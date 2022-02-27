Redmi K50, K50 Pro ve K50 Pro+ modellerinin RAM ve depolama seçenekleri ortaya çıktı

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Yakında piyasaya sürülmesi beklenen Redmi K50, K50 Pro ve K50 Pro+ akıllı telefonlar Çinli sertifikasyon kurumu TENAA'nın veritabanında ortaya çıktı. Yayınlanan belgeler sayesinde cihazların RAM ve depolama konfigürasyonları belli oldu.

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22021211RC model numaralı Redmi K50, Snapdragon 870 platformundan güç alacak. Akıllı telefonun temel sürümü 6 GB RAM + 128 GB depolama alanı içerecek. Buna ek olarak cihazın 8/128 GB ve 8/256 GB'lık varyantları da olacak.

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Lansman Mart ayında

22041211AC model numarasını taşıyan Redmi K50 Pro'nun ise Snapdragon 8 Gen 1 veya Dimensity 8100 işlemciyle geleceği bildiriliyor. TENAA kayıtlarına göre cihaz 8/128 GB, 8/256 GB ve 12/256 GB olmak üzere üç farklı konfigürasyonda sunulacak.

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22011211C model numarası ile listelenen Redmi K50 Pro+ modelinde Dimensity 9000 yonga seti yer alabilir. Akıllı telefon 8/128 GB, 8/256 GB ve 12/512 GB'lık versiyonları olacak. Üç cihazın da Mart ayında çıkış yapması bekleniyor.

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Redmi K50 modellerinin RAM ve depolama seçenekleri ortaya çıktı