Alibaba’nın kurucusu Jack Ma:” Blockchain değil, Bitcoin balondur.”

Alibaba Group’un kurucusu Jack Ma, 2. World Intelligence Conference’da yaptığı konuşmada Blockchain teknolojisinin değil, Bitcoin’in balon olduğunu söyledi.

Ma, senelerdir Blockchain’i araştırdığını ve ”big data çağında”olan toplum için bu teknolojinin, verinin gizliliği ve güvenliği hususunda gerek hükümetler ve gerek bireyler arasındaki tüm sorunları çözebilme potansiyeli olduğunu söyledi.

Jack, ”trilyonlarca işlemlik” ticari hacmi olan Alibaba için (en son yayınlanan dördüncü çeyrek mali bilanço tablosuna göre 39.9 milyar dolar) güvenliğin büyük bir öneme sahip olduğunu da vurguladı.

Ma, Blockchain endüstrisinin gördüğü ilginin büyük çoğunluğunun, Blockchain’i “devasa bir altın madeni” olarak gören spekülatörlerden geldiğini belirtti. Ma, Bitcoin konusunda, kripto para piyasalarının zirvede olduğu Aralık 2017’de bile temkinliydi. Ma:” Bitcoin hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Biraz kafam karışık. Gerçekten işe yarasa dahi küresel ticaret kuralları ve finansal sistemler komple değişmek zorunda kalacak ki buna hazır olduğumuzu zannetmiyorum. Bu nedenlerden dolayı Alipay’de, ABD doları ve Avro üzerinde duruyoruz. Blockchain üzerine çalışmalar yapan bir takımımız var fakat Bitcoin, ardından gitmek istediğim bir şey değil.” demişti.

Jack Ma, geçen sene 41,8 milyar dolar net servetiyle Asya bölgesindeki en zengin adam sıfatını kazanmıştı. Alibaba Group üyesi Ant Financial tarafından yürütülen ve büyük bir popülariteye sahip mobil ödeme uygulaması Alipay de tahmini olarak 450 milyon kullanıcıya sahip.

Ant Financial, 2016 yılının yazında, Çin menşeli bir hayır kurumu ile olan işinin izlenebilirliğini ve güvenilirliğini arttırmak için Blockchain teknolojisi kullanmaya başlamıştı. Bu duyurunun ertesi yılında da Ant Financial, Blockchain uzmanları işe almaya başlamıştı.



https://cointelegraph.com/news/e-commerce-giant-alibabas-jack-ma-says-blockchain-is-not-a-bubble-bitcoin-is