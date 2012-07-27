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Almanya'nın elektrik ihtiyacının %25,9'u artık yenilenebilir kaynaklardan sağlanıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
6,5b
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Alternatif Enerji
Shady
Haber Editörü
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Almanya'nın elektrik ihtiyacının %25,9'u artık yenilenebilir kaynaklardan sağlanıyor
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Dünyanın önde gelen ekonomilerinden Almanya, yenilenebilir enerji çözümlerine yaptığı yatırımların meyvesini topluyor. Her ne kadar fosil yakıtlı enerji santrallerinin elektrik üretimindeki üstünlüğü sürse de son yatırımlarla birlikte yenilebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik miktarı yılın ilk yarısında 67,9 TWh’a yükseldi. Böylece Almanya yenilenebilir enerjinin elektrik üretimindeki payını yaklaşık 10 sene içerisinde %3,8’den %25,97’ye yükseltmeyi başardı.

Almanya’nın Federal Enerji ve Su Endüstri Birliği BDEW’in son raporuna göre elektrik üretiminin %54,03’ü fosil yakıtlardan karşılanırken; son iki yılın aynı döneminde sırasıyla %18,3 ve %20,56 olan yenilebilir enerji çözümlerinden üretilen elektriğin kapasitesi ise bu yıl itibariyle nükleer santralleri geride bırakarak 67,9 TWh’a ulaştı.

Almanya'nın elektrik ihtiyacının %25,9'u artık yenilenebilir kaynaklardan sağlanıyor
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67,9 TWh’lik elektrik üretimi yenilenebilir çözümler arasında şu şekilde paylaşılmakta;

  • Rüzgar Enerjisi: %36 (Yıllık bazda %19,5’lik artış)
  • Biyokütle: %22 (Yıllık bazda %7,5’luk artış)
  • Fotovoltoik: %21 (Yıllık bazda %47’lik artış)
  • Hidroelektrik: %15 (Yıllık bazda %25’lik artış)
  • Diğer Çözümler: %4 (Yıllık bazda %10’luk artış)

Bilindiği üzere Almanya, yakın zamanda 7 nükleer santralde üretimi durdurmuş; 2021 itibariyle kullanımda olan 6 nükleer santralini ve hemen bir sonraki yıl da en yeni 3 nükleer santralini de kapatarak Nükleer Enerji ile vedalaşmayı planlıyor. Fakat Almanya’nın aksine enerji ihtiyacının %85’ini nükleerden karşılayan Fransa ise; nükleer enerjiden vazgeçilmesini doğru bulmazken; nükleer enerjiyi sanayinin olmazsa olmazı olarak görüyor.


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Batuist 7 yıl en beğenilen
Hastayım alman mühendisliğine ve kendilerine olan güvene. Dünyada başka hiçkimseye muhtaç olmadan yada diğerleri ne yapıyor diye bakmadan çalışıp araştırıp üreten, geliştiren ve oldukçada başarılı olan bir memleket.. Almanların bu mühendislik dehası hitlerin mirasıdır. 2. dünya savaşında kısacık bir süre içerisinde mühendislikte tarihte hiç olmadığı bir gelişme yaşadı almanya... hitler biraz daha direnebilseydi uzaya çıkıp oradanda dünyaya amerika kıtasına 1 saatte ulaşacak bir yarı uçak yarı uzay gemisi makineler geliştiriyorlardı. Gün yüzü görmemiş bir çok çalışma yarıda kalmış. ki hepside çok uçuk fikirlerdi.. bahsettiğim bunlardan biriydi. discovery sağolsun :) bizim şimdi dahi günümüz imkanlarıyla zor yapacağımız şeyleri adamlar prototip halind4e üretmişlerdi bile.. ama maalesef almanya yenik düşünce hepsi yarıda kaldı... o dönem hitler öyle bir gaz vermiş ki bu mühendislik alanına hala o gazla gidiyorlar... Bugün alman mühendisliğinin üstüne yok.. hayranım bu yönden onlara.. bizimkiler ise bir bulaşık makinesini dahi kendi kafalarından tasarlayıpta üretemiyorlar. yerli üretici diye satın aldığımız tüm markalar patent alıp üretip kendi markalarını yapıştırıyorlar.. bu kadar dışa dönüğüz yani kendi başımıza birşey üretemiyoruz..
Hastayım alman mühendisliğine ve kendilerine olan güvene. Dünyada başka hiçkimseye muhtaç olmadan yada diğerleri ne yapıyor diye bakmadan çalışıp araştırıp üret...
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idris 7 yıl
Grafiğe dikkatle bakılırsa almanya yenilenebilir enerjinin tamamının nükleer enerjiden daha fazla kullanıldığı görülmekte. Ancak yenilenebilir enerjiye bakıldığında %36 rüzgar, %22 biyokütle, %21 Güneş, %15 hidrolik güç şeklinde dağılmış. Gelin bunları tek tek bir inceleyelim.
Rüzgar: İlk yatırım maliyeti çok yüksek ve yılın dört mevsimi verimli rüzgar alan yerlere kurulmalı. Doğaya hiç bir zararı yok ve bakım maliyeti en düşük enerji üretim yöntemi. Türkiye da 4 mevsim kuvvetli rüzgar alan yer kısıtlı.
Güneş: İlk yatırım maliyeti oldukça yüksek fakat çevreye ve doğaya zarar vermeden enerji elde etmenin en iyi yollarından biri.
Biyokütle: Biyoyakıt gereksiniminden dolayı ciddi bir tarımsal üretim gerektirmekte. Aynı zamanda bu tarımsal üretimin doğal su kaynakları açısından olumsuz tarafları var.
Hidrolik Güç: Bu tür enerji üretimi için hidroelektrik santralleri vb. gerekiyor ve barajların bulunduğu bölgenin iklimine olumsuz etkileri bilinmekte.
Kendi fikrimce elde ettiğim sonuç şu:
1. Türkiye yinelenebilir enerji alanında güneş enerjisine odaklanmalıdır.
2. Nükleer enerji verimli bir enerji üretimi yöntemidir. (Ancak çok tehlikelidir. Ülkemizde liyakat ile ilgili çok büyük sıkıntılardan dolayı ben şahsen nükleer enerjiye fikren sıcak bakmama rağmen uygulamada karşıyım.)
3. Fosil yakıt kaynakları zaten giderek azalmakta.
En önemlisi ise insanoğlunun enerji ihtiyacı her geçen gün artmakta. Daha çok enerji üretmek yerine daha az enerji tüketmeyi öğrenmeliyiz.
Grafiğe dikkatle bakılırsa almanya yenilenebilir enerjinin tamamının nükleer enerjiden daha fazla kullanıldığı görülmekte. Ancak yenilenebilir enerjiye bakıldığ...
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oray 7 yıl
Valla bakiyorum herkes bu konuda bilgili oldukca, ben de kendi capimda bildigim herkesin anlayacagi dilde bir kac sey yazacagim,
Birinci olarak, gunes enerjisinin yatirim maaliyeti ruzgar enerjisinden cok daha yuksektir. Kimse yanlis bir bilgiye sahip olmasin bu konuda, ve gunes enerjisinin enerji verimliligi ruzgara gore daha dusuktur. Kisaca ekonomide urettigi megavat saate gore kac dolar maaliyeti olduguna bakilir ve buna ingilizcede "levelized cost" turkcede ise acikcasi bilmiyorum. Detaylara isterseniz google`dan bile bakabilirsiniz fakat Gunes enerjisi dunyanin en pahalli enerjisidir.
Turkiye gunese yonelmeli midir, yoksa ruzgara mi, acikcasi su anda Amerikada dahil ekonomik olarak ikisi de halen fosil yakita yaklasamiyor bile. Ama bu demek degildir ki onumuzdeki yillarda yakinlasmayacak... Fakat Turkiye bu tarz bir ekonomik cikmaza girmeye hazir mi, girerse altindan cikabilir mi, veya zaten battik batacagimiz kadar bi de boyle girsin mi demek lazim iste bunlar oldukca tartisilabilinecek konular... Ilk ele alindiginda ee Almanya giriyor, biz niye duruyoruz vs diyebilir bir insan, fakat madalyonun bir de diger yuzu var!
- Almanya Ruzgar turbin teknolojisini, gunes enerjisi teknolojisini kendi uretebiliyor, bunu disari da satiyor surekli. Adamlar teknolojisini kendi uretiyor... Sizce bu yeterince buyuk bir fark degil mi?
Peki turkiye ruzgar turbinlerini vs nerde aliyor? Disaridan, kendi uretiyor mu, veya onumuzdeki donemlerde boyle bir uretim teknolojisine yonelik bir adim dahi var mi? Yok... Neden, cunku yatirim istiyor, para istiyor, devlet seni direkt olarak bu konuda destekliyor mu? hayir...
Devlet politik olarak bitirdikten sonra gel uygulamasi var, yani sen fabrikani kurarsin, pervaneni uretecek teknolojiyi kesfedersin, uretirsin, yurt disinda adin sanin duyulursa seni koltuga oturtuyorlar, bu 50 yil once de boyleydi simdi de... Fakat kim boyle bir riske devlet destegi olmadan girmek ister ki? Almanya`da destek primlerine bi bakmanizi oneriyorum ArGedeki...
Devlet anlik kazancina bakiyor, gelecekte olabilecek karliliga degil. Belki ilerde bu degisir ama simdilik boyle.
O zaman kisaca bize sadece seyretmek dusmez mi? Veya boyle biz de yapabiliriz, ederiz yani ne var ki diyerek kendimizi avutmak mi...
Turkiye n`apmali?
- Turkiye Gunes enerjisine su an icin sadece ArGe olarak yonlenmelidir, universitelere yurt disi ve yurt ici yuksek meblaglarda destek dagitmali, oyle 1000-1200 TL asistan ucretiyle hicbir universitede kaliteli ogrenci tutamazlar acikcasi..., ArGede calisan asistanlara belki bu maasin 2 katini vermeliler... Belki %90`i basarisiz olabilir, ama elbet basarili olabilecek yenilikler ortaya cikabilir.
Acikcasi, yapilmisi zaten var, o yuzden basariya ulasmak da zor olmamali, yani en azindan imkansiz degil, isinlanmayi kesfetmeye calismiyoruz. "Zaten yapan yapmis, biz niye kendimizi zorlayalim, parasini verip aliriz, daha ucuza gelir" diye dusunebilirsiniz. O zaman yapacak bi sey yok zaten, ben bosuna yazmisim demektir bunlari. Zaten en buyuk sikinti da bu ya, misal;
Devlet Dusunuru: Mehmet, sence bu ruzgar turbununu ne kadara aliriz, yani maaliyet ne olur bize, ne kadar surede kurariz bu isi vs,
Mehmet Usta: 10M dolar, 1-2 yila insasi surer, 3 yil sonra aktif olarak elektrik uretebilir, XX Mwh.
DD: Eee peki biz bunun icin teknolojisini isine girsek, vs gelistirmeye calissak? nasil olur?
Mehmet Usta: 30-100M dolari bulabilir, ilk uretim bugunun degeriyle ve 10 yili bulur ilk turbun uretimi belki daha uzun orasi calismalara ve sonuclarina bagli...
DD: Tamam biz yurt disindan siparis ettittirelim sirketlere en iyisi, niye bekleyelim ve ustune daha cok para odeyelim di mi ama... 3-5 yila ben bu koltukta olmayacagim zaten.
Valla bakiyorum herkes bu konuda bilgili oldukca, ben de kendi capimda bildigim herkesin anlayacagi dilde bir kac sey yazacagim,Birinci olarak, gunes enerj...
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DH Misafiri 6 yıl
Bu sektörde Almanya kanatlandı uçuyor.Biz halen emekleme dönemindeyiz.
Yenilenebilir Enerji ile ilgili herşey ; www.enerjisistemleri.org
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DH Misafiri 7 yıl
Türkiye'de Enerji üretimimizi diğer ülkeler gibi neden yapamamaktadır.Veya Neden Yapmamaktadır ? radyodinlet.net/...
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Mobile Prof. 7 yıl
Bize hayal.
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vanhelsingson 7 yıl
bence nükleer tesis yapılmalı nedenini soracak olursanız nükleer bomba üretmemiz için nükleer reaktör olması lazım diye biliyorum. ama bu nükleer tesisler bir kaç taneyi geçmemeli.
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Bukalemun 7 yıl vanhelsingson
vanhelsingson

bence nükleer tesis yapılmalı nedenini soracak olursanız nükleer bomba üretmemiz için nükleer reaktör olması lazım diye biliyorum. ama bu nükleer tesisler bir kaç taneyi geçmemeli.

Nükleer bomba ve nükleer santral çalışmaları ayrı şeyler aslında , ancak benim eklemek istediğim

1 santralin etüt ve konumu / aktif olarak çalışnası yapılma çalışmaları 7 - 10 yıl sürmekte , türkiye için plan ise ilk etapta 2 ve sonrada 4 adet yapmak. SENCE HATA / YANLIŞ var mı? süreye ve enerji ihtiyacımıza bakarsak ?

EK BİLGİ 2010 verileri ;

1000 MW gücünde nükleer santralin yapım maliyeti 1.7-2.5 milyar dolardır. Kömür ve su santral yapım maliyetleri de benzerdir. Doğalgaz santral yapım maliyeti ise bu değerin 1/3 oranında olup oldukça ucuza mal edilmektedir. Nükleer santral yapım süresi 4-6 yıl arasında değişmektedir. Baraj ve kömür santralleri de bu süreye yakın süreçlerde olabilmektedir. Ancak doğalgaz santral yapımı en kısa olanıdır 1-1.5 yıl arasında bitirilip işletmeye alınabilir. Yapım süreleri açısından nükleer en uzun süreyi almakta olsa da enerji maliyetleri içinde en ucuzu hidrolik, nükleer ve kömürdür. En pahalısı ise doğalgazlı ve petrol santrallerdir. Ayrıca doğalgaz da petrol de dışa bağımlıdır. Bazı kömür santrallerimizde ithal kömürün kullanıldığını da unutmayalım.

Bir nükleer santral yapımında 1500-2000 kişi çalışmaktadır. Aynı baraj yapımlarında olduğu gibi yörede işsizlik ciddi oran da düşer. 4-5 yıl sürecek bu santralın yapımında hâkim malzeme beton ve çelik konstrüksiyondur. Çoğunluğu yerli imkânlar ile karşılanacaktır. Az sayıda yabancı firma mühendislerinin de üretimin bitmesine kadar başında bulunmaları doğaldır.

Yapıldığı bölgedeki işsizliğin çok azalacağı gibi birçok mühendis ve firma yetkililerinin o bölgeye yerleşmelerinden dolayı emlak ve arazi değerleri aniden yükselir. Bölgeye gelen kamyon ve malzeme miktarını düşünmek, sadece bu insanların barınma ve yiyecek sorunlarını bile çözümlemek amacı ile yöre halkına düşecek katma değeri hesaplamak bile oldukça zordur. Kısaca bu yatırımı bir demir-çelik, ya da bir baraj yatırımına benzetmek olasıdır. Ayrıca bölgesinden göçerek başka yörelere gidenler de bu tip projeler ile geriye memleketlerine rahatlıkla dönebilmektedirler.
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Amedra 7 yıl
haberden çok ülkemizin durumu masa üstüne yatırılmış daha habere girmeden once karşılaştırma savaşları yapılacağını anlamıştım zaten.
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westernblew 7 yıl
Üniversitede bu konu üzerine araştırmalarım olmuştu. NET olarak öğrendiğim bir bilgi :

Almanya' nın yıllık rüzgar dan elektrik üretimi 20000 MW

Türkiye'nin yıllık elektrik ihtiyacı 30000 MW

Ve Türkiye'nin rüzgar enerjisi potansiyeli Almanya dan dah fazla..


Varın gerisini siz düşünün..


Yanlız şu kadar var ki ilk yatırım maliyeti çok fazla bunun için Almanya da yıllar öncesinden planlama yapmış...
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Legolas Greenleaf 7 yıl
Helal olsun adamlara. Mühendislik dedin mi saygıyla eğileceksin adamların önünde.
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Statistik 7 yıl
Bazi insanlar nukleer santral istiyor, saniyorlarki nukleer santral sahibi olursak atom bombalari uretebilcegi, boylece daha guclu ulke veya super guc olcaz, ama Almanya ve Japonya'ya bakin, orda santrallar var ama atom bombalari veya atom baslikli fuzeleri yok, buna ragmen cok gelismisler, ote yandan Pakistan'a bakin nukleer silahlar ama en geride olan ulkelerden
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Bukalemun 7 yıl Statistik
Statistik

Bazi insanlar nukleer santral istiyor, saniyorlarki nukleer santral sahibi olursak atom bombalari uretebilcegi, boylece daha guclu ulke veya super guc olcaz, ama Almanya ve Japonya'ya bakin, orda santrallar var ama atom bombalari veya atom baslikli fuzeleri yok, buna ragmen cok gelismisler, ote yandan Pakistan'a bakin nukleer silahlar ama en geride olan ulkelerden

İnsanlar değil , bunu özellikle USA - İSRAİL söylemekte - dile getirmektedir. bunun içinde avrupa birliğini ve BM yi parmağında oynatmaktadır. Orta doğuda kaynakların çıkartılması ve işlenmesi oradaki ülkelere ait olmamakla beraber ! Uygulanan ambargo ile zaten bilim adamı - teknolojik atılım sağlanamamaktadır.

İnsanlar nükleer santral ve bomba için ayrı amaçlar güdüyor olsada , ben ekonomik yatırımların hız kazanması - enerji bağımlılığımızın azalması yönünde ( rüzgar - güneş dahil ) santral kurulmasına ısrarla destek veriyorum. Ancak konumu - sayısı - büyüklüğü ve teknoloji çok çok iyi olmalı , yapılacak yatırım bu konuda en iyi ülkeler olan ( japonya - rusya vb ) yerlerden ihraç edilmeli.
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Schmerzhaft 7 yıl
Bukalemun
Orijinalden alıntı: ilker_xxx
Orijinalden alıntı: Bukalemun
Orijinalden alıntı: ilker_xxx Modası geçmiş nükleer enerji meraklılarına ders niteliğinde olsun. Ülke olarak Almanya nın 30-40 katı güneş alan ve rüzgar esen bir coğrafi bölgeye sahibiz ama ne hikmetse en ufak kazada turizm cenneti Akdeniz ve balıkçılık merkezi Karadenizi bitirecek iki noktaya nükleer tesis yapılmak için zemin hazırlandı. Madem devlet bu kadar meraklı nükleer santrale o zaman bir kaza anında ülkenin ekonomisine zarar vermeyecek boş ovalara yapsınlar. Konya ovası erozyondan çöle döndü tarım sıfıra yakın oraya yapılabilir mesela veya Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu da uçsuz bucaksız boş ovalarımız var oralara da yapılabilir. Santrali soğutmak için de borularla su taşınabilir neticede atla deve değil. Çölün üstüne nükleer santral kurup borularla soğutma suyu taşıyan ülkeler var. Ama ben nükleer santrallerin şuan ki kurulması belirlenen iki noktada da ülke ekonomisini bitirecek kasıt arıyorum. Aklı selim insan ülke ekonomisini ayakta tutan denizlerimizin üzerine nükleer santral kurulmasına izin müsade etmez ve hiç bir nükleer santral başından bir kaza geçmeden 50 yıllık ömrünü tamamlayamaz. Karadenizi ve Akdenizi bitirecekler. Bu 15-20 yıl ilerisi için yapılmış bir plandır.
güzel bir hayal :)) Nükleer santral , yapımı hakkında iyi ki bir şeyler bilmiyorsunuz yoksa DÜNYA ne yapardı düşünemiyorum. Çöl deki santralden haberiniz varda, japonya ve USA dakilerin koumun dan neden haberiniz yok anlamadım :)) garip bir fikir , çelişkili mesaj olmuş ve kandırmışlar sizi. 2012 ekonomik verilerini - dış borç - TL nin değeri - TR ın gelişmekte olan ülkeler içindeki konumunu ULUSAL TV izlemeden tarafsız bir ara değerlendirin
şuanda 50 yıllık nükleer enerji ile çalışan gemi - deniz altı var diye hiç duymadın mı ? adamlar ortaboy bir patates büyüklüğünde enerji kaynağı ile hiç bir şekilde yakıt için durmadan ilerleyebiliyorlar. Biraz teknoloji ve belgesel kanalına yönelelim. karadeniz - akdenizi bitirme işi süper olmuş
Bir kaza anında nükleer santralin Akdeniz ve Karadenizin ortasında mı olmasını tercih edersiniz yoksa ülkeye hiç bir katkısı olmayan boş bir ovada mı ? Ha siz hiç kaza olmaz bunlar kul yapısı değil derseniz bir şey diyemem.
Ben yukarıdaki 3 adet link verdim , sade ve kısa yazılar bakarsınız. orada nükleer santrallerin konumu ve merkeze ( turizm bölgesi ) uzaklıkları bulunmakta. hatta USA da nükleer santral ve denize girilen sahil kısmı 2-3 km uzaklıkta. Nükleer satral in TR de patlama olasılığı ( akdeniz - karadeniz konusu ortada kaldı ) dünyadaki santrallere zarar gelme olasığının 1/500 ü kadar düşük . yıl 2012 ve ilk satral in aktif çalışması 10 yıl sonra olacak. 4 + 4 + 4 ü destekliyorum ve 3 bebek iyi bir politika
bunuda araya kaynaştırmakta fayda var.

Yürü git lan işine millet çocukmu yapcak hayatmı yaşıyacak gidip onca elektrik üretme pervanesi kurmak varken gidip nükler santral kuruluyorsa tam bir cahilliktir nükler santral zarardan başka bişey değildir !
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Zordion 7 yıl
Ulkemizde nukleer santral kurulmasi gerekli. Sadece enerji icin degil. Nukleer teknolojiyi elde edebilmek icin. Iran boyle yapti/yapiyor. Nukleer teknolojiniz/silahlariniz yoksa caydirici guc degilsiniz.
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Bukalemun 7 yıl Zordion
Zordion

Ulkemizde nukleer santral kurulmasi gerekli. Sadece enerji icin degil. Nukleer teknolojiyi elde edebilmek icin. Iran boyle yapti/yapiyor. Nukleer teknolojiniz/silahlariniz yoksa caydirici guc degilsiniz.


kesinlikle haklısın ancak burada İRAN yerine dünyanın en tehlikeli devleti İSRAİL örneği verilmesi gerekli ! Neden diye sorarsanız ;

1: Nükleer gücü - yatırımları - tesisleri belli değil

2: Nükleer gücünü bomba ( kimsayal dahil ) - teknoloji ihracı için kullanıyor

3: Dünya Atom enerjisi kurumu tarafından tesislerinin denetlemesine izin vermiyor

4: Nükleer güç ve silahlanma politakasını KENDİ VARLIĞINI KORUMAK ve sınırlarını başkalarını sınırlarını tanımayarak ilelebet büyütmek istemesi.

5: AB nin yılda 12 milyar dolarlık en büyük ticaret ortaklarından , ancak AB - BM üyesi değil diye biliyorum.

6: Resmi olarak böyle bir toprak parçası - devlet ve ülke yok :))


Nükleer santrale halen türkiye nin zararına ve belli planların işleyişe konması falan deniliyor , güneş enerjisi - rüsgar a bel bağlayacaksak ortada zaten büyük bir hata var .
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