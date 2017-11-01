Alibaba'nın kurucusu Jack Ma kung fu filminde oynadı

Çinli milyarder ve e-ticaret devi Alibaba Group'un CEO'su Jack Ma, Jet Li, Tony Jaa ve Donnie Yen gibi dövüş sanatları ustalarıyla birlikte bir kung fu filminde rol aldı. Gongshoudao adlı kısa filmin amacı Çin'in geleneksel dövüş sanatı Tai-chi felsefesini tanıtmak.

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Efsanevi girişimci, Çin ekonomisini güçlendirmek için e-ticaret sektöründeki mücadelesi ile hafızalarda yer etmiş bir isim. Jack Ma, filmin posterini Çinli sosyal medya sitesi Weibo'daki hesabında yayınladı. Ayrıca filmin diğer bir yıldızı olan Jet Li de Twitter üzerinden Ma'yı Tony Jaa ile birlikte gösteren bir afiş paylaştı.

Daha önce de Michael Jackson dansı yapmıştı

Bu arada Ma'nın ilk kez sıradışı yetenekleriyle gündeme gelmediğini belirtelim. Deneyimli yönetici bu yılın başlarında gerçekleştirilen Çin'in elektronik ticaret lideri Alibaba'nın 2017 kongresinde sahneye çıkarak Michael Jackson figürleri sergilemişti.

Jack Ma'nın kısa filmdeki rolü ile ilgili olarak konuşan bir Alibaba sözcüsü "Tutkulu bir Tai-chi uygulayıcısı olan Jack, bu geleneksel Çin dövüş sanatının yanı sıra pozitif felsefesini tanıtmak için filmde yer aldı. Tai Chi'nin manevi ve fiziksel faydalarının tüm dünyayla paylaşılması gerektiğine inanıyor" dedi.

Jack Ma'nın rol aldığı Gongshoudao isimli 20 dakikalık kısa filmin ilk gösterimi 11 Kasım'da yapılacak. Ayrıca filmi Çinli video platformu Youku üzerinden de izlemek mümkün olacak.