Altay Tankı’nda hedef 2020: ilk yıl 15 sonrasında 20 tank

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Savunma Sanayii Müsteşarlığı, hali hazırda üzerinde çalışmalar süren ve hedeflenen projeler odağında bazı bilgiler paylaştı. 2017-2021 dönemi arasında hedeflenen başarı kriterlerinin yer aldığı rapora göre özellikle Altay Tankı için teslim hedefleri ilgi çekici. Buna göre Seri Üretim kapsamında 2020 yılında 15, 2021 yılında ise 20 adet Altay Tankı’nın teslimi ön görülüyor. Kalifikasyon testleri ise 2019 yılı içinde %100 oranında tamamlanmış olacak.

UMTAS/LUMTAS füzelerinin seri üretim teslimatları ise 2017’de %8, 2018’de %31, 2019’da %42, 2020’de ise %19 olmak üzere önümüzdeki 4 yıllık süreçte tamamlanmış olacak. Toplam kaç adet alınacağına dairse bir bilgi mevcut değil. Hellfire muadili bir füze olarak sınıflandırılabilecek olan L-UMTAS’ta lazer arayıcı başlık yer alıyor ve UMTAS’taki kızılötesi IIR başlığından daha ucuz. Böylesine ucuz mühimmatta maliyeti düşürme açısından bu durum önemli.

Bunun dışında HİSAR füzesinin 2019 sonuna kadar %100 oranında uçuşlu testlerinin tamamlanması, KORKUT kundağının seri üretim teslimatlarının 2021 sonuna kadar tamamen bitirilmesi, SOM-J füzesinin 2019 yılına kadar kritik tasarım aşamasının tamamlanması ve ilk uçuşlu testlerinin %100 oranında tamamlanması, 2020 yılına kadar su üstü hedeflere karşı üstünlük sağlayacak füze sisteminin geliştirilmesi yayınlanan dokümanda yer alıyor. Daha fazla detay için kaynakta yer alan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

http://www.ssm.gov.tr/anasayfa/kurumsal/Documents/SSM_STRATEJIK_PLAN_2017-2021.pdf