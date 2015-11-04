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Alternatif Twitter istemcisi Tweetium güncellendi, Giphy entegrasyonu geldi

Alternatif Twitter istemcisi Tweetium yeni özelliklerle güncellendi ve sunduğu kulanıcı deneyimini bir seviye daha arttırdı. Yeni sürümde özellikle Giphy desteği dikkat çekiyor.
3 yıl
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Alternatif Twitter istemcisi Tweetium güncellendi, Giphy entegrasyonu geldi
Twitter'a erişim için Windows Phone ve Windows platformlarında en çok tercih edilen alternatif istemcilerden Tweetium, önemli özelliklerle yeni bir güncelleme daha aldı.
Tweetium, yayınlanan yeni sürümüyle ilk olarak Twitter'ın dün yaptığı değişime ayak uydurarak favori / kalp değişimi yaşadı. Bundan daha önemli bir yenilik olaraksa artık popüler GIF servisi Giphy entegrasyonu alan ve böylece tweetlere kolay şekilde GIF ekleyebilen uygulama, aynı zamanda diğer video ve GIF'leri WiFi bağlantısında sessiz şekilde otomatik oynatabiliyor, birçok hatadan kurtuluyor ve eklenen yeni bir buton ile eklentileri rahatlıkla temizleyebiliyor.

7 TL'ye satılan Tweetium'ye buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowscentral.com/tweetium-update-incorporates-twitters-new-ui-changes-adds-giphy-integration-and-autoplay-videos Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
memeti 3 yıl
7 liraya bu uygulama yerıne;

tavuk döner+ayran+tatlı alırım , üstede 50 kuruş artar..
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