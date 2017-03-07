Mercedes-AMG'den 4 kapılı hibrit spor otomobili: AMG GT Concept

Öncesinde iddialara konu olan geçtiğimiz günlerde Mercedes tarafından teaser görsellerle desteklenen firmanın yeni konsept aracı Cenevre Otomobil Fuarında resmiyete kavuştu. Firmanın coupe aracı ile sedan bir araç formunu harmanladığı konsept oldukça ilgi çekici duruyor.

AMG Coupe modelinin genel hatlarına sahip olan AMG Concept, markanın ilk nesil CLS modelinden de bazı izler taşıyor. Güncel AMG GT modellerine göre daha ince bir ön fara sahip olan aracın arka ışıkları da 3 boyut efektiyle elden geçirilmiş. Aerodinamik duruşunu arttırması açısından aracın yan aynaları da iptal edilirken, aynı işlevi görmesi için kameralar konumlandırılmış.

Mercedes'in 4.0 litrelik biturbo V8 motoru ve arka aksa konumlandırılan elektrik motorundan güç alan hibrit konsept toplamda 805 beygir (600 kW) güce sahip. Bu gücü tork vektörlü dört tekerden çekiş sistemiyle yere aktaran AMG GT Concept 0'dan 60 mph (96 km/s) hıza 3 saniyenin altında ulaşıyor. Dilenirse yalnızca elektrik gücüyle de gidebilen araç çevreci yönüyle de öne çıkıyor.

Mercedes basın açıklamasında "Bu dört kapılı coupe, AMG GT ailesinin daha da genişletilmesini müjdeliyor." şeklinde açıklama yaparken, iddialara göre Panamera Turbo S E-Hybrid'e rakip olacak aracın 2018 yılı gibi erken bir sürede piyasaya çıkabileceği belirtiliyor.

http://www.autoblog.com/2017/03/07/mercedes-amg-gt-concept-hybrid-sedan/