Alternatif Twitter istemcisi Tweetium güncellendi, Giphy entegrasyonu geldi

Twitter'a erişim için Windows Phone ve Windows platformlarında en çok tercih edilen alternatif istemcilerden Tweetium, önemli özelliklerle yeni bir güncelleme daha aldı.

Tweetium, yayınlanan yeni sürümüyle ilk olarak Twitter'ın dün yaptığı değişime ayak uydurarak favori / kalp değişimi yaşadı. Bundan daha önemli bir yenilik olaraksa artık popüler GIF servisi Giphy entegrasyonu alan ve böylece tweetlere kolay şekilde GIF ekleyebilen uygulama, aynı zamanda diğer video ve GIF'leri WiFi bağlantısında sessiz şekilde otomatik oynatabiliyor, birçok hatadan kurtuluyor ve eklenen yeni bir buton ile eklentileri rahatlıkla temizleyebiliyor.





http://www.windowscentral.com/tweetium-update-incorporates-twitters-new-ui-changes-adds-giphy-integration-and-autoplay-videos