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Altay Tankı’nda hedef 2020: ilk yıl 15 sonrasında 20 tank

Savunma Sanayii Müsteşarlığı, 2017-2021 Stratejik Planı kapsamında gerek Altay Tankı gerekse diğer bazı projeler noktasında bazı bilgilendirmeler yaptı. İşte detaylar:
2 yıl
14,1b
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92
Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Altay Tankı’nda hedef 2020: ilk yıl 15 sonrasında 20 tank
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Savunma Sanayii Müsteşarlığı, hali hazırda üzerinde çalışmalar süren ve hedeflenen projeler odağında bazı bilgiler paylaştı. 2017-2021 dönemi arasında hedeflenen başarı kriterlerinin yer aldığı rapora göre özellikle Altay Tankı için teslim hedefleri ilgi çekici. Buna göre Seri Üretim kapsamında 2020 yılında 15, 2021 yılında ise 20 adet Altay Tankı’nın teslimi ön görülüyor. Kalifikasyon testleri ise 2019 yılı içinde %100 oranında tamamlanmış olacak.

UMTAS/LUMTAS füzelerinin seri üretim teslimatları ise 2017’de %8, 2018’de %31, 2019’da %42, 2020’de ise %19 olmak üzere önümüzdeki 4 yıllık süreçte tamamlanmış olacak. Toplam kaç adet alınacağına dairse bir bilgi mevcut değil. Hellfire muadili bir füze olarak sınıflandırılabilecek olan L-UMTAS’ta lazer arayıcı başlık yer alıyor ve UMTAS’taki kızılötesi IIR başlığından daha ucuz. Böylesine ucuz mühimmatta maliyeti düşürme açısından bu durum önemli.

Bunun dışında HİSAR füzesinin 2019 sonuna kadar %100 oranında uçuşlu testlerinin tamamlanması, KORKUT kundağının seri üretim teslimatlarının 2021 sonuna kadar tamamen bitirilmesi, SOM-J füzesinin 2019 yılına kadar kritik tasarım aşamasının tamamlanması ve ilk uçuşlu testlerinin %100 oranında tamamlanması, 2020 yılına kadar su üstü hedeflere karşı üstünlük sağlayacak füze sisteminin geliştirilmesi yayınlanan dokümanda yer alıyor. Daha fazla detay için kaynakta yer alan bağlantıyı kullanabilirsiniz.


http://www.ssm.gov.tr/anasayfa/kurumsal/Documents/SSM_STRATEJIK_PLAN_2017-2021.pdf Yorum Yaz
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mrslimshady 2 yıl en beğenilen
Sayılar çok az. 200 300 lere çıkılması gerek.
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guvenkab 2 yıl
Bir tek bu tanktan ümitliydim buda boka battı hala 2020 falan filan

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11Omeer 2 yıl
Üstteki üçlü maşallah messi suarez neymar gibi çalışıyor bu aralar
1 Yanıt Yanıtla +45
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Stadhouder 1 yıl
Altayin seri uretime gecmemesinin sebepleri cok fazla hepsini aciklayamayiz ama ana sebep ekonomik durum ve siyasi meseleler.Ekonomik durum olayi soyle , Altayin birim maliyeti +10. Milyon $ olacak ki bu durum cok normal cunku bu son teknoloji Nato standartlarinda bir numaraya oynayan bir tank.
Siyasi mesele isi de soyle bilen bilir bu BMC yi satin alan ethem sancak abimiz malum cumhurbaskanimizin iyi bir arkadasi ve Katar ile ortaklar.Katar ile de iliskilerimiz malum.Sonuc olarak bu Katarim fonladigi BMC Altayin seri uretim sozlesmesini almak istiyor.Ama tanki basindan beri Otokar gelistiriyor ve cumhurbaskani da Koclarla kanli bicakli.Seri uretim onlara gitsin istemiyor.Ki zamaninda Milgem projesinde RMK kazanmisti ama iptal ettiler.Rmk koclara ait.
Olay bundan ibaret Bmc fabrikasini kuruyor fakat hemen hazir olmayacak birkac yili var.Isleri geciktirmeye calisiyorlar.Yoksa para olayi halledilir Turk milleti 1970 1980 donemlerinde aclik sinirdayken bile ordusuna mumkun olan en iyi malzemeyi almaya calismistir.sonucta where there is a will there is a way.
Bir de yeri gelmisken yazayim donanimhaberden savunma sanayii takip edilmez yeri gelmisken soyleyeyim ustte o kadar cahilce yorumlar var ki ne diyecegimi bilemiyorum.Gercekten savunma sanayii takip etmek isteyenler burdan uzak dursun coluk cocuk kayniyor buralar.
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PresidentBerke 1 yıl
1940 da rusya günde 30
almanya 20 tank üretiyodu
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BlackGhost12 1 yıl
2020 den önce İsrail,Yunanistan ve Ermenistan bize saldıracak.
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DH Misafiri 1 yıl
Ben olsam savunma sanayi müsteşarini azlederim,bizimle kafa buluyorlar ,hep ileriye tarihlere öteleme var seri üretim yok.
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Guest-84CA19B46 2 yıl
Galiba zırhı bor karbür esaslı olacakmış dünyada ilk defa böyle bir zırh deneniyor ne kadar başarılı olur orası muamma ama hiç yoktan yine iyidir yabancılara para gideceğine yerli sermayaye gider
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serafon 2 yıl
Her zaman derim kaplumbağa tavşanı yener. Nereye gittiysem hep altını doldurmadan sonuç alma hastalığını gördüm. İşin yükünü omzuma alıp yapılması gerekenleri yaptırmaya çalıştım yine olmadı. Bir iş 2 sene sürer deyince ne yaptın diyorlar, ben 1 - 2 ayda yaparım. Sonra bir başlıyorlar ki bakmışsın yıllar geçmiş, ele geçen bozuk bir şey, geri dönsen dert, dönmesen dert. Genelde fırsat bulamıyorum, bulursam da insanlar dediğime yine gelmiyor yine ortaya çıkan işe bakıp gaza gelip tavşanlığa devam ediyorlar. Halk böyle olunca doğal olarak tepe de böyle.... Bana sorsalar bu motoru tümosanın yapamayacağını baştan söylerim ama koskoca devlet binlerce memur bürokrat bunu öngöremiyor ve yıllarca bekliyor sonucu görmek için, sonra yine akıllanmıyor, başa dönemiyor, ileri gidemiyor, çabucak bir şekilde halletmenin yoluna bakıyor, dışarıdan alıp kurtulmaya bakıyor.... Halbuki baştan adam gibi planlansa, 20 yıl da sürecek olsa 30 yıl da sürecek olsa olması gerektiği gibi yapılsa, bu sıkıntıları yaşamazdık. Kaldı ki ben bu tür projelerde tek çıktının ana proje konusu olmadığını düşünüyorum. Eğer bu %100 yerli yapılacak olsa, eğitimden sanayiye, ticaretten bir çok dala inanılmaz etkileri olacak. Çünkü yapabilmek için buraları düzenlemek şart. Bunlar esasen ürünün kendinden daha önemli. Böylece toptan bir ilerleme söz konusu olacak. Ama gel de anlat.....
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BURHAN77 2 yıl
ilk ürünleri 2200 yılında bekliyoruz.. acele etmesinler.. 1 tane tank bize yeter, yıkarız dünyayı..
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osmankul 2 yıl
Sözde seri üretime geçeceklerdi. Motor işini çoktan bitirmiş olmaları gerekirdi. Dünya marsa gitme hesapları yaparken biz tank motorundan sınıfta kaldık. Bir de tfx projeleri var onu bitimi 25. yüzyılı bulur heralde zaten jet motorunu ingilizlere ihale ettiler. Çıkıp bir de yerli diyorlar. Zaten tank hyundai rotem desteğiyle yapılıyor(nesi yerliyse) Mühendis ve teknisyenlerimizi adam gibi çalıştırıp yerli teknolojilerimizi geliştirirsek bu işler hızlı bir şekilde olur. Yerliyi istemezler aslında isteselerdi ilk tankımızı 1940 larda yapmışız motoru hariç tamamiyle yerli olduğu söyleniyor(?). Siyasi ve bürokratların nedense tamamiyle yerli tank üretmek işine gelmemiş kolaya kaçıp 2. el amerikan ve alman tanklarını kullanmışız hep. Tank üretim işi benim bildiğim 80 lerin sonu 90 ların başından beri gündemde 25-30 yılda ilk tankımızı yapıp bir kaç bin tane üretip yurt dışına satmaya başlamış olmalıydık. Şu ansa altay tankı 2. jenerasyon tankımız olmalıydı.
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MoTW 2 yıl
Türkiye vizyonsuz bürokratlar yüzünden çöküşün eşiğine geldi. Henüz somut teknolojierde adamları yakalayamadık, ultra gelişmiş ve soyut teknolojilerde ne yapacağız düşünen kimse yok mu???
???
Sen daha copy-paste araba yapamıyorsan kuantum bilgisayarları nasıl yapacaksın ki?
Robotların yazılımlarını nasıl yapacaksın, onlara nasıl yapay zeka ekleyeceksin? Kendin 12 yılda insanlara İngilizce öğretemiyorsun.
Doğru düzgün chip üretemiyorsun nasıl nanoteknolojide cevap verebileceksin?
Allah'ım toprak düzleyip asfalt döktüğümüz için ve betonda iyi olduğumuz için geliştiğimizi düşünenlerden sen bizi koru. 2030'da istesek de çoook geç olacak bi şeyler için.
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mustiki212 2 yıl
sabahtan beri yaptığın siyaset sonunda (ki mesleğini bırak ve siyasetçi ol sana yakışan budur) tek söylediğin doğru ambargo meselesi. Tabikide mühendisim lafta değil sadece işin garibi senin gibi birinin diplomasına onay vermedim.. Naylon diploma olmasın seninki.. Malum partini koyunları bile senden daha mantıklı konuşuyor.. Pes doğrusu.. Lütfen icraat yapalım zaman laf kalabalığı yapanlarla doldu taştı...
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