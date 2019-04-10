Almanya'da filmleri aratmayan hırsızlık girişimi: Trenden Golf GTI çalmaya çalıştılar

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Almanya’nın Münih kentinde Hollywood filmlerini aratmayan bir hırsızlık girişimi yaşandı. Hırsızlar, sıfır otomobillerle yüklü bir trenin vagonundan gözlerine kestirdikleri yeni Volkswagen Golf GTI’ı çalmaya çalıştı.

Autobild’in haberine göre söz konusu olay geçtiğimiz hafta yaşandı. Henüz kaç kişi oldukları ve kimlikleri bilinmeyen hırsızlık zanlıları, sıfır otomobilleri taşıyan trenin vagonundaki yeni Volkswagen Golf GTI’ı gözlerine kestirdi. Harekete geçmek için karanlığın çökmesini bekleyen zanlılar, kendi yaptıkları rampayı vagona yükleyerek aracı raylara indirmeyi başardı.

Planın ikinci aşaması başarısız oldu

Planın ikinci aşamasında, tren yolunun yanındaki bariyerlerden bir parça kesip aracı oradan çıkarmak vardı. Buna da önceden hazırlıklı olan hırsızlar, aracı çaldıkları vagonun yanındaki bariyerden bir parça kesti. Fakat hesaba katmadıkları bir aksilik yaşandı. Kestikleri parça, aracın geçmesine yetecek büyüklükte değildi. Yine de çaldıkları Golf GTI’ı buradan geçirmeye çalışan hırsızlar, bariyerlere sıkışan aracı bırakmak zorunda kaldı.

Olayın yaşandığı Milbertshofen istasyonuna gelen polisler, Golf GTI’ı bariyerlerin arasında çalışır vaziyette buldu. Hazırlanan raporda, araca ve bariyerlere verilen zararın binlerce dolar olduğu belirtildi. Ekiplerin henüz hırsızlara dair bir iz bulamadığı ifade edildi.



