Alphabet başkanı Eric Schmid iPhone kullanırken yakalandı

Şimdiki Alphabet Yönetim Kurulu Başkanı (ve eski Google CEO'su) Eric Schmidt, Google'ın en gelişmiş yapay zeka sistemi ve şampiyon Go oyuncusu arasında geçen ve Google'ın bilgisayarının galibiyetiyle sonuçlanan maçı yerinde izlemek için Güney Kore'ye gitmişti.

Orada bulunduğu sürece Schmidt'in iPhone 6 veya 6S gibi görünen bir cihaz kullandığı görüldü. İlk resimde, fotoğraf çekmek için iPhone'unu kullandığı görülen Schmidt, ikinci fotoğrafta ise arkadaşına göndermek için bir fotoğraf seçmeye çalışıyordu.

Karakterine ters değil

Schmidt'in halka açık bir etkinlikte iPhone kullanırken yakalanması kesinlikle dikkat çekici ancak bu kendi karakterinin ters bir durum değil. Hatırlayacak olursak Schmidt, Apple Yönetim Kurulu Üyesi olarak önemli bir mesai harcamış ve yine Google CEO'su olarak görev yaptığı bir dönemde Blackberry kullanırken görülmüştü.

Elbette Google başkanının iPhone kullanmasında yanlış bir durum yok. Sadece şirket başkanının, bir numaralı mobil rakibi tarafından üretilen bir akıllı telefonu tercih ediyor olması biraz tuhaf görünüyor. Benzer şekilde, Microsoft Windows Phone'dan sorumlu başkan yardımcısı Joe Belfiore da kısa bir süre önce iPhone'la tweet atarken yakalanmış ve işinin bir parçası olarak rakiplerini tanıyabilmek adına bunu yaptığını söylemişti.

http://osen.mt.co.kr/article/G1110369626