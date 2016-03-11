Alphabet başkanı Eric Schmid iPhone kullanırken yakalandı

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Şimdiki Alphabet Yönetim Kurulu Başkanı (ve eski Google CEO'su) Eric Schmidt, Google'ın en gelişmiş yapay zeka sistemi ve şampiyon Go oyuncusu arasında geçen ve Google'ın bilgisayarının galibiyetiyle sonuçlanan maçı yerinde izlemek için Güney Kore'ye gitmişti.
Orada bulunduğu sürece Schmidt'in iPhone 6 veya 6S gibi görünen bir cihaz kullandığı görüldü. İlk resimde, fotoğraf çekmek için iPhone'unu kullandığı görülen Schmidt, ikinci fotoğrafta ise arkadaşına göndermek için bir fotoğraf seçmeye çalışıyordu.
Karakterine ters değil
Schmidt'in halka açık bir etkinlikte iPhone kullanırken yakalanması kesinlikle dikkat çekici ancak bu kendi karakterinin ters bir durum değil. Hatırlayacak olursak Schmidt, Apple Yönetim Kurulu Üyesi olarak önemli bir mesai harcamış ve yine Google CEO'su olarak görev yaptığı bir dönemde Blackberry kullanırken görülmüştü.
Elbette Google başkanının iPhone kullanmasında yanlış bir durum yok. Sadece şirket başkanının, bir numaralı mobil rakibi tarafından üretilen bir akıllı telefonu tercih ediyor olması biraz tuhaf görünüyor. Benzer şekilde, Microsoft Windows Phone'dan sorumlu başkan yardımcısı Joe Belfiore da kısa bir süre önce iPhone'la tweet atarken yakalanmış ve işinin bir parçası olarak rakiplerini tanıyabilmek adına bunu yaptığını söylemişti.
http://osen.mt.co.kr/article/G1110369626 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
örneğin çok yanlış oldu. oyun programcıları her türlü oyunu oynar ve bu bir gerekliliktir.
Asil Merak ettigim zukerberg hangi teli kullaniyor?
Yok aytuns'du yok ayirdrop'tu uğraşacağıma Android alırım, istediğim PC'den sürükle bırakla dosya aktarırım, paylaş tuşuyla istediğimle istediğim şeyi tek tıkla paylaşırım, her türlü video ve altyazı dosyasını kafam ağrımadan oynatırım, hatta yeri gelir 25 liraya aldığım 32 cigolaytlık micro usb'li flaş belleği takar oradan istediğim dosyayı alırım, istediğim dosyayı atarım, last app switcher ile aynı anda 2 işi yapmak işi yapmak çocuk oyuncağı olur. Falan filan işte ama boş ver sen kafa yorma bu tür şeylere.
adam senden bahsetmemişki senin tercihin sana... ama mesajda senle veyahut senin tercihlerinle ilgili bir kısım göremedim:( burda konu eric in iphone kullanması....
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