Altay tankı için motor açıklaması geldi

Milli muharebe tankı Altay için Savunma Sanayi Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir'den açıklama geldi. Gündemi yakından takip edenler haberdar ancak olmayanlar için kısaca özetlemek gerekirse; Altay için yerli motor projesini üstlenen TÜMOSAN, teknik destek sağlayıcısı firma olarak Avusturyalı AVL ile işbirliğine gitmiş ancak bu anlaşma geçtiğimiz günlerde sonlandırılmıştı.

TÜMOSAN'dan KAP yani Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamadan bir kesit şu şekilde;

"Sözleşme gereği 90 gün sonra hükümet onayını getirmesi gereken AVL Firması arka arkaya talep ettiği süreler sonrasında da Avusturya hükümetinin Ülkemizin iç işlerine müdahale edecek şekilde şartlar içeren ihraç lisansında ısrar etmesi ve Savunma Sanayi Müsteşarlığı tarafından bahse konu ihraç lisansının kabul edilmemesi nedeniyle taahhütlerini yerine getirmemiş ve sonrasında TDS Sözleşmesi iptal edilerek firmanın verdiği teminat irat kaydedilmiştir.

Şirketimiz gerek projenin hazırlık sürecinde gerekse Teknik Destek Sağlayıcı seçimi yapıldıktan sonra yaşanabilecek olumsuzlukları değerlendirerek alternatif firmalar ile çalışmalar yapmış olup halihazırda görüşmelerini sürdürmektedir. Son günlerde özellikle AB ülkeleri tarafından ülkemize karşı uygulanan yaptırımlar nedeniyle gerek proje ve gerekse proje kapsamındaki kritik alt komponentlere ilişkin teknolojilerin transferinde önemli engellerle karşılaşılacağı anlaşılmıştır."

Altay tankı için üretimi planlanan ilk 250 adetlik siparişte yabancı motor kullanılacağı zaten söz konusuydu. Gündemi meşgul eden gelişme ise, kademeli olarak yerli motor kullanımına geçişle ilgili. Türkiye sadece tank değil, insansız hava araçlarına kadar geniş ölçekte yerli motor üretimine başlamayı planlıyor. Örneğin İHA'lar için yerli motor çalışmaları devam ediyor. Örnek vermek gerekirse şu an Anka'da kullanılan Thielert Centurion 2.0S motoru, son satın alma sonrasında Çinlilerin eline geçen Thielert firmasının, Mercedes'in dizel motorundan devşirerek geliştirdiği bir güç paketi.

Konuyla ilgili NTV'de açıklama yapan Müsteşar İsmail Demir, motorla ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi. Altay tankı için seri üretim sürecinin motordan bağımsız ilerlediğini ifade eden Demir, hali hazırda kabul testlerinin sürdüğünü belirtti. Demir ayrıca süreci hızlandırabilmek adına seri üretim tekliflerini aldıklarını ve bunları değerlendirme aşamasında olduklarını söyledi. Demir aynı zamanda reaktif zırhların tüm tanklarda kullanılması, ayrıca kısaca AKKOR olarak bilinen aktif koruma sistemlerinin kullanılması için yapılan çalışmaların devam ettiğini ekledi.