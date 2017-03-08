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Alpine geri döndü! Karşınızda yeni Alpine A110

Fransızların efsanevi spor otomobili markası Alpine geri döndü! Firma uzun yıllar sonra ilk defa yeni bir modelini Cenevre'de sergiledi. Yeni Alpine A110 hakkındaki detaylar haberimizde...
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Bir dönemin ralli efsanesi Fransız Alpine resmen geri döndü. Daha önce prototip bir modelle bizleri markanın dönüşüne hazırlayan firma uzun bir aradan sonra ilk seri üretime hazır modelini Cenevre Otomobil Fuarında sergilemeye başladı.
Firmanın efsanevi A110 modelinin kıvrımlı hatlarını taşıyan yeni araç retro hatları modernlikle buluşturuyor. Önceki modeldekine benzer şekilde yuvarlak farlara sahip olan aracın kaputu da eski modelden esintiler taşıyor. Özel tasarlanan hava kanalları ile tamamen düz olan tabanı ve arka difüzörü sayesinde oldukça düşük hava direnç katsayısına sahip olan araç, bu yapısı sayesinde yeterli basma kuvveti sağlamak için herhangi bir spoylere de ihtiyaç duymuyor.
Günümüz standartlarına göre oldukça hafif olan yeni A110, 1080 kg ağırlığı ile dikkat çekiyor. Gücünü Renault-Nissan ittifakı tarafından geliştirilen 1.8 litre turbo benzinli motordan alan araç, 255 beygir güce ve 320 Nm torka sahip. Düşük ağırlığının ve 7-ileri Getrag çift kavramalı şanzımanın avantajını kullanan araç 0-100 km/h hızlanmasını 4,5 saniyede tamamlıyor. Sürücüye Normal, Sport ve Track olmak üzere 3 farklı sürüş modu sunan araç bu modların seçimine göre motor yönetimi, şanzıman, direksiyon, denge kontrolü, aktif egzoz ayarı ve sürücü ekranı gibi alanlarda ayarlamalar yapıyor.
Jean Rédélé'in Alpine markasını kurduğu 1955 yılına atıfta bulunmak amacıyla ilk etapta 1955 adet bazı ayrıcalıklara sahip Première Edition adıyla satılacak olan Alpine A110, 2018 ve sonrasında ise seri üretim halinde satılacak.

http://www.topspeed.com/cars/car-news/the-new-alpine-a110-is-a-nice-tribute-to-the-past-ar176120.html Yorum Yaz
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mehmedaltair 2 yıl en beğenilen
Retro olsun diye konan ekstra farlar haricinde çok güzel olmuş. Özellikle stoplar çok güzel gözüküyor. Bir de arkadan Lotus Elise'e benzemiyor mu yav marka yazmasa onun 2017 modeli derdim
Retro olsun diye konan ekstra farlar haricinde çok güzel olmuş. Özellikle stoplar çok güzel gözüküyor. Bir de arkadan Lotus Elise'e benzemiyor mu yav marka yaz...
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QralCess 2 yıl
Dışardan bakınca bir cacığa benzemiyor gibi sert plastik Fransız geleneğinden geliyorsa ucuza baya satar..
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FoxHound 2 yıl QralCess
QralCess
Dışardan bakınca bir cacığa benzemiyor gibi sert plastik Fransız geleneğinden geliyorsa ucuza baya satar..

Günün "Otomobil Gurusu" seçildiniz... Tebrikler !!!
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Ryzen1200 2 yıl
Porche farlari biraz auidi r8 stoplari 150gram da bmw mavisi de koy hocam karışık olsun, al sana alpine
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eyokus 2 yıl
Alpine BMW modifiye firması değil miydi?
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yildiz 2 yıl eyokus
eyokus
Alpine BMW modifiye firması değil miydi?

Bahsettiğiniz firma Alman modifiye firması ALPIN''A'' bu ise Renault-Alpin''e'' yani isim benzerliği.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Hatta olayın birde bu boyutu var..
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homebird 2 yıl
Motor hacmi itibari ile Türkiye pazarına sunulsa, performanslı araç isteyenler için güzel bir seçenek olabilir. Ağırlık/güç oranı gayet iyi görünüyor. Arka tasarım güzel ama önünü beğenmedim.
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aycibin 2 yıl
mx5'in motoru çok dandikti.bunun ağırlık ve motoru çok güzel olmuş.arka kısmı biraz alçak,eksik geldi.biraz belirgin spoyler olsa yandan daha hoş görünürmüş bence.ilave de takılırsa olabilir.şakası olmayan bir makina olmuş.
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TsuBLK 2 yıl
ben de porsche a benzettim gerçi bu dönemde hepsi birbirine benziyor.
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kadirirdem 2 yıl
Yuvarlak farlar olmasa çok daha iyiymiş...
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bbuzol 2 yıl
Mx-5 e benzettim bende ön yuvarlak farlar harici kısmı.Başarılı olmuş.Alamayacak olmamız çok acı :(
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dhyeyolgosterenadam 2 yıl
Porschemsi
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axaxa 2 yıl
Aynen benziyor.
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