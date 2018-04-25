Alt coinlerde büyük çöküş başladı

Baharın gelmesi ile birlikte adeta fırlayan ve yatırımcısını güldüren kripto para piyasası bu kez de üzmeye başladı. Bahar havasının sürmesi beklenirken özellikle alt coinlerde meydana gelen büyük düşüşler tedirginlik yaratıyor.

Hızlı düşüş

Bu yılın ilk ayında 20 bin dolar seviyesine kadar çıkan Bitcoin hızlı bir düşüşe girerek 6000$ seviyesine kadar inmiş ve bütün alt coinleri de peşinde sürüklemişti. Ethereum birimi 1400 doları zorlarken bir anda 400$ seviyesine, Ripple da 5$’ı zorlarken 50 cent kıyılarına yanaşmıştı.

Bu olumsuz hava bahar ayları ile birlikte dağılmaya başlamıştı. Pek çok ülkenin baskılarına rağmen yeni anlaşmalar ve ödeme sistemleri kripto paraları yeniden canlandırdı. Yavaş yavaş yükselişe geçen Bitcoin 9000$ sınırını geçerken altcoinlerde önemli sıçramalar yaşandı.

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Ripple hızlı bir şekilde 1$ sınırına gelirken Ethereum da 700$ sınırını aştı. Bitcoin Cash ise bu dönemde 1400$ sınırına dayanarak dikkatleri çekti. Bununla birlikte dün geceden itibaren bir satış dalgası özellikle alt coinleri sarsmaya başladı.

Bitcoin 9500$ seviyelerinden 9100$ seviyelerine inerken Ripple bir gecede yüzde 20 civarında değer kaybetti ve şu anda 80 cent altı seviyelerinde işlem görüyor. Bitcoin Cash de benzer bir düşüşle 1280$ seviyelerine geriledi. Ethereum 625$ seviyesinde iken IOTA, Monero, Dash, XEM, XLM gibi pek çok alt coin yatırımcısını üzdü.

Merkezi olmayan bir sistem üzerine inşa edilmesi sebebiyle kripto para birimleri ile ilgili yorum yapmak oldukça zor. Ne zaman inip ne zaman çıkacağı konusunda hayal kırıklığı oluşturabiliyor.