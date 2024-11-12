Renault'nun Alpine F1 takımı artık Mercedes motorlarını kullanacak

Renault'ya eleda, Mercedes'e merhaba
2021 yılında ismini Alpine olarak değiştiren ve Formula 1'de sadece motor tedarikçisi olarak yer alacağını açıklayan Renault, 2025 sezonu sonunda motor tedarikçisi olarak faaliyetlerine son vereceğini açıklamıştı. Renault CEO'su Luca de Meo, programın sonlandırılmasının arkasındaki ana nedenin finansal nedenler olduğunu belirterek, güç ünitesini başka bir üreticiden satın almanın, şirket içinde geliştirmeye devam etmekten daha ucuz olacağını söylemişti. Dolayısıyla Alpine’in zaten farklı bir üretici ile anlaşması beklenen bir şeydi. Öte yandan Mercedes ile görüşüldüğü de zaten biliniyordu.
Renault, 2025 sezonu boyunca Alpine için güç üniteleri üretmeye devam edecek. Alpine, 2026'da bataryaya daha fazla odaklanmayı ve yüzde 100 sürdürülebilir yakıt kullanımını öngören kapsamlı yeni güç ünitesi kurallarının uygulamaya konulmasıyla birlikte güç ünitelerini Mercedes logosuyla değiştirecek. Mercedes, Alpine dışında Williams ve McLaren’in de tedarikçisi konumunda.
Oli Oakes'in Takım Direktörlüğü görevini devralması ve Flavio Briatore'nin Yönetici Danışman olarak takıma geri dönmesiyle birlikte bir geçiş döneminden geçen Alpine takımı, mevcut sezonda 6. sırada bulunuyor. Takımın sürücü kadrosunda Pierre Gasly ve Esteban Ocon yer alıyor olsa da gelecek yıldan itibaren Ocon’un yerine çaylak Jack Doohan geçecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir