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Alibaba’nın Bekarlar Günü hasılatı yeni bir rekora imza attı

Toplamda 230 ülkeden alıcıların geldiği Alibaba platformları Bekarlar Günü etkinliğinin sadece ilk saatinde 10 milyar dolar ciro bıraktı. Gün sonunda ise hasılat 30 milyar dolar oldu.
6 ay
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Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Bir gelenek olarak başlayıp alışveriş çılgınlığına dönüşen 11 Kasım Bekarlar Günü veya 11.11 etkinliği bu yıl da rekorlara ev sahipliği yaptı. Alibaba grubu saatlik ve genel satışlarda tarihi bir rekora imza attı.

Yeni rekor geldi

1990’lı yıllarda Çin’de sevgilisi olmayan bir grup üniversite öğrencisinin yalnızlıklarını hediyeleşme ve partilerle kutlamaya başladıkları 11 Kasım günü giderek popüler oldu ve Bekarlar Günü olarak kabul edildi. 2009 yılında Alibaba’nın dahil olmasıyla alışveriş çılgınlığına dönüştü.

Bugün dünyanın hemen her ülkesinde Bekarlar Günü alışveriş ve indirim kampanyalarıyla süslenmiş durumda. Milyarlarca insanın mağazalara ve sitelere akın etmesiyle de yüz milyar doları geçen bir ciro ortaya çıkıyor.

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Bu cirodan en fazla payı ise Alibaba alıyor. 2018 yılı verilerine göre firma Global Alışveriş Festivali olarak isimlendirdiği bu günde toplam 30.8 milyar dolar ciro elde etti. 24 saat içerisinde 230 ülkede satış yapan platform geçen yıla göre yüzde 27 artış yaşadı.

Platformun ilk saat hasılatı ise 10 milyar dolar oldu. Yine 1 milyar dolarlık hasılat sadece 85 saniyede elde edildi. Geçen yıl ABD’de Kara Cuma günü çevrim içi satışlardan sadece 5 milyar dolar elde edilmişti.

Diğer verilere bakacak olursak etkinliğe toplam 180 bin marka katıldı. Kullanıcıların yüzde 40’ı global markalardan alışveriş yaparken toplamda 1 milyar sipariş işlendi. 15 milyon dolar satış barajını aşan 237 firma oldu. Apple, Dyson, Kindle, Estée Lauder, L’Oréal, Nestlé, Gap, Nike bunlar arasında.

Yine de son 10 yıl içerisinde Alibaba’nın en düşük büyümesini gerçekleştirdiği ifade edildi. JD gibi platformların geçtiğimiz aylarda yaptıkları büyük etkinlikler nedeniyle Alibaba’nın satışlarda daha az büyüdüğü vurgulanıyor.

 

https://www.engadget.com/2018/11/11/alibaba-singles-day-2018-record/ Yorum Yaz
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sniper23 6 ay en beğenilen
Aliexpress bu parayı kendi bekar üyelerine dağıtsa güzel olur
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K_Spartakus 6 ay Rachsuchtig
Rachsuchtig
AliExpressin de eski tadı kalmadı artık. Çakal satıcılar fiyat aralığından müşteri kapmak için hiç olmayan bir ucuz varyasyon ekliyor fiyat ama.bakinca aslında o ürün stoklarda yok (yersen)

Ve maalesef ki alternatifte çoğaldı. Ama yine de ilk tercihim aliexpress.
RachsuchtigAliExpressin de eski tadı kalmadı artık. Çakal satıcılar fiyat aralığından müşteri kapmak için hiç olmayan bir ucuz varyasyon ekli...
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Rachsuchtig 6 ay
AliExpressin de eski tadı kalmadı artık. Çakal satıcılar fiyat aralığından müşteri kapmak için hiç olmayan bir ucuz varyasyon ekliyor fiyat ama.bakinca aslında o ürün stoklarda yok (yersen)
AliExpressin de eski tadı kalmadı artık. Çakal satıcılar fiyat aralığından müşteri kapmak için hiç olmayan bir ucuz varyasyon ekliyor fiyat ama.bakinca aslında...
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2 Yanıt Yanıtla +5
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Her isi ters giden adam 6 ay
Bekariz tamam ama para olmayinca bir anlam ifade etmiyor
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01halil 6 ay
AliExpress bu işin piri gerçekten müşteri için ortamı hazırlıyor etkinlikleri benzersiz,bu sene geçen seneye kiyasla çok uygun kupon olmamasina rağmen daha fazla alışveriş yapıldı
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ssbrutality 6 ay
Bence en babasını aliexpress yaptı 100$/50$ verdi daha ne yapsın adamlar.Bizimkilerde türlü dolambaçlarla..neyse artık sövmeyecem ben.
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Rachsuchtig 6 ay
AliExpressin de eski tadı kalmadı artık. Çakal satıcılar fiyat aralığından müşteri kapmak için hiç olmayan bir ucuz varyasyon ekliyor fiyat ama.bakinca aslında o ürün stoklarda yok (yersen)
2 Yanıt Yanıtla +5
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K_Spartakus 6 ay Rachsuchtig
Rachsuchtig
AliExpressin de eski tadı kalmadı artık. Çakal satıcılar fiyat aralığından müşteri kapmak için hiç olmayan bir ucuz varyasyon ekliyor fiyat ama.bakinca aslında o ürün stoklarda yok (yersen)

Ve maalesef ki alternatifte çoğaldı. Ama yine de ilk tercihim aliexpress.
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Y-ZiyA 6 ay Rachsuchtig
En az 5 defa karşılaştım. 5 dolarla 20 dolar arası diyor. Ama nedense o 5 dolarlık ürün ya alakasız ya bitmiş oluyor.
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sniper23 6 ay en beğenilen
Aliexpress bu parayı kendi bekar üyelerine dağıtsa güzel olur
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intel7mix 6 ay
Alışıveriş çılgınlığı artık git gide çığlığından çıktı.
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