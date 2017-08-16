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Volkswagen T-Roc yeni teaser videosuyla karşımızda

Alman otomotiv devi Volkswagen, 23 Ağustos'ta örtüsünü kaldıracağı yeni kompakt SUV modelinin yeni teaser görüntüsünü yayınladı. Kısa videoda, T-Roc'un üretime hazır bir versiyonunu görüyoruz.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
8,6b
1
16
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Volkswagen, 23 Ağustos'ta T-Roc'u sahneye çıkarmaya hazırlanıyor ancak o zamana kadar yeni kompakt SUV'yi yakından görebileceğimiz en gösterişli teaser videosu yayınlandı. Şirket tarafından paylaşılan son görüntü aracın farlarını, stop lambalarını ve gövdesini ortaya koyarken iç mekanından da bazı kesitler sunuyor.
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Videoda da vurgulandığı gibi T-Roc, Volkswagen'in diğer crossover'larının aksine daha cesur bir tasarıma sahip olmuş. Keskin ön farlara ev sahipliği yapan yeni geniş radyatör ızgarası bunun en net örneği. Kaput üzerindeki çıkıntılar T-Roc'un atletik tasarımının ipuçlarını verirken iç mekandaki gövde rengi detayların oldukça şık durduğunu söyleyelim.
Aracın arka bölümü Tiguan'den daha sportif ve keskin bir görünüm sunuyor. LED stop lambalarının çekicilik kattığı bu kısmın şık ve modern tasarımıyla ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Sadeliğin hakim olduğu iç mekanın merkezinde ise tanıdık dikdörtgen multimedya bilgi-eğlence sistemi var.
Volkswagen'in MQB platformunda üretilecek T-Roc'da giriş seviyesi 1.0 litre üç silindirli turbo (115 beygir) ve ilk kez makyajlı Golf'te gördüğümüz 150 beygir gücünde 1.5 litre TSI EVO turbo benzinli motor seçenekleri mevcut olacak. Ayrıca otomobilde 115 ile 150 beygire kadar güç üretebilen 1.6 ve 2.0 litrelik TDI dizel motorlar da göreceğiz. Birçok motor seçeneğinde altı ileri manuel ve yedi ileri DSG şanzıman seçeneği sunulacak.

http://www.express.co.uk/life-style/cars/841895/Volkswagen-T-Roc-2018-VW-teaser Yorum Yaz
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Arkeen 2 yıl
Muhtemelen pahalı olacak.
youtu.be/...
youtu.be/...
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xnoname 2 yıl
Bu ne ya instagramdaki yüzünün yarısını kapatıp foto çeken kızlar gibi tamamı nerde
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QralCess 2 yıl
Yeminle midem bulandı şu vwden heleki içi yokmu direksiyonu tedarik eden tedarikçi bile usanmıştır..
Çakal Vw alıyor çokca daha ucuza getiriyor sürekli değişime gitse ucuza gelmez kârda edemez..
Adamlar işi biliyor ona rağmen satıyorlar..
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Insigniaa 2 yıl QralCess
QralCess
Yeminle midem bulandı şu vwden heleki içi yokmu direksiyonu tedarik eden tedarikçi bile usanmıştır..
Çakal Vw alıyor çokca daha ucuza getiriyor sürekli değişime gitse ucuza gelmez kârda edemez..
Adamlar işi biliyor ona rağmen satıyorlar..

T-rocdaki direksiyonu ne ara gördünüz de bol keseden sallıyorsunuz
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manda kasa 2 yıl
diğer markaların işi zor.baya satar dıye dusunuyorum...
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dicetel10 2 yıl
Bu araç türkiyeye gelecekmi?Geirse fiyatı Tiguandan fazlamı yoksa azmı olur?Bilgisi olan arkadaşlar paylaşırsa sevinirim.
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SertyAdams 2 yıl dicetel10
Tiguan dan 10 15 bin ucuz olur ama b-suv a 100binden fazlası haram. Q2 nin çakması.
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a_y_k_u_t 2 yıl
O yukarıda ki alüminyum detay hoşuma gitmedi.
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Androit kullanici 2 yıl
Nokia nın 5mp lik 603 telefonu bile samsung un 5 mp lik telefonlarından daha iyi çekim yapıyor kalite olarak
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bugatti1907 2 yıl
yeni egea suv
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Kerim5100 2 yıl
Golf SV gibi bu da ülkemizdekilerin hayallerin ötesini geçmeyen araçlarından biri olacak :(
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-Uzumaki Naruto- 2 yıl
Turkiye ye gelmeyecek(gelmesi planlanmayan) olan aracin teaser videosundan banane?

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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