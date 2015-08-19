Alternatif YouTube istemcisi Tubecast, önemli bir kilometre taşını geride bıraktı

Windows Phone telefonlar ve Windows bilgisayarlar için hazırlanan alternatif YouTube istemcisi Tubecast, Windows Phone market içerisinde 1 milyon indirme rakamını geride bıraktı.

Dünyanın en popüler video ağı YouTube'a bağlanılmasına ve burada yer alan içeriklerin oynatılmasına imkan tanıyan Tubecast uygulaması, bütün platformlarda oldukça etkili bir deneyim ortaya koyuyor ve YouTube'nin ana özellikleri dışında da birçok ekstra imkan getiriyor. İlk olarak 2015 Mart ayında kullanıma sunulan Tubecast, 1 milyon indirmenin de gösterdiği üzere kullanıcılar tarafından da oldukça beğeniliyor.

7 TL'ye satılan Tubecast uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowscentral.com/tubecast-hits-1-million-download-milestone-windows-platforms