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Mercedes-AMG'den 4 kapılı hibrit spor otomobili: AMG GT Concept

Mercedes-AMG'nin merakla beklenen 4 kapılı spor otomobil konsepti Cenevre'de kamuoyuna sergilendi. AMG GT Concept adındaki hibrit araç toplamda 805 beygir güce sahip.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
5,3b
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19
Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Öncesinde iddialara konu olan geçtiğimiz günlerde Mercedes tarafından teaser görsellerle desteklenen firmanın yeni konsept aracı Cenevre Otomobil Fuarında resmiyete kavuştu. Firmanın coupe aracı ile sedan bir araç formunu harmanladığı konsept oldukça ilgi çekici duruyor.
AMG Coupe modelinin genel hatlarına sahip olan AMG Concept, markanın ilk nesil CLS modelinden de bazı izler taşıyor. Güncel AMG GT modellerine göre daha ince bir ön fara sahip olan aracın arka ışıkları da 3 boyut efektiyle elden geçirilmiş. Aerodinamik duruşunu arttırması açısından aracın yan aynaları da iptal edilirken, aynı işlevi görmesi için kameralar konumlandırılmış.
Mercedes'in 4.0 litrelik biturbo V8 motoru ve arka aksa konumlandırılan elektrik motorundan güç alan hibrit konsept toplamda 805 beygir (600 kW) güce sahip. Bu gücü tork vektörlü dört tekerden çekiş sistemiyle yere aktaran AMG GT Concept 0'dan 60 mph (96 km/s) hıza 3 saniyenin altında ulaşıyor. Dilenirse yalnızca elektrik gücüyle de gidebilen araç çevreci yönüyle de öne çıkıyor.
Mercedes basın açıklamasında "Bu dört kapılı coupe, AMG GT ailesinin daha da genişletilmesini müjdeliyor." şeklinde açıklama yaparken, iddialara göre Panamera Turbo S E-Hybrid'e rakip olacak aracın 2018 yılı gibi erken bir sürede piyasaya çıkabileceği belirtiliyor.

http://www.autoblog.com/2017/03/07/mercedes-amg-gt-concept-hybrid-sedan/ Yorum Yaz
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Lene 2 yıl en beğenilen
Hayy Babayınnn:) Bu ne Lan ... Alman Bu işi Biliyor AGA ...Saygı Duyarım...
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eSSelamuAleykum 2 yıl
Bizim yerli otomobili kıskandıkları için ürettiler bunu.
Öyle ya; adamlar uzayda süzülen meteora roket indiriyor, ama bizi kıskanıyorlar neden?
Çünkü japonların yaptığı köprüden almanların arabalarıyla geçiyoruz..
Bizim yerli otomobili kıskandıkları için ürettiler bunu.Öyle ya; adamlar uzayda süzülen meteora roket indiriyor, ama bizi kıskanıyorlar neden?Çünkü ja...
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Pink Floyd 2 yıl
Çirkinlik abidesi
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Experimentation 2 yıl
geleceğin araçları böyle olacak
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BlackGhost12 2 yıl
Adamlar işi biliyor. Harika duruyor.
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axaxa 2 yıl
Lisede sıranın üstüne çizilen araba resimlerine benzemiş :g
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ezimuse 2 yıl
Egzoz gözüme çarptı kabalığı ile. Arka farlarla uyumlu olarak ince ve uzun daha bütünleşirdi gibi. Ayrıca gerçek hayatta fiziksel aynanın verdiği performansı veremez kameralar :)
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eAkman 2 yıl
Panamera ya rakip olacak da CLS çip mi? O ne olacak? Anlaşılan CLS AMG müşterilerini buna çekip daha fazla yolacaklar. Ya da bu yeni CLS olacak tıpkı Style Coupe konsptini CLA ya dönüştürdükleri gibi.
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canvarol 2 yıl
Mercedes de altıgen ön ızgara kullanmaya başlayacak sanırım. Daha önce hiç bir modelinde altıgen ızgara yoktu diye hatırlıyor.
Hybrid motorları daha çok görmeye başlarız umarım bu aracın motoruda çok iyi bir performans vaad ediyor bakalım ne zaman üretime geçecek.
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1BilimAdamı 2 yıl
bmw görünümlü mercedes gibi,hibritler zenginler için mantıklı olabilir ama normal tüketiciler için gereksiz pahallılık.
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eSSelamuAleykum 2 yıl
Bizim yerli otomobili kıskandıkları için ürettiler bunu.
Öyle ya; adamlar uzayda süzülen meteora roket indiriyor, ama bizi kıskanıyorlar neden?
Çünkü japonların yaptığı köprüden almanların arabalarıyla geçiyoruz..
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blackzeros 2 yıl
tamam tamam farklsınız tamam araba çirkin.zaten ben güzele güzel demem güzel benim olmadıkça...
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lj94 2 yıl
Çok iyi
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hibrit, mercedes-benz ve
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