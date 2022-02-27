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    Redmi K50, K50 Pro ve K50 Pro+ modellerinin RAM ve depolama seçenekleri ortaya çıktı

    Redmi K50, K50 Pro ve K50 Pro+ akıllı telefonların Mart ayında çıkış yapması bekleniyor. Çinli TENAA sertifikasyon kurumu tarafından listelenen cihazların bellek ve depolama konfigürasyonları netleşti
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    Redmi K50 modellerinin RAM ve depolama seçenekleri ortaya çıktı
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    Yakında piyasaya sürülmesi beklenen Redmi K50, K50 Pro ve K50 Pro+ akıllı telefonlar Çinli sertifikasyon kurumu TENAA'nın veritabanında ortaya çıktı. Yayınlanan belgeler sayesinde cihazların RAM ve depolama konfigürasyonları belli oldu.

    22021211RC model numaralı Redmi K50, Snapdragon 870 platformundan güç alacak. Akıllı telefonun temel sürümü 6 GB RAM + 128 GB depolama alanı içerecek. Buna ek olarak cihazın 8/128 GB ve 8/256 GB'lık varyantları da olacak.

    Redmi K50 modellerinin RAM ve depolama seçenekleri ortaya çıktı
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    Lansman Mart ayında

    22041211AC model numarasını taşıyan Redmi K50 Pro'nun ise Snapdragon 8 Gen 1 veya Dimensity 8100 işlemciyle geleceği bildiriliyor. TENAA kayıtlarına göre cihaz 8/128 GB, 8/256 GB ve 12/256 GB olmak üzere üç farklı konfigürasyonda sunulacak.

    Redmi K50 modellerinin RAM ve depolama seçenekleri ortaya çıktı
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    22011211C model numarası ile listelenen Redmi K50 Pro+ modelinde Dimensity 9000 yonga seti yer alabilir. Akıllı telefon 8/128 GB, 8/256 GB ve 12/512 GB'lık versiyonları olacak. Üç cihazın da Mart ayında çıkış yapması bekleniyor.

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    Yeni nesil Ford Ranger Raptor tanıtıldı

    Darkfield 2 gün önce

    Çarpıştığında raptorluğu kalacak mı bakalım :)

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