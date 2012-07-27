Almanya'nın elektrik ihtiyacının %25,9'u artık yenilenebilir kaynaklardan sağlanıyor

Dünyanın önde gelen ekonomilerinden Almanya, yenilenebilir enerji çözümlerine yaptığı yatırımların meyvesini topluyor. Her ne kadar fosil yakıtlı enerji santrallerinin elektrik üretimindeki üstünlüğü sürse de son yatırımlarla birlikte yenilebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik miktarı yılın ilk yarısında 67,9 TWh’a yükseldi. Böylece Almanya yenilenebilir enerjinin elektrik üretimindeki payını yaklaşık 10 sene içerisinde %3,8’den %25,97’ye yükseltmeyi başardı.
Almanya’nın Federal Enerji ve Su Endüstri Birliği BDEW’in son raporuna göre elektrik üretiminin %54,03’ü fosil yakıtlardan karşılanırken; son iki yılın aynı döneminde sırasıyla %18,3 ve %20,56 olan yenilebilir enerji çözümlerinden üretilen elektriğin kapasitesi ise bu yıl itibariyle nükleer santralleri geride bırakarak 67,9 TWh’a ulaştı.
67,9 TWh’lik elektrik üretimi yenilenebilir çözümler arasında şu şekilde paylaşılmakta;
- Rüzgar Enerjisi: %36 (Yıllık bazda %19,5’lik artış)
- Biyokütle: %22 (Yıllık bazda %7,5’luk artış)
- Fotovoltoik: %21 (Yıllık bazda %47’lik artış)
- Hidroelektrik: %15 (Yıllık bazda %25’lik artış)
- Diğer Çözümler: %4 (Yıllık bazda %10’luk artış)
Bilindiği üzere Almanya, yakın zamanda 7 nükleer santralde üretimi durdurmuş; 2021 itibariyle kullanımda olan 6 nükleer santralini ve hemen bir sonraki yıl da en yeni 3 nükleer santralini de kapatarak Nükleer Enerji ile vedalaşmayı planlıyor. Fakat Almanya’nın aksine enerji ihtiyacının %85’ini nükleerden karşılayan Fransa ise; nükleer enerjiden vazgeçilmesini doğru bulmazken; nükleer enerjiyi sanayinin olmazsa olmazı olarak görüyor.
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Rüzgar: İlk yatırım maliyeti çok yüksek ve yılın dört mevsimi verimli rüzgar alan yerlere kurulmalı. Doğaya hiç bir zararı yok ve bakım maliyeti en düşük enerji üretim yöntemi. Türkiye da 4 mevsim kuvvetli rüzgar alan yer kısıtlı.
Güneş: İlk yatırım maliyeti oldukça yüksek fakat çevreye ve doğaya zarar vermeden enerji elde etmenin en iyi yollarından biri.
Biyokütle: Biyoyakıt gereksiniminden dolayı ciddi bir tarımsal üretim gerektirmekte. Aynı zamanda bu tarımsal üretimin doğal su kaynakları açısından olumsuz tarafları var.
Hidrolik Güç: Bu tür enerji üretimi için hidroelektrik santralleri vb. gerekiyor ve barajların bulunduğu bölgenin iklimine olumsuz etkileri bilinmekte.
Kendi fikrimce elde ettiğim sonuç şu:
1. Türkiye yinelenebilir enerji alanında güneş enerjisine odaklanmalıdır.
2. Nükleer enerji verimli bir enerji üretimi yöntemidir. (Ancak çok tehlikelidir. Ülkemizde liyakat ile ilgili çok büyük sıkıntılardan dolayı ben şahsen nükleer enerjiye fikren sıcak bakmama rağmen uygulamada karşıyım.)
3. Fosil yakıt kaynakları zaten giderek azalmakta.
En önemlisi ise insanoğlunun enerji ihtiyacı her geçen gün artmakta. Daha çok enerji üretmek yerine daha az enerji tüketmeyi öğrenmeliyiz.
Birinci olarak, gunes enerjisinin yatirim maaliyeti ruzgar enerjisinden cok daha yuksektir. Kimse yanlis bir bilgiye sahip olmasin bu konuda, ve gunes enerjisinin enerji verimliligi ruzgara gore daha dusuktur. Kisaca ekonomide urettigi megavat saate gore kac dolar maaliyeti olduguna bakilir ve buna ingilizcede "levelized cost" turkcede ise acikcasi bilmiyorum. Detaylara isterseniz google`dan bile bakabilirsiniz fakat Gunes enerjisi dunyanin en pahalli enerjisidir.
Turkiye gunese yonelmeli midir, yoksa ruzgara mi, acikcasi su anda Amerikada dahil ekonomik olarak ikisi de halen fosil yakita yaklasamiyor bile. Ama bu demek degildir ki onumuzdeki yillarda yakinlasmayacak... Fakat Turkiye bu tarz bir ekonomik cikmaza girmeye hazir mi, girerse altindan cikabilir mi, veya zaten battik batacagimiz kadar bi de boyle girsin mi demek lazim iste bunlar oldukca tartisilabilinecek konular... Ilk ele alindiginda ee Almanya giriyor, biz niye duruyoruz vs diyebilir bir insan, fakat madalyonun bir de diger yuzu var!
- Almanya Ruzgar turbin teknolojisini, gunes enerjisi teknolojisini kendi uretebiliyor, bunu disari da satiyor surekli. Adamlar teknolojisini kendi uretiyor... Sizce bu yeterince buyuk bir fark degil mi?
Peki turkiye ruzgar turbinlerini vs nerde aliyor? Disaridan, kendi uretiyor mu, veya onumuzdeki donemlerde boyle bir uretim teknolojisine yonelik bir adim dahi var mi? Yok... Neden, cunku yatirim istiyor, para istiyor, devlet seni direkt olarak bu konuda destekliyor mu? hayir...
Devlet politik olarak bitirdikten sonra gel uygulamasi var, yani sen fabrikani kurarsin, pervaneni uretecek teknolojiyi kesfedersin, uretirsin, yurt disinda adin sanin duyulursa seni koltuga oturtuyorlar, bu 50 yil once de boyleydi simdi de... Fakat kim boyle bir riske devlet destegi olmadan girmek ister ki? Almanya`da destek primlerine bi bakmanizi oneriyorum ArGedeki...
Devlet anlik kazancina bakiyor, gelecekte olabilecek karliliga degil. Belki ilerde bu degisir ama simdilik boyle.
O zaman kisaca bize sadece seyretmek dusmez mi? Veya boyle biz de yapabiliriz, ederiz yani ne var ki diyerek kendimizi avutmak mi...
Turkiye n`apmali?
- Turkiye Gunes enerjisine su an icin sadece ArGe olarak yonlenmelidir, universitelere yurt disi ve yurt ici yuksek meblaglarda destek dagitmali, oyle 1000-1200 TL asistan ucretiyle hicbir universitede kaliteli ogrenci tutamazlar acikcasi..., ArGede calisan asistanlara belki bu maasin 2 katini vermeliler... Belki %90`i basarisiz olabilir, ama elbet basarili olabilecek yenilikler ortaya cikabilir.
Acikcasi, yapilmisi zaten var, o yuzden basariya ulasmak da zor olmamali, yani en azindan imkansiz degil, isinlanmayi kesfetmeye calismiyoruz. "Zaten yapan yapmis, biz niye kendimizi zorlayalim, parasini verip aliriz, daha ucuza gelir" diye dusunebilirsiniz. O zaman yapacak bi sey yok zaten, ben bosuna yazmisim demektir bunlari. Zaten en buyuk sikinti da bu ya, misal;
Devlet Dusunuru: Mehmet, sence bu ruzgar turbununu ne kadara aliriz, yani maaliyet ne olur bize, ne kadar surede kurariz bu isi vs,
Mehmet Usta: 10M dolar, 1-2 yila insasi surer, 3 yil sonra aktif olarak elektrik uretebilir, XX Mwh.
DD: Eee peki biz bunun icin teknolojisini isine girsek, vs gelistirmeye calissak? nasil olur?
Mehmet Usta: 30-100M dolari bulabilir, ilk uretim bugunun degeriyle ve 10 yili bulur ilk turbun uretimi belki daha uzun orasi calismalara ve sonuclarina bagli...
DD: Tamam biz yurt disindan siparis ettittirelim sirketlere en iyisi, niye bekleyelim ve ustune daha cok para odeyelim di mi ama... 3-5 yila ben bu koltukta olmayacagim zaten.