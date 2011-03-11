Altek, 14 MP kameralı ve Androidli A14 Leo'yu satışa sunmaya hazırlanıyor

Tayvan merkezli Altek firması, sahip olduğu kamera yeteneğiyle çoğu rakibi arasından sıyrılan A14 Leo'yu ana vatanında ve Çin'de satışa sunmaya hazırlanıyor.

800 MHz saat hızında çalışan işlemciden güç alan ve Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.1 ''Eclair'' versiyonuyla gelen Leo'ya, kameralı telefondan ziyade telefonlu kamera gözüyle bakarsak yanlış olmaz. Akıllı telefon, 14 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebiliyor, nesnelere 3 kata kadar optik yakınlaştırma yapabiliyor. Loş ortamlarda çekim için xenon flaşın unutulmadığını görüyoruz.

Kullanıcılara hızlı internet bağlantısı olanağı sağlayan HSPA alt yapısına destek veren telefonda, 3.2 inç boyutunda 480 x 800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekrana ve microSD kart girişine yer verilmiş. Wi-Fi, Bluetooth, GPS üçlüsünü bünyesinde barındıran Altek A14 Leo'nun 2011'in 2. çeyreğinden itibaren Rusya ve Hindistan pazarlarına giriş yapması beklenirken firma, Android 2.2 ''Froyo'' veya Android 2.3 ''Gingerbread'' işletim sistemli yeni bir telefon üzerinde çalıştıklarının sinyalini verdi. Yeni telefon, yıl sonuna doğru teknoloji meraklılarıyla buluşabilir.