    iOS 26.4, Siri'ye üç büyük özellik kazandıracak

    Apple, iOS 26.4'ün ilk geliştirici beta sürümünü bu ayın sonlarında yayınlamayı planlıyor. Güncelleme, WWDC 2024'te duyurulan Apple Intelligence ve Siri özelliklerini getirecek.

    ios 26.4 yeni siri özellikleri Tam Boyutta Gör
    Yeni Siri özellikleri ilk olarak WWDC 2024'te duyurulmuş ve iOS 18 döngüsünün bir parçası olarak sunulması bekleniyordu. Apple, geçen yıl yaptığı bir açıklamada bu özellikleri resmen erteledi. Geçen ay ise yeni Siri ve Apple Intelligence özelliklerini destekleyen Gemini modellerini kullanmak üzere Google ile birlikte çalıştıklarını duyurdu. Şirket, iOS 26.4 güncellemesiyle uyumlu iPhone’lara bir dizi yeni Apple Intelligence ve Siri özelliği getirmeye hazırlanıyor.

    iOS 26.4 ile gelecek yeni Siri özellikleri

    • Kişisel Bağlam
    • Uygulama içi ve uygulamalar arası işlemler
    • Ekran farkındalığı

    Şu anda Siri, makine öğrenimi kullanıyor, LLM modellerinin sağladığı akıl yürütme yeteneklerine sahip değil. Siri, bir isteği tamamlamak için birden fazla göreve özgü modele dayanıyor ve bir adımdan diğerine geçiyor. Siri, bir isteğin amacını belirliyor, ilgili bilgileri (zaman, olay, isim vb.) çıkarıyor ve ardından isteği tamamlamak için API ya da uygulamaları kullanıyor. Her şeyi bir arada yapan bir sistem değil. Yeni nesil Siri, ChatGPT, Claude ve Gemini tarafından kullanılanlara benzer gelişmiş büyük dil modelleri kullanacak. Sadece sesi metne çevirmek ve yürütülecek anahtar kelimeler aramak yerine, Siri kullanıcının aslında ne istediğinin ayrıntılarını anlayacak ve bunu gerçekleştirmek için mantık kullanacak.

    Bugünkü Siri, zamanlayıcı veya alarm kurma, kısa mesaj gönderme, akıllı ev cihazını açıp kapatma, basit bir soruya cevap verme veya bir cihaz özelliğini kontrol etme gibi basit görevler için yeterli ancak daha karmaşık hiçbir şeyi anlamıyor, çok adımlı görevleri tamamlayamıyor, istediği yapıda olmayan ifadeleri yorumlayamıyor, kişisel bağlamı yok ve takip sorularını desteklemiyor.

    LLM, Siri'nin bir tür beyne sahip olacağı için bu sorunların çoğunu çözecek. LLM'ler bir isteğin inceliklerini anlayabiliyor, kişinin aslında ne istediğini anlayabiliyor ve bu bilgiyi iletmek ya da istenen eylemi tamamlamak için adımlar atabiliyor. Apple, iOS 18 ile uygulamak istediği Apple Intelligence özelliklerini açıkladığı için LLM Siri'nin neler yapabileceğini zaten biliyoruz.

    Kişisel bağlam sayesinde Siri, e-postaları, mesajları, dosyaları, fotoğrafları ve daha fazlasını takip edebilecek, görevleri tamamlamanıza ve size gönderilenleri takip etmenize yardımcı olmak için sizin hakkınızda daha fazla bilgi edinebilecek. Ekran farkındalığı, Siri'nin ekranınızda ne olduğunu görmesini ve baktığınız şeyle ilgili eylemleri tamamlamasını sağlayacak. Örneğin; biri size bir adres gönderdiğinde, Siri’den bunu kişi kartına eklemesini isteyebileceksiniz. Veya bir fotoğrafı birine göndermek istediğinizde, Siri'den bunu sizin için yapmasını isteyebileceksiniz. Daha derin uygulama entegrasyonu ise, Siri'nin uygulamalar içinde ve arasında daha fazla şey yapabileceği, şu anda kişisel asistanla mümkün olmayan eylemleri gerçekleştirebileceği ve görevleri tamamlayabileceği anlamına geliyor.

    iOS 26.4 güncellemesi ne zaman gelecek?

    Apple'ın iOS 26.4'ün ilk geliştirici beta sürümünü 23 Şubat haftasında yayınlaması bekleniyor. Bu ayın sonlarına doğru ya da Mart başında iOS 26.4 genel beta sürümünün yayınlanması da muhtemel. Apple bu ay iOS 26.4'ün beta testine başlarsa, büyük olasılıkla Mart ayı sonlarında herkese sunulacak.

