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Almanya'da filmleri aratmayan hırsızlık girişimi: Trenden Golf GTI çalmaya çalıştılar

Çok fazla Hollywood filmi izlediği düşünülen hırsızlar, Almanya'nın Münih kentinde sıfır otomobil yüklü trenden Volkswagen Golf GTI çalmaya çalıştı. Fakat işler pek de onların istediği gibi gitmedi.
1 ay
15,3b
1
28
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Almanya'da filmleri aratmayan hırsızlık girişimi: Trenden Golf GTI çalmaya çalıştılar
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Almanya’nın Münih kentinde Hollywood filmlerini aratmayan bir hırsızlık girişimi yaşandı. Hırsızlar, sıfır otomobillerle yüklü bir trenin vagonundan gözlerine kestirdikleri yeni Volkswagen Golf GTI’ı çalmaya çalıştı.

Autobild’in haberine göre söz konusu olay geçtiğimiz hafta yaşandı. Henüz kaç kişi oldukları ve kimlikleri bilinmeyen hırsızlık zanlıları, sıfır otomobilleri taşıyan trenin vagonundaki yeni Volkswagen Golf GTI’ı gözlerine kestirdi. Harekete geçmek için karanlığın çökmesini bekleyen zanlılar, kendi yaptıkları rampayı vagona yükleyerek aracı raylara indirmeyi başardı.

Planın ikinci aşaması başarısız oldu 

Planın ikinci aşamasında, tren yolunun yanındaki bariyerlerden bir parça kesip aracı oradan çıkarmak vardı. Buna da önceden hazırlıklı olan hırsızlar, aracı çaldıkları vagonun yanındaki bariyerden bir parça kesti. Fakat hesaba katmadıkları bir aksilik yaşandı. Kestikleri parça, aracın geçmesine yetecek büyüklükte değildi. Yine de çaldıkları Golf GTI’ı buradan geçirmeye çalışan hırsızlar, bariyerlere sıkışan aracı bırakmak zorunda kaldı.

Olayın yaşandığı Milbertshofen istasyonuna gelen polisler, Golf GTI’ı bariyerlerin arasında çalışır vaziyette buldu. Hazırlanan raporda, araca ve bariyerlere verilen zararın binlerce dolar olduğu belirtildi. Ekiplerin henüz hırsızlara dair bir iz bulamadığı ifade edildi.



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alemburda34 1 ay en beğenilen
Bizim ülkemizdeki hırsızlar olsa bu işi tertemiz hallederdi. Çıkmasada orada parçalarına ayırırlardı.
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REVENT0N 1 ay
Çok net viral
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sonofmana 1 ay
halbuki almanyada asgari ücret 2500 euro .. 3 ay çalışsa alırdı neden yaptı acaba :/
4 Yanıt Yanıtla +23
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tnrskr 1 ay
Araba yapamasakda hırsızlığı elimize gözümüze bulaştırmazdık. Utanın alamanlar.
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DH Misafiri 1 ay
Neden çalmaya çalışmışki Almanyada araba sudan ucuz değilmiydi ?
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bluedevil866 1 ay DH Misafiri
Araplar, iranlilar ve afganlari bu ulkeye dolduruyorlar. Sonra AfD ye oy atinca, vay efendim islam dusmani parti diye agliyor tanidigim Turk arkadaslar.
Ben her ay 900 euro vergi veriyorum. Karim da veriyor. senede 21000 euro vergi.
Bu vergim benim araplara, afrikalilara, afganlara gidiyor. Bu ulkeleye multeci olarak geliyorlar. Multeci ailenin ayricaliklari:
* cocuk basina aylik 300 euro cocuk parasi almalari
* 800 euroluk alile yardim paralari almalari
* Kiralarinin , whonungeltden 500 euroya kadar odenmesi.
3 cocuklu bir arap calismadan etmeden aldigi aylik para 900+ 800+ 500 = 2300 euro net para.
bunlar birde Mini Job yapiyor. 430 euro maas aliyor, esine de 450 euro bagliyorlar. cocuk parasi olarak ekstradan kindergelt 170 euro aliyorlar.
yani haftada 2 saat calisan multeci net olarak 3500 euro aliyor 3 cocuklu.
benim aylik net 3500 euro almam icin senelik gelirimin 70.000 euro olmasi gerekli.
bu secim cdu gidici. AfD ye aticaz oyumuzu.
bu adamlarin cogu mini job bile yapmiyor. ikinci el arabalari alip arap devletlerine gonderiyorlar veya caliyorlar. birde sisa bar midir nedir o copluklerden aciyorlar.
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Wi Fi 1 ay
"Türkiye'de olsa" yorumu olmadan olmaz zaten, sizde bu aşağılık kompleksi, bu Avrupa yalakaligi oldukça, Almanya'da golf GT 7500 euro bile olur. Hatta asgari ücret 2500 Euro olur, nede olsa o parayı buradaki işveren odemiyor, sizin işkembe-i kubranizdan çıkıyor.
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MonitörKertenkelesi 1 ay
Birincisi otomobil üreten ve ekonomisi ve ücret dağılımı da gayet iyi olan Almanya'da bir insan niye zaten ucuz olan otomobili çalıp hapse girmeyi göze alsın?
İkincisi arabanın fiyatı neydi ki binlerce dolar zarar verildi denmiş?
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orktas 1 ay MonitörKertenkelesi
Türkiye de Asgari ücret 2000Tl ama insanlar 20Lira için bile hırsızlık yapıyorlar. Bu da bunun gibi bir şey hırsız her yerde hırsızdır.
Belki çalışmıyordur çalan kişi amacı zaten araba çalmak olsa daha basit şekilde çalar burada amaç Gti’ı çalmakmış.
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kraix 1 ay
Araba orada çok ucuz değil mi. Neden çalma gereği duymuşlar.
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Askaparta 1 ay
Alman işi bu kadar.
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OverClocK1ng 1 ay
Barikata kursalar bariyer de, çocuk da yaparım, kariyer de.
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REVENT0N 1 ay
Çok net viral
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alemburda34 1 ay en beğenilen
Bizim ülkemizdeki hırsızlar olsa bu işi tertemiz hallederdi. Çıkmasada orada parçalarına ayırırlardı.
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astegon 1 ay
Kesin türktür zanlılar
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D.Baran 1 ay astegon
Ne demek isteyisun ula!
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