Alibaba'nın kurucusu Jack Ma kung fu filminde oynadı

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Çinli milyarder ve e-ticaret devi Alibaba Group'un CEO'su Jack Ma, Jet Li, Tony Jaa ve Donnie Yen gibi dövüş sanatları ustalarıyla birlikte bir kung fu filminde rol aldı. Gongshoudao adlı kısa filmin amacı Çin'in geleneksel dövüş sanatı Tai-chi felsefesini tanıtmak.Ayrıca Bkz. "Kritik WPA2 açığını kapatan macOS High Sierra 10.13.1 güncellemesi çıktı"
Efsanevi girişimci, Çin ekonomisini güçlendirmek için e-ticaret sektöründeki mücadelesi ile hafızalarda yer etmiş bir isim. Jack Ma, filmin posterini Çinli sosyal medya sitesi Weibo'daki hesabında yayınladı. Ayrıca filmin diğer bir yıldızı olan Jet Li de Twitter üzerinden Ma'yı Tony Jaa ile birlikte gösteren bir afiş paylaştı.
Daha önce de Michael Jackson dansı yapmıştı
Bu arada Ma'nın ilk kez sıradışı yetenekleriyle gündeme gelmediğini belirtelim. Deneyimli yönetici bu yılın başlarında gerçekleştirilen Çin'in elektronik ticaret lideri Alibaba'nın 2017 kongresinde sahneye çıkarak Michael Jackson figürleri sergilemişti.
Jack Ma'nın kısa filmdeki rolü ile ilgili olarak konuşan bir Alibaba sözcüsü "Tutkulu bir Tai-chi uygulayıcısı olan Jack, bu geleneksel Çin dövüş sanatının yanı sıra pozitif felsefesini tanıtmak için filmde yer aldı. Tai Chi'nin manevi ve fiziksel faydalarının tüm dünyayla paylaşılması gerektiğine inanıyor" dedi.
Jack Ma'nın rol aldığı Gongshoudao isimli 20 dakikalık kısa filmin ilk gösterimi 11 Kasım'da yapılacak. Ayrıca filmi Çinli video platformu Youku üzerinden de izlemek mümkün olacak.
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Haber baştan sona 11.11 kokuyor
Zaten gösterim tarihi de 11.11'miş
AliExpress deli gibi 11.11'e hazırlanıyor
Ugreen'den bir ürün almıştım geçenlerde, mesaj atmışlar dün ve
"Dear Customer,
11.11 is Coming soon ... ...
Unbelievable Big Discount on 11.11, Will Never Meet Again."
demişler. Ciddi olabilirler.
hocam ekşide böyle bir başlık vardı çok gülmüştüm onu aklıma getirdiniz
(sabah işe giderken bir kuş sütü eksik olan kahvaltı masasından sadece bir yudum portakal suyu içip aceleyle çıkmak)
(son lokmayla ayranın son yudumunu denkleştirmek için strese girmicem.. ikinci ayranı isticem.. yarıdan fazlasını masada bırakıcam..kafa hala fukara çalışıyor.. ne dürümü lokması ayranı lan..)
gibi gibi
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