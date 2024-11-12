Renault'nun Alpine F1 takımı artık Mercedes motorlarını kullanacak

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Alpine, Alman üretici Mercedes’in güç ünitesini 2026'dan en azından 2030'un sonuna kadar kullanmak üzere Mercedes ile anlaşma imzaladı. Anlaşma aynı zamanda 2026'nın başından itibaren şanzıman tedarikini de içeriyor ancak kaynaklar Alpine'in 2027'den itibaren kendi şanzımanını üretmeyi planladığını söylüyor.

Renault'ya eleda, Mercedes'e merhaba

2021 yılında ismini Alpine olarak değiştiren ve Formula 1'de sadece motor tedarikçisi olarak yer alacağını açıklayan Renault, 2025 sezonu sonunda motor tedarikçisi olarak faaliyetlerine son vereceğini açıklamıştı. Renault CEO'su Luca de Meo, programın sonlandırılmasının arkasındaki ana nedenin finansal nedenler olduğunu belirterek, güç ünitesini başka bir üreticiden satın almanın, şirket içinde geliştirmeye devam etmekten daha ucuz olacağını söylemişti. Dolayısıyla Alpine’in zaten farklı bir üretici ile anlaşması beklenen bir şeydi. Öte yandan Mercedes ile görüşüldüğü de zaten biliniyordu.

Renault, 2025 sezonu boyunca Alpine için güç üniteleri üretmeye devam edecek. Alpine, 2026'da bataryaya daha fazla odaklanmayı ve yüzde 100 sürdürülebilir yakıt kullanımını öngören kapsamlı yeni güç ünitesi kurallarının uygulamaya konulmasıyla birlikte güç ünitelerini Mercedes logosuyla değiştirecek. Mercedes, Alpine dışında Williams ve McLaren’in de tedarikçisi konumunda.

F1 2026 regülasyonu için merak edilen tüm detaylar 5 ay önce eklendi

Oli Oakes'in Takım Direktörlüğü görevini devralması ve Flavio Briatore'nin Yönetici Danışman olarak takıma geri dönmesiyle birlikte bir geçiş döneminden geçen Alpine takımı, mevcut sezonda 6. sırada bulunuyor. Takımın sürücü kadrosunda Pierre Gasly ve Esteban Ocon yer alıyor olsa da gelecek yıldan itibaren Ocon’un yerine çaylak Jack Doohan geçecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Alpine, 2026 ve sonrası için Mercedes’in F1 motorunu kullanacak