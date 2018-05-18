Bitcoin madenciliği, dünya enerjisinin %0.5’ini kullanacak

De Vries, Bitcoin madencilik şebekesinin, şu an yaklaşık 2.55 GW elektriği tükettiğini, gelecekte 7.67 GW tüketeceğini ve dünya enerjisinin %0.5'ini kullanacağını söyledi. Daha iyi karşılaştırma yapabilmek için; İrlanda 3,1 GW ve Avusturya 8,2 GW tüketiyor.

Madencilik ağının enerji tüketimi konusunda büyük bir sorunu olduğunu ve bu sorunun gittikçe büyüdüğünü söyleyen De Vries. “Şimşek Şebekesi” gibi çözümlerin durumu hafifletebileceğine dikkat çekiyor.

Bitcoin’in madencilik sistemi, madencilere ödüllerini verebilmek için birtakım hesaplamalar yapmak zorunda kalıyor ve bu hesaplamalar çok fazla enerji harcıyor. Şubat ayının ortalarında 2018 yılı için, İzlanda’daki kripto para madenciliğinin, ülkedeki tüm yerleşim birimlerinden daha fazla elektrik tükettiği belirtilmişti.

Madenciliğin enerji tüketimi konusunda De Vries:” Düzenli finansal sistemlere kıyasla, elektrik kullanımında aşırı bir fark var. Bu artan elektrik talebi, çevreyi koruma konusundaki hedeflerimize ulaşmamıza kesinlikle yardımcı olmayacak.” dedi.

Bilimsel araştırmaların, farklı Bitcoin madencilik cihazlarının bireysel kullanım detaylarına girip, bugün bile çok zor olan ve madencilik sisteminin ödül hesaplamada kullandığı bütün bu hash hesaplamalarını yapan cihazların harcadığı elektriği ölçmeyi hedeflediği vurgulanıyor. De Vries, Bitmain şirketinin Antminer cihazlarını, her makinenin ne kadar enerji harcadığını göstermek amacıyla örnek olarak kullanıyor.

De Vries, araştırmasının, Bitcoin madenciliğinin enerji tüketimi hakkındaki araştırmalara öncülük edeceğini ve bu tip araştırmaları arttırabileceğini düşünüyor. Madencilik sisteminin harcadığı enerji konusundaki ilk araştırmayı yapan De Vries, dünyanın yuvarlak hesaplar yerine, söz konusu ağın nereye gideceği hakkında daha kesin bilimsel hesaplar yapması gerektiğini söylüyor.

https://cointelegraph.com/news/bitcoin-mining-to-use-05-of-worlds-energy-by-end-of-2018-peer-reviewed-research-shows