Volkswagen T-Roc yeni teaser videosuyla karşımızda

Volkswagen, 23 Ağustos'ta T-Roc'u sahneye çıkarmaya hazırlanıyor ancak o zamana kadar yeni kompakt SUV'yi yakından görebileceğimiz en gösterişli teaser videosu yayınlandı. Şirket tarafından paylaşılan son görüntü aracın farlarını, stop lambalarını ve gövdesini ortaya koyarken iç mekanından da bazı kesitler sunuyor.

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Videoda da vurgulandığı gibi T-Roc, Volkswagen'in diğer crossover'larının aksine daha cesur bir tasarıma sahip olmuş. Keskin ön farlara ev sahipliği yapan yeni geniş radyatör ızgarası bunun en net örneği. Kaput üzerindeki çıkıntılar T-Roc'un atletik tasarımının ipuçlarını verirken iç mekandaki gövde rengi detayların oldukça şık durduğunu söyleyelim.

Aracın arka bölümü Tiguan'den daha sportif ve keskin bir görünüm sunuyor. LED stop lambalarının çekicilik kattığı bu kısmın şık ve modern tasarımıyla ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Sadeliğin hakim olduğu iç mekanın merkezinde ise tanıdık dikdörtgen multimedya bilgi-eğlence sistemi var.

Volkswagen'in MQB platformunda üretilecek T-Roc'da giriş seviyesi 1.0 litre üç silindirli turbo (115 beygir) ve ilk kez makyajlı Golf'te gördüğümüz 150 beygir gücünde 1.5 litre TSI EVO turbo benzinli motor seçenekleri mevcut olacak. Ayrıca otomobilde 115 ile 150 beygire kadar güç üretebilen 1.6 ve 2.0 litrelik TDI dizel motorlar da göreceğiz. Birçok motor seçeneğinde altı ileri manuel ve yedi ileri DSG şanzıman seçeneği sunulacak.

http://www.express.co.uk/life-style/cars/841895/Volkswagen-T-Roc-2018-VW-teaser