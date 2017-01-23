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Altay tankı için motor açıklaması geldi

Milli Muharebe Tankı Altay için devam eden motor çalışmaları, geçtiğimiz günlerde sekteye uğramıştı. Konuyla ilgili bir açıklama da Savunma Sanayi Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir'den geldi.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Savunma Sanayi
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Milli muharebe tankı Altay için Savunma Sanayi Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir'den açıklama geldi. Gündemi yakından takip edenler haberdar ancak olmayanlar için kısaca özetlemek gerekirse; Altay için yerli motor projesini üstlenen TÜMOSAN, teknik destek sağlayıcısı firma olarak Avusturyalı AVL ile işbirliğine gitmiş ancak bu anlaşma geçtiğimiz günlerde sonlandırılmıştı.
 
Altay tankı için motor açıklaması geldi
TÜMOSAN'dan KAP yani Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamadan bir kesit şu şekilde;
"Sözleşme gereği 90 gün sonra hükümet onayını getirmesi gereken AVL Firması arka arkaya talep ettiği süreler sonrasında da Avusturya hükümetinin Ülkemizin iç işlerine müdahale edecek şekilde şartlar içeren ihraç lisansında ısrar etmesi ve Savunma Sanayi Müsteşarlığı tarafından bahse konu ihraç lisansının kabul edilmemesi nedeniyle taahhütlerini yerine getirmemiş ve sonrasında TDS Sözleşmesi iptal edilerek firmanın verdiği teminat irat kaydedilmiştir.
Şirketimiz gerek projenin hazırlık sürecinde gerekse Teknik Destek Sağlayıcı seçimi yapıldıktan sonra yaşanabilecek olumsuzlukları değerlendirerek alternatif firmalar ile çalışmalar yapmış olup halihazırda görüşmelerini sürdürmektedir. Son günlerde özellikle AB ülkeleri tarafından ülkemize karşı uygulanan yaptırımlar nedeniyle gerek proje ve gerekse proje kapsamındaki kritik alt komponentlere ilişkin teknolojilerin transferinde önemli engellerle karşılaşılacağı anlaşılmıştır."
Altay tankı için üretimi planlanan ilk 250 adetlik siparişte yabancı motor kullanılacağı zaten söz konusuydu. Gündemi meşgul eden gelişme ise, kademeli olarak yerli motor kullanımına geçişle ilgili. Türkiye sadece tank değil, insansız hava araçlarına kadar geniş ölçekte yerli motor üretimine başlamayı planlıyor. Örneğin İHA'lar için yerli motor çalışmaları devam ediyor. Örnek vermek gerekirse şu an Anka'da kullanılan Thielert Centurion 2.0S motoru, son satın alma sonrasında Çinlilerin eline geçen Thielert firmasının, Mercedes'in dizel motorundan devşirerek geliştirdiği bir güç paketi.
Konuyla ilgili NTV'de açıklama yapan Müsteşar İsmail Demir, motorla ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi. Altay tankı için seri üretim sürecinin motordan bağımsız ilerlediğini ifade eden Demir, hali hazırda kabul testlerinin sürdüğünü belirtti. Demir ayrıca süreci hızlandırabilmek adına seri üretim tekliflerini aldıklarını ve bunları değerlendirme aşamasında olduklarını söyledi. Demir aynı zamanda reaktif zırhların tüm tanklarda kullanılması, ayrıca kısaca AKKOR olarak bilinen aktif koruma sistemlerinin kullanılması için yapılan çalışmaların devam ettiğini ekledi.

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unknownartist 2 yıl en beğenilen
Saray yapacağına bas parayı buraya, kimsenin sesi çıkmaz.
2 Yanıt Yanıtla +57
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Emre Kocakaya 2 yıl
tank yaptik ama motor bulamiyoruz :)
1 Yanıt Yanıtla +53
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AKTeknisyen 2 yıl Deeper
Deeper

Zamanında "Motor bizim olmadıktan sonra ne olacak, parça vermediler mi kalırız" dediğimizde bizi vatan haini ilan eden arkadaşlar da burada mı?

%100 yerli diye yesin dursunlar sizi, dışını bile G.Kore ile ortak yapıyoruz, motoru hiç yapamayız! Kalır bu tasarım da böyle!

Tabi konuyu tam bilmeyincev bu tür yorumlar ortaya çıkacaktır.

AVL Yerli motor için danışman şirket olarak seçilmişti anlaşılmaya çalışıyordu. Sizin motor bizim olmadıktna sonra dediğiniz kısımdaki bizim motoru yapmak için seçilmişt io şirket.Yani parça vermeyen falan yok tam aksi yerli motor yapmaya niyetimiz var ama yeterli teknik birikim olmadığı için yabancı Know-How transferi yapılacaktı.

Yoksa şu anda bu tür konularda sıkıntı çıkartmayan MTU'ya parayı bastırıp motor yine temin edersiniz ama bizim ihtiyaç kalemimiz çok olduğu için (tank-zırhlı istihkam araçları-Mühimmat yükleyiciler v.s gibi) bu kadar motoru dışardan almaktansa yurt içi geliştirelim deniyor.

AVL yerine başka firma bulunur mu ,bulunursa Tümosan bu işi kotarabilir mi bilmiyorum ama mevzu sizin dediğiniz gibi değil yani.Mesele yerli motoru geliştirirken çıkan problemler.
DeeperZamanında "Motor bizim olmadıktan sonra ne olacak, parça vermediler mi kalırız" dediğimizde bizi vatan haini ilan eden arkadaşlar ...
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DH Misafiri 5 ay
8 yıl prototip ile uğraşırken motor hiçmi akıllarına gelmemiş. şimdi bir 8 yılda motor için uğraş etti 16 yıl. bu iş bilmezlik ve liyakatsizlikten başka nedir. ssm nin başında da bir hayvanat bahçesi müdürü var galiba. tıokı tübitak ın başına geçirdikleri müdür gibi.
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Baymakli_Dondurma 2 yıl
Kardeşim sorgulayın artık şu eğitim sistemini bir tane mühendismi yapamadı şu motoru
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DH Misafiri 2 yıl
bütün yazıları okumaya çalıştım bizim tank motoru üretecek kadar ülkemizde hiç mi girişimci yok yazık çok yazık osman lıhanadan lığı bittikten sonra cumhuriyet ilan edilmiş atatürk ölene kadar bu ülkeye kalkındırmak için bir hamle yapış milli şef ismet inönü den başlayarak bu zamana kadar bizi yönetenler hep koltuk ihtiras hırs uğruna ülkeyi yönetmek yerine ülkeyi hep birilerine peşkeş çekilmiş hala bizi yöneten ler anlamıyorum iç çekişmeleri bıraksalar da şu ülke için çalışsalar veya çalşanları
rahat bıraksınlar bütün dünya türkiyeye saldırıyorlar tıpkı çanakkalede olduğu gibi bakın o savaşa bütün avrupa devletleri oyle veya boyle vardı şimdide var şimdide topla tüfekle deyil siyasi ve ekenomik unsurları ile bilmemem anlatabildimmi hala biz ona bağımlıyız buna bağımlıyız adamlar pateti benim istediğime satarsın istemediğime satamazsın işine gelirse diyor saygılarımla
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DH Misafiri 2 yıl
Ülkedeki mühendisler keğıt mühendisi hiçbi üretimde motor olsun elektronik olsun bulunmadiklari için dış akla ihtiyacımız oluyor sorun gençlerde değil eğitim sisteminde üniversitelerde deney üretim projesi yok.
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M.L.Crassus 2 yıl
Son mesajdan 13 gün geçmiş. Yaklaşık 15 günde olumlu yada olumsuz hiçbir haber yok mu?
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DH Misafiri 2 yıl
Eğitimde imam hatip politikası ile ancak peyganberimiz hangi sırayla tırnak kesti vesaire ezberleyen ot kafalar yatişiyor.
Türksatları Fransızlar yaptı . 1980 lerde F16 montajı yapabiliyorduk . Altay tankı Hyundai lisanslı yapılıyor motor harici kısımlarını da yapabilmiş değiliz kendi kendimize , fırtına obüsleri de aynı şekide .
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DH Misafiri 2 yıl
"Çinlilerin eline geçen Thielert firmasının, Mercedes'in dizel motorundan devşirerek geliştirdiği bir güç paketi"
Bak işte ne güzel yazmışsınız. Devir kardeşim
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DH Misafiri 2 yıl
Ya nasil adamlarsiniz arkadas,senin oturdugun evin konusmalari telf kayitlarin basina veya i nete dusse ne yaparsiniz , hala anlamayanlar var olan olaylari sanki tapusunu ustune aldi sarayin._
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DH Misafiri 2 yıl
Bizim motor yapamama gibi bir durumumuz söz konusu olamaz. neticede motor çalışma sitemin yeniden icat edilecek değil.neden bu kadar sorun olduğunu anlamıyorum .
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CaRviLLE 2 yıl
Bkz. 16 aralıkta böyle demiştim anlaştığı firma da kendisi gibi beceriksiz
Bu tümosandan hiç bişey olmaz boşuna güvenipte hayal kırıklığına uğramasınlar.Yıllardır traktör yapan bir firma tümosan tamam yerli malı kullanalım new holland john deere almayalım ama tümosan ın 120 bin tl lik traktörü var amcam da 4x4 kabinli klima teyp falan herşey var gel gelelim klimayı açtığınızda motor kayışı kopuyo nasıl becermişlerse bi yerde fabrikasyon hata yapmışlar tüm modellerde bu şekilde sen o kadar para ver traktör al yazın ortasında serinleyeyim diye klimayı açtığın an kayış kopup yolda kalırsın bunu duyduğumda anlamsız gelmişti yıllardır bu sektörde olan bi firma böyle bi hata nasıl yapar derken yolun kenarında aynı marka model bi traktörün durduğunu gördüm bi kaç kişi tamir etmeye çalışıyorlardı ki amcam inip baktığında klimayı mı açtınız?Dedi evet dediler o yüzden kayış kopmuş ve yolda kalmışlar bizzat gözlerimle şahit oldum biz yerli ürünleri destekleyelim derken maalesef bizim yerli üreticiler biz müşterileri hiç dikkate almıyorlar herkes hak ettiğini yaşar ne diyelim
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