Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Alibaba'nın kurucusu Jack Ma kung fu filminde oynadı

Alibaba Group'un CEO'su Çinli milyarder Jack Ma, dövüş sanatları ustalarıyla birlikte bir kung fu filminde rol aldı. Gongshoudao isimli filmde Jet Li, Tony Jaa ve Donnie Yen gibi tanınmış isimler var.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
3,5b
1
11
Sinema ve Dizi
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Çinli milyarder ve e-ticaret devi Alibaba Group'un CEO'su Jack Ma, Jet Li, Tony Jaa ve Donnie Yen gibi dövüş sanatları ustalarıyla birlikte bir kung fu filminde rol aldı. Gongshoudao adlı kısa filmin amacı Çin'in geleneksel dövüş sanatı Tai-chi felsefesini tanıtmak.
Ayrıca Bkz. "Kritik WPA2 açığını kapatan macOS High Sierra 10.13.1 güncellemesi çıktı"
Efsanevi girişimci, Çin ekonomisini güçlendirmek için e-ticaret sektöründeki mücadelesi ile hafızalarda yer etmiş bir isim. Jack Ma, filmin posterini Çinli sosyal medya sitesi Weibo'daki hesabında yayınladı. Ayrıca filmin diğer bir yıldızı olan Jet Li de Twitter üzerinden Ma'yı Tony Jaa ile birlikte gösteren bir afiş paylaştı.

Daha önce de Michael Jackson dansı yapmıştı

Bu arada Ma'nın ilk kez sıradışı yetenekleriyle gündeme gelmediğini belirtelim. Deneyimli yönetici bu yılın başlarında gerçekleştirilen Çin'in elektronik ticaret lideri Alibaba'nın 2017 kongresinde sahneye çıkarak Michael Jackson figürleri sergilemişti.
Jack Ma'nın kısa filmdeki rolü ile ilgili olarak konuşan bir Alibaba sözcüsü "Tutkulu bir Tai-chi uygulayıcısı olan Jack, bu geleneksel Çin dövüş sanatının yanı sıra pozitif felsefesini tanıtmak için filmde yer aldı. Tai Chi'nin manevi ve fiziksel faydalarının tüm dünyayla paylaşılması gerektiğine inanıyor" dedi.
Jack Ma'nın rol aldığı Gongshoudao isimli 20 dakikalık kısa filmin ilk gösterimi 11 Kasım'da yapılacak. Ayrıca filmi Çinli video platformu Youku üzerinden de izlemek mümkün olacak.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
mementopolis 2 yıl en beğenilen
adi gibi Cakma mübarek :D
2 Yanıt Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
x X x 2 yıl
R E K L A M L . .

Haber baştan sona 11.11 kokuyor
Zaten gösterim tarihi de 11.11'miş
AliExpress deli gibi 11.11'e hazırlanıyor
Ugreen'den bir ürün almıştım geçenlerde, mesaj atmışlar dün ve

"Dear Customer,
11.11 is Coming soon ... ...
Unbelievable Big Discount on 11.11, Will Never Meet Again."

demişler. Ciddi olabilirler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ron Swanson 2 yıl
Haber değeri yok?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sadrag 2 yıl
"Paramla döverim lan sizi!"
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ceqa 2 yıl
Zengin olunca yapılacak şımarıklıklar
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Amd64x2 2 yıl Ceqa
Ceqa
Zengin olunca yapılacak şımarıklıklar

hocam ekşide böyle bir başlık vardı çok gülmüştüm onu aklıma getirdiniz

(sabah işe giderken bir kuş sütü eksik olan kahvaltı masasından sadece bir yudum portakal suyu içip aceleyle çıkmak)
(son lokmayla ayranın son yudumunu denkleştirmek için strese girmicem.. ikinci ayranı isticem.. yarıdan fazlasını masada bırakıcam..kafa hala fukara çalışıyor.. ne dürümü lokması ayranı lan..)
gibi gibi
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mrxy81 2 yıl
Adamın sayamadığımız kadar parası var ve hala bunlara kafa yorup uğraşıyorsa helal olsun. Bana biraz Sakıp Sabancı'yı anımsattı. Sakıp ağada 60'ından sonra motor alıp dışarda kullanmasına izin vermedikleri için anca evimin bahçesinde binebiliyorum diye dert yanıyordu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
crazywinner3 2 yıl
neden :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mementopolis 2 yıl en beğenilen
adi gibi Cakma mübarek :D
2 Yanıt Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bilal1327 2 yıl mementopolis
Ya bu espri ne ya 😂
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 2 yıl mementopolis
:D :D
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +140 madmahmutd +137 Domatore +113 Mugetsuga +110 Galatas4ray +109 sistemli adam +87 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3521 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
film, sinema ve
13 etiket daha aliexpress dizi jack ma dövüş alibaba group gongshoudao jet li tony jaa kung fu tai-chi Sinema ve Dizi Bilim ve Teknoloji Onur Seven
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Micron’dan güvenlik kameralarına yönelik microSD kartlar 2 yıl Asus GTX1070Ti Strix incelemesi "Dengeler değişiyor mu, GTX1080'i geçiyor mu?" 2 yıl 5 milyar dolarlık Savunma Sanayii İcra Komitesi kararları açıklandı 2 yıl Metan seviyesindeki açıklanamayan artış bilim insanlarını endişelendiriyor 2 yıl Yeni Android One telefonu HTC U11 life resmileşti 2 yıl Yerli otomobilde resmi adım: Aracı üretecek isimler belli oldu 2 yıl Bitcoin 7 bin dolara koşuyor [Güncelleme: 1 bitcoin 7000 doları geçti] 2 yıl Karşınızda HTC'nin yeni amiral gemi telefonu U11+ 2 yıl Tesla üçüncü çeyreğe ait mali sonuçları paylaştı: Zarar, beklenenden daha büyük 2 yıl Razer’ın patronu milyarder olmak üzere 2 yıl Sanal madencilik yavaşladı, AMD hisseleri düşüşe girdi 2 yıl Kasım ayının öne çıkan oyun ve uygulamaları 2 yıl Razer'ın yeni oyuncu odaklı telefonu tanıtıldı! Razer Phone karşınızda 2 yıl Instagram şimdi de Stop Motion özelliğini deniyor 2 yıl Şifreli mesajlaşma platformu Signal'in masaüstü uygulaması çıktı 2 yıl Samsung DRAM üretim hacmini arttıracak 2 yıl Amazon'un iOS uygulamasına artırılmış gerçeklik desteği geldi 2 yıl AMD’nin yeni nesil EPYC işlemcileri hakkında ilk detaylar geldi 2 yıl Rüzgar enerjisi Avrupa'da rekor kırdı 2 yıl Citroen, 2023'e kadar elektrikli araçlarda önemli atılım hedefliyor 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Alibaba'nın kurucusu Jack Ma kung fu filminde oynadı Sonraki Atak 2 ve genel maksat helikopterinin kavramsal tasarımları yayınlandı 2 yıl Rus ordusundan "drone avlayabilen" mobil elektronik harp sistemi 2 yıl Football Manager 2018 eşcinselliğe kapıyı araladı 2 yıl Karşınızda 600 beygirlik Toyota C-HR 2 yıl General Mobile'ın Android Oreo 8.0 güncelleme tarihi açıklandı 2 yıl İntihar eğilimlerini tespit edebilen sistem geliştirildi 2 yıl Microsoft HoloLens Türkiye'de satışa çıkıyor 2 yıl Kritik WPA2 açığını kapatan macOS High Sierra 10.13.1 güncellemesi çıktı 2 yıl Silikon Vadisi'ndeki teknoloji devleri Türkiye'ye geliyor 2 yıl Nvidia'nın yeni yapay zekası, sahte insan görüntüleri oluşturuyor 2 yıl Türkiye fiyatının altına satın alabileceğiniz 7 bilgisayar bileşeni 2 yıl Google Fast Pair özelliği tüm Android cihazlara geliyor 2 yıl Yerli otomobil için Vestel, Karsan ve Anadolu Isuzu iddiaları 2 yıl Rus kaynaklı reklamlardan 126 milyon ABD’li Facebook kullanıcısı etkilendi 2 yıl iOS Fotoğraflar uygulaması sütyen barındıran fotoğrafları otomatik grupluyor 2 yıl Sony FE 400mm F2.8 GM OSS Süper Telefoto lens gelecek yıl piyasaya çıkacak 2 yıl Nvidia GeForce GTX 1070 Ti hız aşırtılabiliyor 2 yıl TP-Link'in yeni telefonu amiral gemilerine meydan okuyor 2 yıl İptal edilen House of Cards spin-off dizileri ile geri dönebilir 2 yıl Hyundai Mobis dünyanın ilk sunroof hava yastığını geliştirdi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim