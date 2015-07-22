Alman otomobil üreticileri, Nokia Here Maps'i 2.7 milyar dolara satın alıyor

Haber Editörü
Nokia'nın uzun zamandır satılma haberleriyle gündeme gelen harita servisi Here Maps, Wall Street Journal'ın son haberine göre Alman otomobil devlerine gidiyor.
Bu doğrultuda Audi, BMW ve Mercedes'in Nokia Here Maps'i satın almak noktasında 2.7 milyar dolar ödemek için anlaştığı belirtiliyor. Üç büyük üreticinin satın alma işlemini gerçekleştikten sonra ise Fiat, Chrysler, Ford, Renault, Toyota ve General Motors gibi diğer şirketleri de Here Maps'e yatırım yapmaları yönünde davet edeceği söylenenler arasında yer alıyor.
Audi, BMW ve Mercedes'in Nokia Here Maps ile bu kadar ilgilenmesinin nedeni ise bu tarz bir harita bilgisini günümüzde Google haricinde bulmanın oldukça zor olması. Harita bilgileri özellikle sürücüsüz otomobiller için çok büyük önem taşıyor ve Avrupa bölgesi için en doğru bilgiyi Here Maps sağlıyor.
Önümüzdeki hafta içerisinide netleşmesi beklenen satın alma süreci, uzun zamandır büyük bir merakla bekleniyor.
http://www.wsj.com/articles/german-car-makers-audi-bmw-and-daimler-to-buy-nokia-here-1437493575 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Yapımcılarına teşekkürü bir borç bilirim.
Satılırsa iyi şeyler olmayacak gibi bir düşünce var aklımda.
Nokia Here Maps'ın en kaliteli harita ve navigasyon yazılımı olduğuna kimse itiraz etmez heralde artık. Benim, arabayı bırak bisikletle bile geçmeyeceğim toprak araziden Nokia Here'nin navigasyon (3D modelleme yapan araç) aracı geçti. Verilen paraya şaşırdım(çok geldi) ama hak ediyor.
Medien: Nokias Kartendienst geht an deutsche Autobauer
stern.de/...
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
3860 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Diğer Yazılım, Maps ve