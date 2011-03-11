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Altek, 14 MP kameralı ve Androidli A14 Leo'yu satışa sunmaya hazırlanıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
12b
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9
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Altek, 14 MP kameralı ve Androidli A14 Leo'yu satışa sunmaya hazırlanıyor
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Tayvan merkezli Altek firması, sahip olduğu kamera yeteneğiyle çoğu rakibi arasından sıyrılan A14 Leo'yu ana vatanında ve Çin'de satışa sunmaya hazırlanıyor.

800 MHz saat hızında çalışan işlemciden güç alan ve Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.1 ''Eclair'' versiyonuyla gelen Leo'ya, kameralı telefondan ziyade telefonlu kamera gözüyle bakarsak yanlış olmaz. Akıllı telefon, 14 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebiliyor, nesnelere 3 kata kadar optik yakınlaştırma yapabiliyor. Loş ortamlarda çekim için xenon flaşın unutulmadığını görüyoruz.

Kullanıcılara hızlı internet bağlantısı olanağı sağlayan HSPA alt yapısına destek veren telefonda, 3.2 inç boyutunda 480 x 800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekrana ve microSD kart girişine yer verilmiş. Wi-Fi, Bluetooth, GPS üçlüsünü bünyesinde barındıran Altek A14 Leo'nun 2011'in 2. çeyreğinden itibaren Rusya ve Hindistan pazarlarına giriş yapması beklenirken firma, Android 2.2 ''Froyo'' veya Android 2.3 ''Gingerbread'' işletim sistemli yeni bir telefon üzerinde çalıştıklarının sinyalini verdi. Yeni telefon, yıl sonuna doğru teknoloji meraklılarıyla buluşabilir.

Altek, 14 MP kameralı ve Androidli A14 Leo'yu satışa sunmaya hazırlanıyor
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Altek, 14 MP kameralı ve Androidli A14 Leo'yu satışa sunmaya hazırlanıyor
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vidoko 8 yıl
sırf bu hatun için alınır :DD
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akcanon 8 yıl
Yanında Hatunu da veriyolarmı ?
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i run each teen me 8 yıl
sanırım artık cep telefonu üretmiyorlar,
kameraya cep telefonu özelliği koyuyorlar :-)
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_-_bluedragon_-_ 8 yıl
hatun guzelmis:) telin arkasi foto makinasi gibi
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Easx 8 yıl
Yok artık
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tamtamam 8 yıl
ya bu hatun çok fena imiş yahu,biri bulsun ismini cismini,pek meraklandım.
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ogkasa 8 yıl
800 mhz işlemci var diyolar bu kadar yüksek çözünürlüklü resimleri nasıl işlicek acaba işlemci merak ediyorum doğrusu. Büyük ihtimal resim cekme ve video konusunda felan baya yavaşlığı olacaktır.
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Firaristt 8 yıl
yanında kızıda veriyorlarsa neden olmasın xD Şaka bir yana fotoğraf makinesine resmen telefon koymuşlar haberde de dendiği gibi. 1GHz'lik iyi bir işlemci, 512MB ram koyulsaydımış ve Android 2.2 veya 2.3 ile gelse süper olurmuş :D
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atroce 8 yıl
arkadan çekilmiş resimlerini görene kadar normal bi telefon dicektim
, çektiği resimlerde kendisi kadar gösterişli olur mu acaba
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