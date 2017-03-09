Altay Tankı’nda hedef 2020: ilk yıl 15 sonrasında 20 tank

UMTAS/LUMTAS füzelerinin seri üretim teslimatları ise 2017’de %8, 2018’de %31, 2019’da %42, 2020’de ise %19 olmak üzere önümüzdeki 4 yıllık süreçte tamamlanmış olacak. Toplam kaç adet alınacağına dairse bir bilgi mevcut değil. Hellfire muadili bir füze olarak sınıflandırılabilecek olan L-UMTAS’ta lazer arayıcı başlık yer alıyor ve UMTAS’taki kızılötesi IIR başlığından daha ucuz. Böylesine ucuz mühimmatta maliyeti düşürme açısından bu durum önemli.
Bunun dışında HİSAR füzesinin 2019 sonuna kadar %100 oranında uçuşlu testlerinin tamamlanması, KORKUT kundağının seri üretim teslimatlarının 2021 sonuna kadar tamamen bitirilmesi, SOM-J füzesinin 2019 yılına kadar kritik tasarım aşamasının tamamlanması ve ilk uçuşlu testlerinin %100 oranında tamamlanması, 2020 yılına kadar su üstü hedeflere karşı üstünlük sağlayacak füze sisteminin geliştirilmesi yayınlanan dokümanda yer alıyor. Daha fazla detay için kaynakta yer alan bağlantıyı kullanabilirsiniz.
http://www.ssm.gov.tr/anasayfa/kurumsal/Documents/SSM_STRATEJIK_PLAN_2017-2021.pdf Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Siyasi mesele isi de soyle bilen bilir bu BMC yi satin alan ethem sancak abimiz malum cumhurbaskanimizin iyi bir arkadasi ve Katar ile ortaklar.Katar ile de iliskilerimiz malum.Sonuc olarak bu Katarim fonladigi BMC Altayin seri uretim sozlesmesini almak istiyor.Ama tanki basindan beri Otokar gelistiriyor ve cumhurbaskani da Koclarla kanli bicakli.Seri uretim onlara gitsin istemiyor.Ki zamaninda Milgem projesinde RMK kazanmisti ama iptal ettiler.Rmk koclara ait.
Olay bundan ibaret Bmc fabrikasini kuruyor fakat hemen hazir olmayacak birkac yili var.Isleri geciktirmeye calisiyorlar.Yoksa para olayi halledilir Turk milleti 1970 1980 donemlerinde aclik sinirdayken bile ordusuna mumkun olan en iyi malzemeyi almaya calismistir.sonucta where there is a will there is a way.
Bir de yeri gelmisken yazayim donanimhaberden savunma sanayii takip edilmez yeri gelmisken soyleyeyim ustte o kadar cahilce yorumlar var ki ne diyecegimi bilemiyorum.Gercekten savunma sanayii takip etmek isteyenler burdan uzak dursun coluk cocuk kayniyor buralar.
almanya 20 tank üretiyodu
???
Sen daha copy-paste araba yapamıyorsan kuantum bilgisayarları nasıl yapacaksın ki?
Robotların yazılımlarını nasıl yapacaksın, onlara nasıl yapay zeka ekleyeceksin? Kendin 12 yılda insanlara İngilizce öğretemiyorsun.
Doğru düzgün chip üretemiyorsun nasıl nanoteknolojide cevap verebileceksin?
Allah'ım toprak düzleyip asfalt döktüğümüz için ve betonda iyi olduğumuz için geliştiğimizi düşünenlerden sen bizi koru. 2030'da istesek de çoook geç olacak bi şeyler için.
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