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Alibaba’nın kurucusu Jack Ma:” Blockchain değil, Bitcoin balondur.”

Çin menşeli e-ticaret devi olan Alibaba'nın kurucusu Jack Ma, Tianjin'de katıldığı bir konferansta Blockchain teknolojisi ve Bitcoin hakkındaki görüşlerini belirtti.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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kripto para
Ali Bertay Solak
Haber Editörü
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Alibaba’nın kurucusu Jack Ma:” Blockchain değil, Bitcoin balondur.”
Alibaba Group’un kurucusu Jack Ma, 2. World Intelligence Conference’da yaptığı konuşmada Blockchain teknolojisinin değil, Bitcoin’in balon olduğunu söyledi.
Ma, senelerdir Blockchain’i araştırdığını ve ”big data çağında”olan toplum için bu teknolojinin, verinin gizliliği ve güvenliği hususunda gerek hükümetler ve gerek bireyler arasındaki tüm sorunları çözebilme potansiyeli olduğunu söyledi.
Jack, ”trilyonlarca işlemlik” ticari hacmi olan Alibaba için (en son yayınlanan dördüncü çeyrek mali bilanço tablosuna göre 39.9 milyar dolar) güvenliğin büyük bir öneme sahip olduğunu da  vurguladı.
Ma, Blockchain endüstrisinin gördüğü ilginin büyük çoğunluğunun, Blockchain’i “devasa bir altın madeni” olarak gören spekülatörlerden geldiğini belirtti. Ma, Bitcoin konusunda, kripto para piyasalarının zirvede olduğu Aralık 2017’de bile temkinliydi. Ma:” Bitcoin hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Biraz kafam karışık. Gerçekten işe yarasa dahi küresel ticaret kuralları ve finansal sistemler komple değişmek zorunda kalacak ki buna hazır olduğumuzu zannetmiyorum. Bu nedenlerden dolayı Alipay’de, ABD doları ve Avro üzerinde duruyoruz. Blockchain üzerine çalışmalar yapan bir takımımız var fakat Bitcoin, ardından gitmek istediğim bir şey değil.” demişti.
Jack Ma, geçen sene 41,8 milyar dolar net servetiyle Asya bölgesindeki en zengin adam sıfatını kazanmıştı. Alibaba Group üyesi Ant Financial tarafından yürütülen ve büyük bir popülariteye sahip mobil ödeme uygulaması Alipay de tahmini olarak 450 milyon kullanıcıya sahip.
Ant Financial, 2016 yılının yazında, Çin menşeli bir hayır kurumu ile olan işinin izlenebilirliğini ve güvenilirliğini arttırmak için Blockchain teknolojisi kullanmaya başlamıştı. Bu duyurunun ertesi yılında da Ant Financial, Blockchain uzmanları işe almaya başlamıştı.
 

https://cointelegraph.com/news/e-commerce-giant-alibabas-jack-ma-says-blockchain-is-not-a-bubble-bitcoin-is Yorum Yaz
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ilker_kiran 1 yıl
Ne balonmuş arkadaş, o kadar iğne batırıyorlar bana mısın demiyor.
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interwap 1 yıl
En doğru söylemlerden biri.
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MasterofMsasters 1 yıl
İçinde 500 XT (şu an 500*0,06=30 dolar) olan WCX.ico hesaplarından isteyen varsa bana özelden mesaj atabilir. Sadece aktivasyon yapacaksınız ve 500 XT sizin olacak.
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Maestro26 1 yıl
Para konusunda nirvana yapmışsın daha konuşuyorsun Jack ma!!!
Bu sözümü not edin beyler...
"BTC aleyhinde konuşan ne kadar godaman, ensesi kalın, Jack ma gibi adamlar günü gelince BTC ve kripto paralara övgüler yagdiracaklar..."
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Mete Can Karahasan 1 yıl Maestro26
Sen de başkasının dalgasında sörf yapmayı hayal et, dur. Çin, ABD savaşı isteyenler başka konuya uğramasın. Bitcoin-blockchain savaşımı zaten bunun özeti gibi.
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Virtual Reality 1 yıl
Jack baba duy sesimizi
Milyarların döndüğü Alibaba dan, AliExpress den tam anlamıyla faydalanamayalım diye, gümrüksüz alışveriş limitimiz €22 ya düşürüldü. Babaaaa, sen bir yolunu bulur çözersin baba. Bizimkileri biraz sıkıştır baba
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e_capkan 1 yıl
coca cola da balon aynı mantıkla.
en bilinen marka olduğu için popüler.
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Artunç 1 yıl
Bitcoin veya diğer kripto paralar elbette risk içeriyorlar. Bunu zaten herkes biliyor önemli olan bu teknolojinin ilerde kullanım oranlarının ne seviyede olacağı. Bazı ülkeler oldukça soğuk bakıyor bu teknolojiye herkesin malumu. Bizim ülkemizde henüz hazırlıklı diyemem. Zaten birçok güvenlik açığı içermesi ve spekülatif hareketlerin de sıklıkla yaşanması kripto paralar konusunda ülkeleri tedirgin eden en önemli sebepler diyebiliriz..
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ssbrutality 1 yıl
Tipige yapıga bi bagele..Kırk Haramilerin Ali Babası.
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PrensCin 1 yıl
kara para aklıyorlar kara para :) o kadar parayı nasıl sevkiyat yapacaklar bilinmeden
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S.Vettel 1 yıl
Adamın kafası lego oyuncaklarına benziyor
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alp0007 1 yıl
Uzaylı herhalde
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gurkanse 1 yıl
bir insanın bir iş yapıp zengin olması,alakasız konular hakkında uzman olduğu anlamına mı geliyor? bu adama ne diye bitcoin için danışılıyor? bu adam bitcoin kripto para uzmanı mı? sadece ticaret yapan biri.uzman farklı ticaret yapan farklıdır.her ticarette zengin olana fikrini sorsak vay halimize
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