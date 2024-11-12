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    Anlık Bildirim

    Renault'nun Alpine F1 takımı artık Mercedes motorlarını kullanacak

    Fransız takımı Alpine, kendi Formula 1 motorunu üretmeyi bırakacak. Renault’nun ayrılma kararı sonrasında Alpine, 2026 ve sonrası için Mercedes’in F1 motorunu kullanacağını resmen açıkladı.
    Alpine, 2026 ve sonrası için Mercedes’in F1 motorunu kullanacak Tam Boyutta Gör
    Alpine, Alman üretici Mercedes’in güç ünitesini 2026'dan en azından 2030'un sonuna kadar kullanmak üzere Mercedes ile anlaşma imzaladı. Anlaşma aynı zamanda 2026'nın başından itibaren şanzıman tedarikini de içeriyor ancak kaynaklar Alpine'in 2027'den itibaren kendi şanzımanını üretmeyi planladığını söylüyor.

    Renault'ya eleda, Mercedes'e merhaba

    2021 yılında ismini Alpine olarak değiştiren ve Formula 1'de sadece motor tedarikçisi olarak yer alacağını açıklayan Renault, 2025 sezonu sonunda motor tedarikçisi olarak faaliyetlerine son vereceğini açıklamıştı. Renault CEO'su Luca de Meo, programın sonlandırılmasının arkasındaki ana nedenin finansal nedenler olduğunu belirterek, güç ünitesini başka bir üreticiden satın almanın, şirket içinde geliştirmeye devam etmekten daha ucuz olacağını söylemişti. Dolayısıyla Alpine’in zaten farklı bir üretici ile anlaşması beklenen bir şeydi. Öte yandan Mercedes ile görüşüldüğü de zaten biliniyordu.

    Renault, 2025 sezonu boyunca Alpine için güç üniteleri üretmeye devam edecek. Alpine, 2026'da bataryaya daha fazla odaklanmayı ve yüzde 100 sürdürülebilir yakıt kullanımını öngören kapsamlı yeni güç ünitesi kurallarının uygulamaya konulmasıyla birlikte güç ünitelerini Mercedes logosuyla değiştirecek. Mercedes, Alpine dışında Williams ve McLaren’in de tedarikçisi konumunda.

    Oli Oakes'in Takım Direktörlüğü görevini devralması ve Flavio Briatore'nin Yönetici Danışman olarak takıma geri dönmesiyle birlikte bir geçiş döneminden geçen Alpine takımı, mevcut sezonda 6. sırada bulunuyor. Takımın sürücü kadrosunda Pierre Gasly ve Esteban Ocon yer alıyor olsa da gelecek yıldan itibaren Ocon’un yerine çaylak Jack Doohan geçecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 saat önce

    Kanser oldum aynı şeyi izlemekten. Destek konusuna destek olun: https://forum.donanimhaber.com/masaustu-modunda-ana-sayfada-cikan-degismeyen-video--159952990

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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