Alpine geri döndü! Karşınızda yeni Alpine A110

Bir dönemin ralli efsanesi Fransız Alpine resmen geri döndü. Daha önce prototip bir modelle bizleri markanın dönüşüne hazırlayan firma uzun bir aradan sonra ilk seri üretime hazır modelini Cenevre Otomobil Fuarında sergilemeye başladı.

Firmanın efsanevi A110 modelinin kıvrımlı hatlarını taşıyan yeni araç retro hatları modernlikle buluşturuyor. Önceki modeldekine benzer şekilde yuvarlak farlara sahip olan aracın kaputu da eski modelden esintiler taşıyor. Özel tasarlanan hava kanalları ile tamamen düz olan tabanı ve arka difüzörü sayesinde oldukça düşük hava direnç katsayısına sahip olan araç, bu yapısı sayesinde yeterli basma kuvveti sağlamak için herhangi bir spoylere de ihtiyaç duymuyor.

Günümüz standartlarına göre oldukça hafif olan yeni A110, 1080 kg ağırlığı ile dikkat çekiyor. Gücünü Renault-Nissan ittifakı tarafından geliştirilen 1.8 litre turbo benzinli motordan alan araç, 255 beygir güce ve 320 Nm torka sahip. Düşük ağırlığının ve 7-ileri Getrag çift kavramalı şanzımanın avantajını kullanan araç 0-100 km/h hızlanmasını 4,5 saniyede tamamlıyor. Sürücüye Normal, Sport ve Track olmak üzere 3 farklı sürüş modu sunan araç bu modların seçimine göre motor yönetimi, şanzıman, direksiyon, denge kontrolü, aktif egzoz ayarı ve sürücü ekranı gibi alanlarda ayarlamalar yapıyor.

Jean Rédélé'in Alpine markasını kurduğu 1955 yılına atıfta bulunmak amacıyla ilk etapta 1955 adet bazı ayrıcalıklara sahip Première Edition adıyla satılacak olan Alpine A110, 2018 ve sonrasında ise seri üretim halinde satılacak.

http://www.topspeed.com/cars/car-news/the-new-alpine-a110-is-a-nice-tribute-to-the-past-ar176120.html