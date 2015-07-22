Alman otomobil üreticileri, Nokia Here Maps'i 2.7 milyar dolara satın alıyor

Nokia'nın uzun zamandır satılma haberleriyle gündeme gelen harita servisi Here Maps, Wall Street Journal'ın son haberine göre Alman otomobil devlerine gidiyor.

Bu doğrultuda Audi, BMW ve Mercedes'in Nokia Here Maps'i satın almak noktasında 2.7 milyar dolar ödemek için anlaştığı belirtiliyor. Üç büyük üreticinin satın alma işlemini gerçekleştikten sonra ise Fiat, Chrysler, Ford, Renault, Toyota ve General Motors gibi diğer şirketleri de Here Maps'e yatırım yapmaları yönünde davet edeceği söylenenler arasında yer alıyor.

Audi, BMW ve Mercedes'in Nokia Here Maps ile bu kadar ilgilenmesinin nedeni ise bu tarz bir harita bilgisini günümüzde Google haricinde bulmanın oldukça zor olması. Harita bilgileri özellikle sürücüsüz otomobiller için çok büyük önem taşıyor ve Avrupa bölgesi için en doğru bilgiyi Here Maps sağlıyor.

Önümüzdeki hafta içerisinide netleşmesi beklenen satın alma süreci, uzun zamandır büyük bir merakla bekleniyor.

http://www.wsj.com/articles/german-car-makers-audi-bmw-and-daimler-to-buy-nokia-here-1437493575