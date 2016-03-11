Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Alphabet başkanı Eric Schmid iPhone kullanırken yakalandı

Eski Google CEO'su ve mevcut Alphabet Yönetim Kurulu Başkanı Eric Schmidt, Güney Kore'de düzenlenen bir etkinliklte, Android telefon yerine iPhone'la fotoğraf çekerken görüntülendi
3 yıl
3,6b
1
37
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Şimdiki Alphabet Yönetim Kurulu Başkanı (ve eski Google CEO'su) Eric Schmidt, Google'ın en gelişmiş yapay zeka sistemi ve şampiyon Go oyuncusu arasında geçen ve Google'ın bilgisayarının galibiyetiyle sonuçlanan maçı yerinde izlemek için Güney Kore'ye gitmişti.
Orada bulunduğu sürece Schmidt'in iPhone 6 veya 6S gibi görünen bir cihaz kullandığı görüldü. İlk resimde, fotoğraf çekmek için iPhone'unu kullandığı görülen Schmidt, ikinci fotoğrafta ise arkadaşına göndermek için bir fotoğraf seçmeye çalışıyordu.

Karakterine ters değil 

Schmidt'in halka açık bir etkinlikte iPhone kullanırken yakalanması kesinlikle dikkat çekici ancak bu kendi karakterinin ters bir durum değil. Hatırlayacak olursak Schmidt, Apple Yönetim Kurulu Üyesi olarak önemli bir mesai harcamış ve yine Google CEO'su olarak görev yaptığı bir dönemde Blackberry kullanırken görülmüştü.
Elbette Google başkanının iPhone kullanmasında yanlış bir durum yok. Sadece şirket başkanının, bir numaralı mobil rakibi tarafından üretilen bir akıllı telefonu tercih ediyor olması biraz tuhaf görünüyor. Benzer şekilde, Microsoft Windows Phone'dan sorumlu başkan yardımcısı Joe Belfiore da kısa bir süre önce iPhone'la tweet atarken yakalanmış ve işinin bir parçası olarak rakiplerini tanıyabilmek adına bunu yaptığını söylemişti. 

http://osen.mt.co.kr/article/G1110369626 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Guest-05F99D7C6 3 yıl en beğenilen
An itibariyle Ekrem:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +51
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
deoksiriboz1001 3 yıl
koca iş adamı android kullanıp bizim ergenler gibi yok odindi yok flashtı yok romdu uğraşacak mı sanıyorsunuz
Yanıtla +32
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sarahaten 3 yıl
Belki o adam da ikinci el fiyatını düşünüyordur.
Yanıtla +21
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
MegaWolt38 3 yıl
Google'ın sahibi de olsan "kararlılık" kaliteye bakar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
s_mail 3 yıl
SgtLittleNoob
myhotyro Tabi rakip ürünleri kimse kullanmamalı. Mesela hiçbir Apple çalışanı Android kullanmamalıydı, hatta hiç görmemeliydi. Böylece Appledakilerin aklına iOSa bildirim ekranı eklemek 7-8 senede değil 70-80 senede ancak gelirdi :)
Geliştirici ekip kullansın, kullanmasın diyen mi var? sen göz önünde olan bir insansın dikkat etmen lazım. EA patronun Battlefield yerine Call of Duty oynarken fotoğrafının çekildiğini düşün, bu olay ses getirmez mi? ben söyleyeyim getirir ve adam daha daha kendi ürününe güvenmiyor/kullanmıyor algısı yaratır.

örneğin çok yanlış oldu. oyun programcıları her türlü oyunu oynar ve bu bir gerekliliktir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Katibim 3 yıl
koç holdig ceo'su renault mu kullanıyor sanki
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ufuk172 3 yıl
60 yasindaki bir insanla ayni telefonu kullanmak istemezdim acikcasi.
Asil Merak ettigim zukerberg hangi teli kullaniyor?
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
silversmith 3 yıl
Desenize Alphabet başkanı alfabeyi tersten okumuş! :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
engurlu 3 yıl
Ciplak fotolarinin piyasaya dusmesini istiyodur belki
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fenomenon 3 yıl
deoksiriboz1001
koca iş adamı android kullanıp bizim ergenler gibi yok odindi yok flashtı yok romdu uğraşacak mı sanıyorsunuz

Yok aytuns'du yok ayirdrop'tu uğraşacağıma Android alırım, istediğim PC'den sürükle bırakla dosya aktarırım, paylaş tuşuyla istediğimle istediğim şeyi tek tıkla paylaşırım, her türlü video ve altyazı dosyasını kafam ağrımadan oynatırım, hatta yeri gelir 25 liraya aldığım 32 cigolaytlık micro usb'li flaş belleği takar oradan istediğim dosyayı alırım, istediğim dosyayı atarım, last app switcher ile aynı anda 2 işi yapmak işi yapmak çocuk oyuncağı olur. Falan filan işte ama boş ver sen kafa yorma bu tür şeylere.
1 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
UNF0RGIVEN 3 yıl
Doğrusuda o zaten altı üstü telefon ne çok büyüten var gözünde
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
baycihan 3 yıl Fenomenon
Fenomenon

deoksiriboz1001

koca iş adamı android kullanıp bizim ergenler gibi yok odindi yok flashtı yok romdu uğraşacak mı sanıyorsunuz


Yok aytuns'du yok ayirdrop'tu uğraşacağıma Android alırım, istediğim PC'den sürükle bırakla dosya aktarırım, paylaş tuşuyla istediğimle istediğim şeyi tek tıkla paylaşırım, her türlü video ve altyazı dosyasını kafam ağrımadan oynatırım, hatta yeri gelir 25 liraya aldığım 32 cigolaytlık micro usb'li flaş belleği takar oradan istediğim dosyayı alırım, istediğim dosyayı atarım, last app switcher ile aynı anda 2 işi yapmak işi yapmak çocuk oyuncağı olur. Falan filan işte ama boş ver sen kafa yorma bu tür şeylere.

adam senden bahsetmemişki

senin tercihin sana... ama mesajda senle veyahut senin tercihlerinle ilgili bir kısım göremedim:( burda konu eric in iphone kullanması....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
ios daha güvenli tabi ben de adam yerinde olsam ios kullanırım
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arel.gr 3 yıl
adamda yerinde olsaydi "laf olsun" yorumlarla haberlere etmezdi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Be All My Sins Remembered 3 yıl
Mac fabrikasındaki Windows'u unutmadık :)
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Technotronic 3 yıl
Bu çok büyük bir skandal, kesinlikle kovulmalı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cumur 3 yıl
Abesle iştigal bi durum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3621 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
google, eric schmidt ve
4 etiket daha kore Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Samsung Galaxy Tab A 2016, resmi sayfasına kavuştu 3 yıl Yahoo! Games efsanesi 20 yıl sonunda kapanıyor 3 yıl Pascal tabanlı Nvidia GeForce GTX 1080, Nisan ayında karşımıza çıkabilir 3 yıl HTC 10'un gerçek hayattan fotoğrafları sızdırıldı 3 yıl Gelecekte Mac cihazlarının SSD sürücüleri 1000 kat daha hızlı olacak 3 yıl Samsung Galaxy S7'nin iki farklı kamera sensörü karşı karşıya 3 yıl General Motors'tan otonom araçlara yatırım 3 yıl Güneş tutulmasının uçaktan çekilmiş muhteşem görüntüleri 3 yıl Facebook Messenger Windows 10 uygulamasının ekran görüntüleri sızdı 3 yıl Motion Sensor ile iOS cihazınız hareket algılayabiliyor 3 yıl Twitter mutsuz çalışanlarını elde tutmak için para teklif ediyor 3 yıl 2si1 "Overlockcu" Teknoloji ve Oyun Programı 3 yıl Sony h.ear kulaklık ailesi, hi-res ses ve fazlası 3 yıl Bosch, IoT için kendi bulut bilişim hizmetlerini başlatıyor 3 yıl Tesla'nın elektrikli otomobilleri yarış pistlerinde mücadele edecek 3 yıl Sony Xperia Z3, Z3 Compact ve Z2 için Android 6.0.1 güncellemesi çıktı 3 yıl Nvidia'dan giriş seviyesine 3 yeni mobil ekran kartı 3 yıl MediaTek: Helio X30'dan çok umutluyuz 3 yıl Microsoft Edge kısa süre sonra eklentileri destekleyecek 3 yıl Asus, sıvı soğutmalı GeForce GTX 980 Ti STRIX Gaming Ice ekran kartını duyurdu 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Alphabet başkanı Eric Schmid iPhone kullanırken yakalandı Sonraki Android N’in ilk betasındaki bilinen hatalar 3 yıl Sony: Oculus Rift, Playstation VR'den daha iyi olabilir 3 yıl Uygulamaları kapatmak kullanım süresini etkilemiyor 3 yıl Corsair, ilk SFX uyumlu güç kaynaklarını satışa sunuyor 3 yıl NASA'nın yeni roket motoru testleri uzayın derinliklerine gidiş umudunu arttırdı 3 yıl Manus VR, sanal gerçeklik dünyasında ellerin kullanımını kolaylaştırıyor 3 yıl Kaptan Amerika: İç Savaş'ın yeni fragmanı yayınlandı 3 yıl Bilim adamları plastik yiyen yeni bir bakteri çeşidi buldu 3 yıl AMD dizüstü bilgisayarlar için harici grafik kartı teknolojisini tanıttı 3 yıl Honda'nın hidrojen yakıtlı arabası Clarity Fuel Cell piyasaya sürüldü 3 yıl Canon'dan giriş seviyesine EOS Rebel T6 3 yıl Apple'ın bahar etkinliği belli oldu: 21 Mart 2016 3 yıl Rise of Tomb Raider PC grafik kalitesi değerlendirmesi 3 yıl Zotac'dan oyunculara yönelik MAGNUS EN980 Mini PC 3 yıl Opera 37, dahili reklam engelleyici ile geliyor ve Chrome'dan daha hızlı 3 yıl iPhone SE'nin görünümüne dair en net görsel internete düştü 3 yıl Android’deki yeni virüs Türkiye’deki mobil bankacılık kullanıcılarını hedefliyor 3 yıl Amazon paket teslimatlarını hızlandırmak için 20 adet Boeing 767 kiraladı 3 yıl LeEco, Snapdragon 820 yonga setine ısındı 3 yıl Galaxy S7 ailesi hakkında merak edilen sorular ve cevapları Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Türkiye’deki kullanıcılar Facebook’tan
DonanımHaber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Nioh 2 Kapalı Alfa Testi 24 Mayıs -
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim