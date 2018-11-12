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Xbox One konsolu için klavye-fare desteği 14 Kasım’da başlıyor

Bu haftadan itibaren Xbox One konsolunda klavye ve fare setleri kullanmak mümkün hale gelecek. Bu sayede Fortnite, Warframe gibi oyunlarda daha hassas kontroller elde edilebilecek.
6 ay
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Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft’un geçtiğimiz aylarda Insider programına sunduğu Xbox One konsolu için klavye-fare desteği 14 Kasım itibariyle nihai kullanıma sunuluyor. İlk özel klavye-fare setleri ise CES 2019 fuarında sahneye çıkacak.  

Değişim başlıyor

Konsollar bilindiği üzere temel olarak kontrolcü desteği üzerinde şekilleniyor. Oyuncular genelde uzak bir noktadan kontrolcü ile oyunları oynuyor. Oyunlar da bu mantığa göre geliştiriliyor. Fare ve klavyenin yoğun kullanıldığı örneğin strateji oyunlarını konsollarda görmek veya verimli yönetebilmek pek mümkün değil.

Ayrıca Bkz. "S Pen Remote özelliği geliştiricilere açılıyor"

Ne var ki Microsoft bunu değiştirmeye kararlı. Bir süredir Xbox One Insider programında test edilen fare-klavye desteği 14 Kasım tarihinde güncelleme olarak kullanıcılara sunulacak. Böylece herkes yeni özelliği deneyimleme şansına sahip olacak.

Klavye-fare desteği özellikle daha doğru nişan alma ve hedefi hızlı bulma konusunda yardımcı olacak. Sadece oyunlar değil oyuncu eşleştirme mekanizması da buna uyuyor. Yani klavye-fare kullanan oyuncular yine klavye-fare kullanan oyuncuyla eşleştirilecek.

Yeni özelliği ilk olarak Warframe ve Fortnite oyunlarının destekleyeceği açıklandı. Sonrasında pek çok yapım bu listeye eklenecek. Oyuncular genelde tüm fare-klayve setlerini kullanabiliyor ancak Razer gibi özel aydınlatmaya sahip setler de CES 2019 fuarını bekliyor.


 

Read more: https://www.tweaktown.com/news/63790/xbox-one-keyboard-mouse-support-launches-november-14/index.html Yorum Yaz
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kaan0101 6 ay
zaten 3. parti ürünler ile kullanan kullanıyor adamlar mis gibi orjinal olarak destek getirdiler , illaki oyunda km olacak diye bir şey yok yapımcıya bırakıyorlar , bak kardeşim bizde böyle bir özellik var ister oyununa ekle ister ekleme sana kalmış. Strateji oyunlarıda gelir en azından oyun portföyü genişlemiş olur
zaten 3. parti ürünler ile kullanan kullanıyor adamlar mis gibi orjinal olarak destek getirdiler , illaki oyunda km olacak diye bir şey yok yapımcıya bırakıyor...
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maxmania 6 ay en beğenilen
buradaki bir çok arkadaşın belki haberi yoktur; microsoft yıllardır xbox konsolunu bilgisayar sınıfında tanımlanmasını istiyor, nedeni de abd' de bilgisayar için olan vergilendirme ev eğlence sistemlerinden daha az. klavye ve fare desteği ile bilgisayar konsol sınırını daha da belirsiz hale getirecek. hem rakibine göre bir adım öne geçecek hem de vergi konusunda avantajlı bir konuma gelebilecek.
buradaki bir çok arkadaşın belki haberi yoktur; microsoft yıllardır xbox konsolunu bilgisayar sınıfında tanımlanmasını istiyor, nedeni de abd' de bilgisayar içi...
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El Prezidente 6 ay
işte bu bana xbox aldırır. gamepad ile stratejiyi geçtim fps bile oynanmıyor.
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TheNewAtilla 6 ay
Mouse vs gamepad tartışması gereksiz. Pcde kimisi 20 liralık mousela kimi de 500 liralık mousela oynuyor. Pcdeki Donanım farkına girmiyorum bile.
Mouseda gelsin, W10 da gelsin. Online parası da kalkarsa bende yeni nesil çıkacak xboxı alırım.
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zartzurt456 6 ay
fare de inputlag yaşıyanlar 125mhz alsınlar fareleri o zaman düzeliyor geçikme sorunu :D
fortnite de baya iyi olmuş ps4 deki gibi aynı darısı diyer oyunların başına diyeyim.
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JESKO 6 ay
PC kullanmadığım için ev de klavye/mouse yok olsa denerdim valla
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Safaklk 6 ay
Ben fortinede denedim arkadaslar ama farem logitech olmasina ragmen gec algilama sorunu oldu.Fareyi cevirdigimde kare kare donuyo akici olmuyo baska deneyen var mi acaba ?
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Xdian 6 ay
Xbox one çıkışında yaptığı hatalar yüzünden kaybettiği oyuncu kitlesini değişik yöntemlerle kazanmaya çalışıyor. Xbox one oyunlarının pc açılması, şimdi de klavye+mosue olayları, bir konsol sever olarak beni hiç tatmin etmiyor.
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kaan0101 6 ay
makina update yapıyorda destekli deneyecek oyun yok
bombercrew varmış ufak boyutlu onu indirir denerim
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Nunbolg 6 ay
gelirse ve gelecek zamanda steam gelirse xboxu sattığıma pişman olurum
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omenhope 6 ay
Bugün geliyordu deneyen oldu mu acaba?
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orctzl 6 ay
Güzel hamle bence. Multide lobileri kesinlikle ayıracaklardır bu konuda çok endişe etmiyorum. AoE, hatta belki Company of heroes gibi oyunları da göreceksek eğer konsolda bence güzel bir hamle oldu bu. Hatta AoE'nin xbox mağazasından görüntüsü sızdı sonra hemen kaldırdılar.
Lobileri nasıl ayırırlar ya da input cihazını değiştirme nasıl engellenir merak eden varsa bu video'yu izlemesini tavsiye ederim. Playstation'daki fortnite için bunu çok güzel yapabilmişler. Kontroller ile oyuna girip klavye mouse'a geçmeye çalışırsanız direk olarak "blocked" yazısı geliyor

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