sunucularında yerini almış durumda. Diğer firmalara ne zaman sunulacak bilinmiyor. Ayrıca yakın dönemde Alibaba bulut müşterilerinin kullanımına da açılması plan dahilinde.