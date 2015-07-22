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Alman otomobil üreticileri, Nokia Here Maps'i 2.7 milyar dolara satın alıyor

3 yıl
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Diğer Yazılım
Can Tunçer
Haber Editörü
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Alman otomobil üreticileri, Nokia Here Maps'i 2.7 milyar dolara satın alıyor
 
Nokia'nın uzun zamandır satılma haberleriyle gündeme gelen harita servisi Here Maps, Wall Street Journal'ın son haberine göre Alman otomobil devlerine gidiyor.
Bu doğrultuda Audi, BMW ve Mercedes'in Nokia Here Maps'i satın almak noktasında 2.7 milyar dolar ödemek için anlaştığı belirtiliyor. Üç büyük üreticinin satın alma işlemini gerçekleştikten sonra ise Fiat, Chrysler, Ford, Renault, Toyota ve General Motors gibi diğer şirketleri de Here Maps'e yatırım yapmaları yönünde davet edeceği söylenenler arasında yer alıyor.
Audi, BMW ve Mercedes'in Nokia Here Maps ile bu kadar ilgilenmesinin nedeni ise bu tarz bir harita bilgisini günümüzde Google haricinde bulmanın oldukça zor olması. Harita bilgileri özellikle sürücüsüz otomobiller için çok büyük önem taşıyor ve Avrupa bölgesi için en doğru bilgiyi Here Maps sağlıyor.
Önümüzdeki hafta içerisinide netleşmesi beklenen satın alma süreci, uzun zamandır büyük bir merakla bekleniyor.

http://www.wsj.com/articles/german-car-makers-audi-bmw-and-daimler-to-buy-nokia-here-1437493575 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
dr20mouse 3 yıl en beğenilen
Eğer Here maps satılırsa biz kullanmaya devam edebilecek miyiz?
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shadowmexo 3 yıl
en iyi navigasyon programı şuan. satıştan sonra son kullanıcıyı olumsuz etlimemesini ve yenilikçi hareketlerinin devamını bekliyorum.
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fatih-8 3 yıl
Poi bulma noktasında pek başarılı bulmadım. L920 almamdaki önemli sebeplerden biriydi. Konumumu tutturma noktasında telefondan kaynaklı bir sorun zaten var. Ne kadar tarif etse de gene en saglami cami açıp yerlisine sormak:D. Bu navigasyon programlarının dilinden bi türlü anlayamadım. Ha bi de bulunduğumuz yüksekliği de gösterse iyi olurdu. Sehir dışında ise yarıyor.
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chamicals2 3 yıl
zamanında 8.5 milyar dolar harcamıştı nokia . şimdi 4.5 satıyor yazık gerçekten !!
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xe17 3 yıl
Nokia'nın her ürünü gibi buda güzeldi, belle'ye yaptığı gibi here'nin mobildeki halinden de desteğini çekmez umarım
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DaRKFoRCeS 3 yıl
Güzel bir program Ankara'da bilmediğimiz yeri bulmamızda yardımcı oldu.
Yapımcılarına teşekkürü bir borç bilirim.
Satılırsa iyi şeyler olmayacak gibi bir düşünce var aklımda.
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DH Misafiri 3 yıl
Here map icin yazilan ovgulerin hepsi palavra. Kac kete yukledimse note 3 telime, her seferinde gec aciliyor. Aradigin adresler genelde eksik. Bulunmuyor . Tum navigasyonlarin en iyisi ve en hizli dogru sonuca gotureni sadece yandex. Herturlu adres var sistemde ve adresi yazmanizla aninda ekranda gozukmesi bir oluyor. Here map cok yavas ve gec gosteriyor.
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shadowmexo 3 yıl
en iyi navigasyon programı şuan. satıştan sonra son kullanıcıyı olumsuz etlimemesini ve yenilikçi hareketlerinin devamını bekliyorum.
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0MG90 3 yıl
Biz kullanmaya devam edelimde ne oluyorsa olsun
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thinkwithbrain 3 yıl
milyar dolar??

Nokia Here Maps'ın en kaliteli harita ve navigasyon yazılımı olduğuna kimse itiraz etmez heralde artık. Benim, arabayı bırak bisikletle bile geçmeyeceğim toprak araziden Nokia Here'nin navigasyon (3D modelleme yapan araç) aracı geçti. Verilen paraya şaşırdım(çok geldi) ama hak ediyor.
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BekirTemel 3 yıl
İyide Türkiye de 4 bin lira isteyecekler navigasyon opsiyonu eklettirmek için,madem böyle sağlam bir navigasyon uygulaması alıyorsun şunu araçlara direkt monte et ya da en fazla 1500 lira gibi nispeten makul fiyatlara aracı alacak kişiye ver ki hepimiz yararlanalım bu güzel adımdan,kimse memlekette navigasyon opsiyonuna 4 bin lira vermek istemiyor haklı olarak,eğer bu olmazsa mobil here den devam..
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Guest-5E274E432 3 yıl
inanmayın arkadaşlar satılma yok here otomobil devler,ne kiralandı sadece
1 Yanıt Yanıtla
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likonalite 3 yıl Guest-5E274E432
FoxKia
inanmayın arkadaşlar satılma yok here otomobil devler,ne kiralandı sadece

Medien: Nokias Kartendienst geht an deutsche Autobauer
stern.de/...
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maximus8282 3 yıl
Yani telefon uygulamasını geliştirmeyi kesecekseniz almayın. Türkiye'de bile metrosundan tramvayına kadar, evlerin kapı numaralarına kadar doğru yazan başka uygulama görmedim. Hemde ücretsiz. Bunu Almanlar alırsa hem geliştirmeyi keser hemde paralı yapar. Nokia sende satma şunu tam 2016'da nokia telefon alacağız diyoruz şu yaptığına bak. Satılırsa almam nokia falan.
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