Almanya'nın elektrik ihtiyacının %25,9'u artık yenilenebilir kaynaklardan sağlanıyor

Dünyanın önde gelen ekonomilerinden Almanya, yenilenebilir enerji çözümlerine yaptığı yatırımların meyvesini topluyor. Her ne kadar fosil yakıtlı enerji santrallerinin elektrik üretimindeki üstünlüğü sürse de son yatırımlarla birlikte yenilebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik miktarı yılın ilk yarısında 67,9 TWh’a yükseldi. Böylece Almanya yenilenebilir enerjinin elektrik üretimindeki payını yaklaşık 10 sene içerisinde %3,8’den %25,97’ye yükseltmeyi başardı.

Almanya’nın Federal Enerji ve Su Endüstri Birliği BDEW’in son raporuna göre elektrik üretiminin %54,03’ü fosil yakıtlardan karşılanırken; son iki yılın aynı döneminde sırasıyla %18,3 ve %20,56 olan yenilebilir enerji çözümlerinden üretilen elektriğin kapasitesi ise bu yıl itibariyle nükleer santralleri geride bırakarak 67,9 TWh’a ulaştı.

67,9 TWh’lik elektrik üretimi yenilenebilir çözümler arasında şu şekilde paylaşılmakta;

Rüzgar Enerjisi: %36 (Yıllık bazda %19,5’lik artış)

Biyokütle: %22 (Yıllık bazda %7,5’luk artış)

Fotovoltoik: %21 (Yıllık bazda %47’lik artış)

Hidroelektrik: %15 (Yıllık bazda %25’lik artış)

Diğer Çözümler: %4 (Yıllık bazda %10’luk artış)

Bilindiği üzere Almanya, yakın zamanda 7 nükleer santralde üretimi durdurmuş; 2021 itibariyle kullanımda olan 6 nükleer santralini ve hemen bir sonraki yıl da en yeni 3 nükleer santralini de kapatarak Nükleer Enerji ile vedalaşmayı planlıyor. Fakat Almanya’nın aksine enerji ihtiyacının %85’ini nükleerden karşılayan Fransa ise; nükleer enerjiden vazgeçilmesini doğru bulmazken; nükleer enerjiyi sanayinin olmazsa olmazı olarak görüyor.