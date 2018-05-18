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Bitcoin madenciliği, dünya enerjisinin %0.5’ini kullanacak

Joule dergisinde “Bitcoin'in Büyüyen Enerji Problemi” makalesini yayınlayan Ekonomist Alex de Vries, Independent ile yaptığı bir röportajda, Bitcoin madenciliğinin enerji tüketimi hakkında konuştu
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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kripto para
Ali Bertay Solak
Haber Editörü
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De Vries, Bitcoin madencilik şebekesinin, şu an yaklaşık 2.55 GW elektriği tükettiğini, gelecekte 7.67 GW tüketeceğini ve dünya enerjisinin %0.5'ini kullanacağını söyledi. Daha iyi karşılaştırma yapabilmek için; İrlanda 3,1 GW ve Avusturya 8,2 GW tüketiyor.
Madencilik ağının enerji tüketimi konusunda büyük bir sorunu olduğunu ve bu sorunun gittikçe büyüdüğünü söyleyen De Vries. “Şimşek Şebekesi” gibi çözümlerin durumu hafifletebileceğine dikkat çekiyor.
Bitcoin’in madencilik sistemi, madencilere ödüllerini verebilmek için birtakım hesaplamalar yapmak zorunda kalıyor ve bu hesaplamalar çok fazla enerji harcıyor. Şubat ayının ortalarında 2018 yılı için, İzlanda’daki kripto para madenciliğinin, ülkedeki tüm yerleşim birimlerinden daha fazla elektrik tükettiği belirtilmişti.
Madenciliğin enerji tüketimi konusunda De Vries:” Düzenli finansal sistemlere kıyasla, elektrik kullanımında aşırı bir fark var. Bu artan elektrik talebi, çevreyi koruma konusundaki hedeflerimize ulaşmamıza kesinlikle yardımcı olmayacak.” dedi.
Bilimsel araştırmaların, farklı Bitcoin madencilik cihazlarının bireysel kullanım detaylarına girip, bugün bile çok zor olan ve madencilik sisteminin ödül hesaplamada kullandığı bütün bu hash hesaplamalarını yapan cihazların harcadığı elektriği ölçmeyi hedeflediği vurgulanıyor. De Vries, Bitmain şirketinin Antminer cihazlarını, her makinenin ne kadar enerji harcadığını göstermek amacıyla örnek olarak kullanıyor.
Bitcoin madenciliği, dünya enerjisinin %0.5’ini kullanacak
 
De Vries, araştırmasının, Bitcoin madenciliğinin enerji tüketimi hakkındaki araştırmalara öncülük edeceğini ve bu tip araştırmaları arttırabileceğini düşünüyor. Madencilik sisteminin harcadığı enerji konusundaki ilk araştırmayı yapan De Vries, dünyanın yuvarlak hesaplar yerine, söz konusu ağın nereye gideceği hakkında daha kesin bilimsel hesaplar yapması gerektiğini söylüyor.  

https://cointelegraph.com/news/bitcoin-mining-to-use-05-of-worlds-energy-by-end-of-2018-peer-reviewed-research-shows Yorum Yaz
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ozmenakif 1 yıl en beğenilen
Yetmez, 10% olsun. Türbinler Bitcoin için dönsün. Gerekirse evlerin elektriği kesilsin ama bitcoin kesilmesin. Dünyaya çok lazım bitcoin
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emre1393 1 yıl
herifler küresel ısınmayı hızlandırıyor bi halt yapmadıkları gibi, ulan elektrik harcayıp atmosfere ısı olarak geri veriyorsunuz, yararlı bir iş yapsanız hadi neyse.
herifler küresel ısınmayı hızlandırıyor bi halt yapmadıkları gibi, ulan elektrik harcayıp atmosfere ısı olarak geri veriyorsunuz, yararlı bir iş yapsanız hadi n...
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35plt35 1 yıl
Green House Effect. %0,50 büyük oran, çok büyük oran.
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DH Misafiri 1 yıl
ya bu balon sey madem bu kdr iyi ve onemli ndn buyuk ve guclu ulkeler butun enerjilerini bian once butun madeni almak icin ugrasmiyo? ndn siradan ninsanlar kucuk sistemlerle kazi yapsin istiyo? yakinda patlayacak bu herkes gorecek.dolar euro gibi ulke ve bolge paralari asla bitmez ve yerini vermez
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pasa king 1 yıl
değirmenin suyunu kim tutuyor da bilmeme kaç bitcoin de biteceğini iddia ediyor. madem bitecek demek ki bunun arkasında birileri var amacı nedir? kime ne kazdırıyor? neyin hesaplamarı yapılmaktadır ? en önemlisi de çevreye verdiği zarar çok büyük.bu zamana kadar net olarak bu soruların cevapları net olarak alınamadı.???????????
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elmek6 1 yıl
Umarim su kuantum bilgisayari hazir olur ve bir seferde hepsini bitirirde, sorun kökten cözülür :)
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Mianfei 1 yıl
İnsanlar gezegenimizi kirletmek için her türlü kanser yöntemi buluyorlar.
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emre1393 1 yıl
herifler küresel ısınmayı hızlandırıyor bi halt yapmadıkları gibi, ulan elektrik harcayıp atmosfere ısı olarak geri veriyorsunuz, yararlı bir iş yapsanız hadi neyse.
Yanıtla +8
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ozmenakif 1 yıl en beğenilen
Yetmez, 10% olsun. Türbinler Bitcoin için dönsün. Gerekirse evlerin elektriği kesilsin ama bitcoin kesilmesin. Dünyaya çok lazım bitcoin
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