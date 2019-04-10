Almanya'da filmleri aratmayan hırsızlık girişimi: Trenden Golf GTI çalmaya çalıştılar

Autobild’in haberine göre söz konusu olay geçtiğimiz hafta yaşandı. Henüz kaç kişi oldukları ve kimlikleri bilinmeyen hırsızlık zanlıları, sıfır otomobilleri taşıyan trenin vagonundaki yeni Volkswagen Golf GTI’ı gözlerine kestirdi. Harekete geçmek için karanlığın çökmesini bekleyen zanlılar, kendi yaptıkları rampayı vagona yükleyerek aracı raylara indirmeyi başardı.
Planın ikinci aşaması başarısız oldu
Planın ikinci aşamasında, tren yolunun yanındaki bariyerlerden bir parça kesip aracı oradan çıkarmak vardı. Buna da önceden hazırlıklı olan hırsızlar, aracı çaldıkları vagonun yanındaki bariyerden bir parça kesti. Fakat hesaba katmadıkları bir aksilik yaşandı. Kestikleri parça, aracın geçmesine yetecek büyüklükte değildi. Yine de çaldıkları Golf GTI’ı buradan geçirmeye çalışan hırsızlar, bariyerlere sıkışan aracı bırakmak zorunda kaldı.
Olayın yaşandığı Milbertshofen istasyonuna gelen polisler, Golf GTI’ı bariyerlerin arasında çalışır vaziyette buldu. Hazırlanan raporda, araca ve bariyerlere verilen zararın binlerce dolar olduğu belirtildi. Ekiplerin henüz hırsızlara dair bir iz bulamadığı ifade edildi.
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Ben her ay 900 euro vergi veriyorum. Karim da veriyor. senede 21000 euro vergi.
Bu vergim benim araplara, afrikalilara, afganlara gidiyor. Bu ulkeleye multeci olarak geliyorlar. Multeci ailenin ayricaliklari:
* cocuk basina aylik 300 euro cocuk parasi almalari
* 800 euroluk alile yardim paralari almalari
* Kiralarinin , whonungeltden 500 euroya kadar odenmesi.
3 cocuklu bir arap calismadan etmeden aldigi aylik para 900+ 800+ 500 = 2300 euro net para.
bunlar birde Mini Job yapiyor. 430 euro maas aliyor, esine de 450 euro bagliyorlar. cocuk parasi olarak ekstradan kindergelt 170 euro aliyorlar.
yani haftada 2 saat calisan multeci net olarak 3500 euro aliyor 3 cocuklu.
benim aylik net 3500 euro almam icin senelik gelirimin 70.000 euro olmasi gerekli.
bu secim cdu gidici. AfD ye aticaz oyumuzu.
bu adamlarin cogu mini job bile yapmiyor. ikinci el arabalari alip arap devletlerine gonderiyorlar veya caliyorlar. birde sisa bar midir nedir o copluklerden aciyorlar.
İkincisi arabanın fiyatı neydi ki binlerce dolar zarar verildi denmiş?
Belki çalışmıyordur çalan kişi amacı zaten araba çalmak olsa daha basit şekilde çalar burada amaç Gti’ı çalmakmış.
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