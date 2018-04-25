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Alt coinlerde büyük çöküş başladı

Bitcoin eskisi gibi çift haneli rakamlarda düşmüyor olsa da alt coinler adeta eriyor. Bir gecede kayıp yüzde 30’lara vardı. Piyasada panik havası hâkim durumda.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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kripto para
Ekrem71
Haber Editörü
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Baharın gelmesi ile birlikte adeta fırlayan ve yatırımcısını güldüren kripto para piyasası bu kez de üzmeye başladı. Bahar havasının sürmesi beklenirken özellikle alt coinlerde meydana gelen büyük düşüşler tedirginlik yaratıyor.

Hızlı düşüş

Bu yılın ilk ayında 20 bin dolar seviyesine kadar çıkan Bitcoin hızlı bir düşüşe girerek 6000$ seviyesine kadar inmiş ve bütün alt coinleri de peşinde sürüklemişti. Ethereum birimi 1400 doları zorlarken bir anda 400$ seviyesine, Ripple da 5$’ı zorlarken 50 cent kıyılarına yanaşmıştı.

Bu olumsuz hava bahar ayları ile birlikte dağılmaya başlamıştı.  Pek çok ülkenin baskılarına rağmen yeni anlaşmalar ve ödeme sistemleri kripto paraları yeniden canlandırdı. Yavaş yavaş yükselişe geçen Bitcoin 9000$ sınırını geçerken altcoinlerde önemli sıçramalar yaşandı.

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Ripple hızlı bir şekilde 1$ sınırına gelirken Ethereum da 700$ sınırını aştı. Bitcoin Cash ise bu dönemde 1400$ sınırına dayanarak dikkatleri çekti. Bununla birlikte dün geceden itibaren bir satış dalgası özellikle alt coinleri sarsmaya başladı.

Bitcoin 9500$ seviyelerinden 9100$ seviyelerine inerken Ripple bir gecede yüzde 20 civarında değer kaybetti ve şu anda 80 cent altı seviyelerinde işlem görüyor. Bitcoin Cash de benzer bir düşüşle 1280$ seviyelerine geriledi. Ethereum 625$ seviyesinde iken IOTA, Monero, Dash, XEM, XLM gibi pek çok alt coin yatırımcısını üzdü.

Merkezi olmayan bir sistem üzerine inşa edilmesi sebebiyle kripto para birimleri ile ilgili yorum yapmak oldukça zor. Ne zaman inip ne zaman çıkacağı konusunda hayal kırıklığı oluşturabiliyor.

 

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a.f.y. 1 yıl en beğenilen
Coin işinin reel piyasa ile alakası olduğunu düşünenler varsa onlara hayırlı işler diliyorum. tek sermayesi para girişi olan sistemler patlamaya mahkumdur. Ha bu büyük patlama öncesi sistemden çıkabildiysen şanslılardan olursun.
Yani çöküşten kaçanlar her zaman azınlık bir kesimdir. Bu azınlık kesim çoğunluk kesimin parasını alıp kaçarlar.
Aslına bakarsanız; Kalan da kaybeder bu sistemde, çıkan da.
Kalan parasını kaybeder. Çıkan ise o kalan çoğunluğun ahını aldığı için kaybeder.
Değer mi?
Coin işinin reel piyasa ile alakası olduğunu düşünenler varsa onlara hayırlı işler diliyorum. tek sermayesi para girişi olan sistemler patlamaya mahkumdur. Ha b...
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cank1981 1 yıl
Klişe mesajlar :D Ekrem sen kripto konusunda yazma güzelim. Benim dipten aldığım hiç bir coin ekside değil. Borsadan anladığınız yok atıp tutuyorsunuz
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deoks 1 yıl
Bi rekor kırdı haberi bi çakıldı haberi. Bu coinleri alanlar karını yiyemeden kalpten giderler.
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emiLL 1 yıl



ekrem71 seni nasıl çalıştırıyolar anlamıyorum paso sallamasyon haber yapıyorsun.
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moffaka 1 yıl
Yalnız sen bu postu açtıktan 12 saat sonra dediğinin tersi çıktı. Bilmediğin konulara karışma. Mesela ben ve arkadaşlarım düzeltme olacağını bilip hiç umursamadık düşüşü ve dediğimiz de oldu..
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sezyumx 1 yıl
Haber niteliği taşımıyor çünkü piyasa çok hızlı değişiyor .
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MonitörKertenkelesi 1 yıl
Üzücü bir şey. Zor iş bu tür yatırımlar. Çıksa az mı yatırdım keşke bin katını yatırsaydım dersin. Düşse keşke daha az koysaydım dersin. Bu bir borsa değil, hisseni veya şirketinin geleceğini anlar takip edersin ama bu ne idüğü belirsiz görünmeyen varlık ile insan nasıl kumar oynar ki? Para yatırıp para almak tek amaç. Ne bir şirkete ortak oluyorsun ne de altın alıp ilerde kullanırım diye einde saklıyorsun. Tamamen kumar makinesi gibi. Ayrıca insanda akıl zeka ruh ve enerji bırakmaz söküp alır. Bu yüzden akıl sağlığı diliyorum coinde parası olana. En iyisi işinize gücünüze bakın yatırımı işinize yatırın. Sonuçta yiyecek ve barınacak ve yaşayacağız ve bunlar da çalışanlar sayesinde olacak. Bütün parayı kumara yatırıp vurgun yapıp yan gelip yatan yine kazandığını başka bir kumara yatırıp batacak veya çıkacaktır ama amacı çalışmak veya bir ürün üretmek değil rahatlıktır. Bu kesin.
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ardicli2000 1 yıl
Ulan @Ekrem71 tam küfürlüksün de neyse etmeyeyim. Haberin doğru olsa gam yemicem. Hadi yanlsın da bare doğru yaz be adam....
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bekle yan çarı getiriyom 1 yıl
bu çökmüş hali mi ? 9 nisandan bu yana x2 yapmayan coin yok düştüyse %3-5 düşmüştür.
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rabitelli 1 yıl
çöksü çöksün ki sattıklarımızı olabildiğince dipten alalım gene.
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celeroni 1 yıl
donanimhaber sitesinin bu tür ucuz haberleri yayınlaması oldukça yanlış. Anladığım kadarı ile artık dünyada piyasaya sürülen yeni bir ürün veya yeni bir teknoloji kalmadı. Ya da var olan teknolojiler ile ilgili yabancı haber kaynakları kurudu. Bence Donanimhaber sitesinin acilen haber editörlerini bir gözden geçirmesi gerekiyor.
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DH Misafiri 1 yıl
Bilgi Çağını yaşıyor olmamız size pek uğramamış anlaşılan. Ama gerçeği söylemek gerekirse eğlencelisiniz.GÜLDÜRÜYORSUNUZ......
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hbustun 1 yıl
Kripto para piyasaları tamamıyla sürü psikolojisine ve insanların kısa zamanda daha çok kazanma hırsına dayandığı için hızlı iniş ve çıkışlar normaldir. Bu piyasaya kıyısından bulaşmış biri olarak klasik tavsiyeyi yineliyorum "Kaybetmeyi göze almadığınız parayı bu işe yatırmayın".
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