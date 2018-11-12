Xbox One konsolu için klavye-fare desteği 14 Kasım’da başlıyor

Microsoft’un geçtiğimiz aylarda Insider programına sunduğu Xbox One konsolu için klavye-fare desteği 14 Kasım itibariyle nihai kullanıma sunuluyor. İlk özel klavye-fare setleri ise CES 2019 fuarında sahneye çıkacak.

Değişim başlıyor

Konsollar bilindiği üzere temel olarak kontrolcü desteği üzerinde şekilleniyor. Oyuncular genelde uzak bir noktadan kontrolcü ile oyunları oynuyor. Oyunlar da bu mantığa göre geliştiriliyor. Fare ve klavyenin yoğun kullanıldığı örneğin strateji oyunlarını konsollarda görmek veya verimli yönetebilmek pek mümkün değil.

Ayrıca Bkz.

"S Pen Remote özelliği geliştiricilere açılıyor"

Ne var ki Microsoft bunu değiştirmeye kararlı. Bir süredir Xbox One Insider programında test edilen fare-klavye desteği 14 Kasım tarihinde güncelleme olarak kullanıcılara sunulacak. Böylece herkes yeni özelliği deneyimleme şansına sahip olacak.

Klavye-fare desteği özellikle daha doğru nişan alma ve hedefi hızlı bulma konusunda yardımcı olacak. Sadece oyunlar değil oyuncu eşleştirme mekanizması da buna uyuyor. Yani klavye-fare kullanan oyuncular yine klavye-fare kullanan oyuncuyla eşleştirilecek.

Yeni özelliği ilk olarak Warframe ve Fortnite oyunlarının destekleyeceği açıklandı. Sonrasında pek çok yapım bu listeye eklenecek. Oyuncular genelde tüm fare-klayve setlerini kullanabiliyor ancak Razer gibi özel aydınlatmaya sahip setler de CES 2019 fuarını bekliyor.



