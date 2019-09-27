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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Alibaba ilk yapay zekâ yongasını duyurdu

    20 yıldır yonga teknolojileri konusunda çalışmalar yapan Alibaba kendisine ait ilk yapay zekâ işlemcisini duyurdu. Hanguang 800 dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyor.
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    İşlemci
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Bilindiği üzere gerek standart işlemciler gerek sonradan programlanabilir işlemciler gerekse de yapay zekâ işlemcileri açısından ABD firmalarına bir bağımlılık söz konusu. Huawei ve MediaTek gibi Asyalı firmalarda bu bağımlılıktan belirli bir ölçekte kurtulmak için çalışıyor. Alibaba da sessiz ama derinden ilerliyor.

    Hanguang 800 neler sunuyor?

    Bugüne kadar RISC-V dahil olmak üzere farklı mimarilerde işlemciler tasarlayan Çinli teknoloji devi Alibaba ilk kez bir yapay zekâ işlemcisi tasarladı. Hanguang 800 adındaki işlemci ülkenin ABD’ye bağımlılığını azaltmayı amaçlıyor.

    Ayrıca Bkz. "iPhone 12 serisinde çentik kalkabilir"

    Hanguang 800 işlemcisi aynı zamanda Çin’de bulut ve uç sunucu noktası işlemcileri tasarlayan T-Head ve Alibaba DAMO Academy iş birliğinde geliştirildi. İşlemci daha çok öğrendiğini uygulama tarafına odaklanıyor. Donanım ve algoritmalar Alibaba’nın perakende ile lojistik uygulamaları dahil olmak üzere işletmelerin yazılımlarına odaklanmış.

    Hanguang 800 en yoğun zamanda saniyede 78563 resim işleyebiliyor. Watt başına ise saniyede 500 resim işleyerek verimlilik sağlıyor. Resnet-50 Inference testlerinde sektörün en iyi sonuçlarından birisine imza attığı ifade ediliyor.

    Hanguang 800 hali hazırda Alibaba sunucularında yerini almış durumda. Diğer firmalara ne zaman sunulacak bilinmiyor. Ayrıca yakın dönemde Alibaba bulut müşterilerinin kullanımına da açılması plan dahilinde.

     


    https://artificialintelligence-news.com/2019/09/26/alibaba-hanguang-800-ai-inference-chip-ml-tasks/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    FatihAsl 2 sa.
    yapay zeka işlemcisi dediği RISC-V tabanlı mı oluyor yoksa apayrı bir mimari mi?
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